Giá vàng giảm sâu hơn sau báo cáo lạm phát Mỹ, đứt chuỗi 8 tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu (28/2), khi số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ phù hợp với dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Đồng USD tăng giá sau báo cáo lạm phát cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến giá kim loại quý trượt dốc.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 19,5 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,68%, còn 2.858,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 88,6 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong phiên, có lúc giá vàng giảm còn 2.831,5 USD/oz, thấp hơn khoảng 125 USD/oz - tương đương mức giảm hơn 4,2% - so với mức giá kỷ lục mọi thời đại 2.956,15 USD/oz thiết lập vào hôm thứ Hai.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX giảm 1,3%, chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 2.858,9 USD/oz.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm gần 2,7% và giá vàng thế giới quy đổi giảm 2,2 triệu đồng/lượng. Đây là tuần giảm mạnh nhất của giá vàng kể từ tháng 11/2024 và khiến kim loại quý này đứt chuỗi 8 tuần tăng giá liên tiếp tính đến tuần trước.

Vai trò kênh đầu tư an toàn của vàng suy yếu trong tuần này, dù mối lo thuế quan và địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên thị trường tài chính toàn cầu.

Ngay trong phiên ngày thứ Sáu, giá vàng vẫn giảm dù cuộc đàm phán về thỏa thuận khoáng sản giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bất thành ngay tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

“Hoặc ông chấp nhận thỏa thuận hoặc ông ra khỏi đây. Ông đang đùa với chiến tranh thế giới thứ ba”, ông Trump nói với ông Zelenskiy. Sau đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Zelenskiy “chưa sẵn sàng cho hòa bình nếu có sự tham gia của Mỹ”.

Trước đó vào hôm thứ Năm, ông Trump tuyên bố thuế quan 25% đối với Canada và Mexico sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3, và cùng ngày đó, ông sẽ áp thêm thuế quan 10% lên hàng hóa Trung Quốc. Cũng trong tuần này, ông còn đưa ra ý tưởng áp thuế quan 25% lên hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) vào Mỹ.

Trung Quốc ngày thứ Sáu đã lên tiếng đáp trả cứng rắn lời đe dọa thuế quan mới nhất của ông Trump, nói rằng sẽ thực hiện tất cả các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Trong khi vàng suy yếu ở vai trò “hầm trú ẩn”, vai trò này đã được tiếp quản nhanh chóng bởi đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,3% trong phiên ngày thứ Sáu, chốt tuần ở mức 107,56 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng gần 0,9% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trái phiếu kho bạc Mỹ được nhà đầu tư mua mạnh dẫn tới lợi suất giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản trong phiên ngày thứ Sáu, còn 4,222%; lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 3,995%.

Đây là mức thấp nhất của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm kể từ trung tuần tháng 9 năm ngoái, và thấp nhất của kỳ hạn 2 năm từ giữa tháng 10 năm ngoái.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm dù báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) khiến nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Sáu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, tăng 2,5% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc so với mức tăng 2,6% của tháng 12. PCE lõi tăng 2,6% so với mức tăng 2,9% của tháng trước và mục tiêu lạm phát của Fed là 2%.

Tốc độ tăng của cả PCE toàn phần và PCE lõi đều phù hợp với dự báo, củng cố khả năng Fed sẽ không sớm có thêm đợt giảm lãi suất tiếp theo. Môi trường lãi suất cao hơn lâu hơn thường không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài ra, giới chuyên gia cho rằng nhiều nhà đầu tư tiếp tục chốt lời vàng sau khi giá đạt kỷ lục vào đầu tuần. Tình trạng giảm diểm của thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần này cũng là một lý do khiến nhà đầu tư bán vàng để bù lỗ cho danh mục cổ phiếu.

“Tôi cho rằng yếu tố chính ảnh hưởng tới giá vàng phiên này là hoạt động chốt lời đã kéo dài trong cả tuần này và chỉ số Dollar Index mạnh lên”, nhà phân tích Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận định.

Chiến lược gia Daniel Ghali của công ty TD Securities không cho rằng kỳ vọng lãi suất Fed ảnh hưởng nhiều tới giá vàng ở thời điểm hiện tại, bởi kỳ vọng Fed trì hoãn giảm lãi suất thực ra đã tồn tại trên thị trường từ trước. “Kỳ vọng về Fed thực ra không khiến giá vàng dịch chuyển nhiều. Xét cho cùng, đó không phải là một nhân tố chi phối giá vàng lúc này”, ông Ghali nói về báo cáo lạm phát Mỹ.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang nghiêng về khả năng Fed sẽ có đợt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 6 - kỳ vọng không thay đổi so với trước khi báo cáo PCE được công bố.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm nắm giữ còn gần 904,4 tấn vàng. Đầu tuần, khối lượng vàng nắm giữ của quỹ này đạt mức cao nhất kể từ tháng 8/2023, nhưng so với hôm thứ Hai, quỹ hiện đã bán ròng hơn 3 tấn vàng.