Giá vàng giữ nhịp phục hồi dù USD tăng giá mạnh, SPDR Gold Trust quay lại mua ròng

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (27/10), duy trì xu thế hồi phục trên ngưỡng 4.000 USD/oz dù đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng trong lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sau mấy phiên bán ròng mạnh, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã “rón rén” mua trở lại.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.061,5 USD/oz, tăng 43,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng gần 1,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 54,55 USD/oz, tăng 0,46 USD/oz, tương đương tăng 0,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,9%, chốt ở mức 4.074,6 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay trượt khỏi mốc 4.000 USD/oz nhưng lực mua ở vùng giá thấp đã nhanh chóng đưa giá trở lại với trạng thái tăng, nối tiếp phiên phục hồi vào ngày đầu tuần sau khi thị trường vàng để mất mốc chủ chốt này vào cuối tuần trước.

Tương tự như trong phiên ngày thứ Hai, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi sự xuống thang của giá dầu trong phiên này. Giá dầu thô giảm gần 2% sau khi phía Iran cho biết các nhà lãnh đạo của nước này bàn về điều kiện để kết thúc chiến tranh.

Lãnh đạo tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã gặp quan chức an ninh quốc gia cấp cao Mohsen Rezaei để thảo luận về các điều kiện của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 8 tháng với Mỹ - theo thông tin bằng tiếng Anh được đăng tải vào ngày thứ Ba trên tài khoản mạng xã hội của ông Khamenei.

“Giá dầu thô yếu đi có thể đã mang lại một chút lực hỗ trợ cho vàng, vì giá dầu đi xuống làm giảm bớt mối lo lạm phát và có thể khiến Fed trở nên bớt cứng rắn. Tôi cho rằng thị trường vàng bây giờ đang bị chi phối chủ yếu bởi tin tức từ Trung Đông và về đàm phán để kết thúc chiến tranh”, chiến lược gia trưởng Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng, tuy không khiến giá vàng giảm trong phiên này nhưng có thể đã hạn chế mức tăng của giá vàng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,4%, đạt 102,37 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, đạt 4,995%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng tương tự, đạt 5,309%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,737%.

Dù giảm phiên này, giá dầu vẫn duy trì gần mức cao nhất trong nhiều tháng do nhà đầu tư còn lo ngại về các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí ở Saudi Arabia cũng như nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Những cuộc tấn công này có thể leo thang bất kỳ lúc nào, gây ra sự gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông ở mức độ nghiêm trọng hơn.

“Nếu giá dầu thô tiếp tục tăng, lạm phát sẽ trở thành một vấn đề lớn hơn, buộc các ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Đó là một tín hiệu xấu đối với giá vàng. Nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch vàng American Gold Exchange nhận xét.

Vào ngày thứ Ba, Fed đã khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Theo dự kiến, cuộc họp này sẽ kết thúc vào đầu giờ chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, với một tuyên bố chính sách của Fed và một cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Từ trước cuộc họp, giới chức Fed đã phát tín hiệu sẽ không tăng lãi suất trong lần họp này, và thị trường cũng tin như vậy. Nhưng với áp lực lạm phát còn lớn, giới đầu tư không cho rằng Fed sẽ tạm dừng lâu việc tăng lãi suất. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 84,5% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Trong một cuộc khảo sát hàng quý của hãng tin Reuters, các nhà phân tích cắt giảm dự báo giá vàng năm 2026 lần thứ hai liên tiếp, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích được khảo sát tin rằng giá vàng sẽ phục hồi trong năm 2027.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.041,7 tấn vàng. Trước phiên này, quỹ đã bán ròng 1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, sau khi bán hơn 17 tấn trong tuần trước.

Đầu giờ sáng nay (28/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á tăng nhẹ so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, đạt 4.069 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,1%, đạt 54,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 127,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.610 đồng (mua vào) và 26.020 đồng (bán ra), giảm 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.