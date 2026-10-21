Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” giảm 4 phiên liên tiếp
MMai Nhi
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Trong 4 phiên giảm liên tiếp (17-21/10), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh sụt tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999, tổng mức giảm dao động từ 1,6 triệu – 3 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…
Thị trường vàng miếng SJC tiếp tục phiên giảm thứ tư liên tiếp. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường,
giá vàng miếng tại Công ty SJC chốt phiên sáng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả
hai chiều so với chốt phiên hôm qua (20/10), xuống còn 139,3 triệu
đồng/lượng chiều mua và 142,3 triệu đồng/lượng chiều bán. Tính đến 14 giờ, giá
giao dịch vẫn giữ nguyên ở mức này.
Mức giá giao dịch 139,3 triệu –
142,3 triệu đồng/lượng cùng đồng loạt niêm yết tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh
Hải, giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá
mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt
giá giao dịch tại ngưỡng 138,7 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trong phiên 21/10, giá mua vàng miếng thấp nhất thuộc về Bảo Tín Minh Châu với 138,1 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên 4,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Ngọc Thẩm ghi nhận giá bán thấp nhất so với mặt bằng chung là 142 triệu đồng/lượng
Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp
này cũng đặt giá bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300
nghìn đồng/lượng. Trong khi đó giá mua niêm yết tại ngưỡng 138,1 triệu đồng/lượng,
giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng.
Sau hai nhịp giảm liên tiếp, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại ngưỡng 140,7 triệu
– 142,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn
định. So với giá chốt phiên 20/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này
giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đi ngược với diễn biến chung trên
toàn thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tăng 500 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều. Doanh nghiệp này này giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 138,5 triệu
– 142 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Cùng chung diễn biến đi xuống, giá
vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm. Biên độ giảm giữa
các doanh nghiệp trải rộng từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng
chỉ có một doanh nghiệp vẫn duy trì nhịp đi ngang đối với giá vàng nhẫn trong phiên
hôm nay.
Giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999
Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giữ nguyễn ở mức 138,5 triệu đồng/lượng chiều mua và
142,5 triệu đồng/lượng chiều bán.
Mặt bằng giá này không thay đổi trong suốt
phiên sáng và tiếp tục được duy trì sang phiên chiều, không đổi so với mức chốt
phiên ngày 21/10. Đồng thời, đây cũng là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn ở vùng
cao nhất thị trường trong phiên hôm nay.
Trong khi đó, theo sát diễn biến trên thị trường
vàng miếng, Công ty SJC, PNJ và Phú Quý ghi nhận phiên điều chỉnh giảm thứ tư liên
tiếp đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”.
Với 4 phiên giảm liên tiếp (17 -21/10), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ba doanh nghiệp giảm tổng cộng từ 1,6 triệu tới 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, trên thị trường vàng miếng SJC, tổng mức giảm phổ biến trên toàn thị trường là 1,6 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC chốt phiên sáng tiếp tục giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp
này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137,4 triệu – 140,9 triệu đồng/lượng
(mua – bán). Tính đến 14 giờ, thương hiệu này vẫn
giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 300
nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn "4 số 9". Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 138,7
triệu – 141,7 triệu đồng/lượng.
Tại Công ty PNJ, đóng cửa phiên sáng,
thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,4 triệu
đồng/lượng và 141,4 triệu đồng/lượng chiều bán. Đến 14 giờ, mức giá này không đổi,
giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 20/10.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh
Hải và Ngọc Thẩm là ba doanh nghiệp giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị
trường trong phiên 21/10.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh
Hải cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn Kim Gia Bảo
9999 tại ngưỡng 138,1 triệu – 142,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy
trì ổn định trong suốt phiên chiều, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá
chốt phiên 20/10.
Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số
9” ở ngưỡng là 13q triệu đồng/lượng và giá bán là 134,5 triệu đồng/lượng. So
với giá chốt phiên 20/10, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm
500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 19/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận phiên giảm thứ tư liên
tiếp, lùi xuống mốc 4.121,5 USD/oz
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá
vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,43 triệu đồng/lượng. Trong
khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 10,03 triệu – 11,65 triệu triệu
đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở
ngưỡng 3,63 triệu đồng/lượng.
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