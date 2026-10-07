Giá vàng tăng nhờ đồng USD xuống giá, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/10), khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng, và mua với khối lượng lớn hơn so với những động thái dè dặt gần đây.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.165,3 USD/oz, tăng 23,9 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng gần 0,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 61,48 USD/oz, tăng 0,29 USD/oz, tương đương tăng 0,5%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2206 tăng 0,7%, chốt phiên ở mức 4.187,1 USD/oz.

Trong thời gian gần đây, giá vàng liên tục đương đầu áp lực giảm từ xu hướng tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, ngay cả khi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 đã giảm xuống mức thấp. Phiên này, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi xuống, giải tỏa bớt áp lực mất giá đối với kim loại quý.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm 0,32%, đóng cửa ở mức 101,85 điểm. Đầu tuần, chỉ số có lúc vượt 102,5 điểm, cao nhất trong 17 tháng.

USD xuống giá khi đồng euro phục hồi mạnh nhờ sự phục hồi của thị trường trái phiếu châu Âu, nhất là trái phiếu Pháp. Đồng tiền chung châu Âu tăng 0,35%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ hôm 19/8, đạt 1,126 USD đổi 1 euro.

Đầu tuần này, euro rớt giá xuống mức thấp nhất 17 tháng ở mức 1,116 USD đổi 1 euro. Tuần trước, euro giảm 1%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản, còn 5,286%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2002 trong phiên ngày thứ Hai. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,659%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2002 trong phiên đầu tuần. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản, còn 4,8%.

Ngoài ra, một số nhà phân tích cho rằng giá vàng cũng đang được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước những biến động gần đây trên thị trường trái phiếu chính phủ Pháp và cả xu hướng bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ.

“Chúng tôi đang nhận thấy có một số nhu cầu mua vàng như một tài sản an toàn do sự biến động trên thị trường trái phiếu Pháp và mối lo ngày càng lớn về thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu trong thời gian gần đây đang khiến nhà đầu tư bất an. Trái phiếu bị xả hàng là hệ quả của những yếu tố gồm mức nợ chính phủ lớn và thâm hụt ngân sách tăng cao ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Pháp. Áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng cao liên quan tới chiến tranh ở Vùng Vịnh và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) càng khiến nhà đầu tư có thêm lý do để bán trái phiếu chính phủ.

Vàng, với tư cách một “vịnh tránh bão” truyền thống, thường được ưa chuộng trong những giai đoạn tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính. Dù vậy, giá vàng khó bứt phá mạnh ở thời điểm hiện tại do khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, dù khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 hiện chỉ còn khoảng 20%, nhưng khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vẫn ở mức khoảng 86%.

Nhà đầu tư cũng thận trọng trong lúc chờ Fed công bố biên bản cuộc họp tháng 9 vào ngày thứ Tư (7/10) để định hình rõ hơn triển vọng lãi suất trong năm nay.

Áp lực tăng lãi suất có phần dịu đi trong phiên này vì giá dầu có lúc trượt dưới mốc 100 USD/thùng nhờ số liệu cho thấy sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Vùng Vịnh và nhờ động thái xả dự trữ của nhóm nước giàu G7. Tuy nhiên, về cuối phiên, giá dầu Brent đã lấy lại mốc 100 USD/thùng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức gần 1.060 tấn vàng.

“Mặc những trở ngại trong ngắn hạn, việc các quỹ ETF tiếp tục mua và nhu cầu từ các nhà đầu tư khác sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Chúng tôi giữ nguyên quan điểm rằng giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/oz trong năm 2027”, một báo cáo của ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định.

Đầu giờ sáng nay (7/10), giá kim loại quý tại thị trường châu Á chưa có nhiều biến động so với chốt phiên Mỹ.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,05%, giao dịch ở mức 4.167,5 USD/oz. Giá bạc giao ngay đi ngang dưới ngưỡng 61,5 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 131,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.770 đồng (mua vào) và 26.180 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.