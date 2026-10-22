Giá vàng trồi sụt trên ngưỡng 4.100 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng

Trước cuộc họp tuần tới của Fed, giá các tài sản dường như đang biến động chậm lại, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (21/10) tại Mỹ rồi lại quay đầu giảm vào đầu giờ sáng nay (22/10) tại châu Á, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng chững lại và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước thềm cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng khá mạnh.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.142,4 USD/oz, tăng 16,1 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương tăng gần 0,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 58,1 USD/oz, giảm 0,03 USD/oz so với phiên trước.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,2%, đóng cửa ở mức 4.150 USD/oz.

Trước cuộc họp theo dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới của Fed, giá các tài sản dường như đang biến động chậm lại, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD tăng nhẹ lên gần ngưỡng 101,8 điểm từ mức 101,7 điểm của phiên ngày hôm trước.

Trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng dưới 1 điểm cơ bản, đạt 5,123%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,411%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,808%.

Lợi suất giảm hỗ trợ giá vàng thông qua việc làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không mang lãi suất như vàng. Nhưng đồng USD tăng giá lại gây áp lực giảm lên giá vàng vì vàng được định giá bằng USD.

Cả tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hiện đều đã xuống thang từ mức đỉnh gần đây. Trong đó, Dollar Index giảm từ mức cao nhất của 18 tháng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ các kỳ hạn 10 năm và 30 giảm từ mức cao nhất 24 năm, đều là những mức cao thiết lập trong tháng 10 này.

Những dịch chuyển này của tỷ giá và lợi suất đã giải tỏa bớt áp lực giảm đối với vàng, nhưng giá vàng đang bị ghìm ở vùng trên 4.100 USD/oz, cho thấy triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn là một yếu tố khiến nhà đầu tư kim loại quý lo lắng.

Về cuộc họp tuần tới của Fed, thị trường hiện gần như chắc chắn rằng ngân hàng trung ương này sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn duy trì đặt cược lớn vào một động thái tăng lãi suất của Fed vào tháng 12.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt xác suất Fed đưa ra một quyết định giữ nguyên lãi suất vào ngày 28/10 ở mức gần 84%. Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đang ở mức hơn 90%.

Giới phân tích cho rằng đối với thị trường, điều quan trọng hơn cả ở cuộc họp tuần tới của Fed là các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ phát tín hiệu như thế nào về đường đi của lãi suất trong thời gian tới. Một tín hiệu cứng rắn có thể gây bất lợi cho giá vàng và ngược lại.

Ngoài cuộc họp Fed, thị trường trong tuần tới còn chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 của Mỹ. PCE là thước đo lạm phát quan trọng nhất đối với Fed, có nhiều ảnh hưởng tới các cân nhắc chính sách của cơ quan này. Theo dự kiến, báo cáo PCE lần này sẽ được công bố vào ngày thứ Năm (29/10), một ngày sau cuộc họp của Fed.

“Tôi cho rằng thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, nhưng có lẽ phải đến tháng 12 Fed mới hành động. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 đã giảm mạnh”, Phó chủ tịch Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Theo quan điểm của ông Grant, giá vàng sẽ tiếp tục giằng co trong những phiên tới và nghiêng về giảm.

Trong cuộc họp tháng 9, Fed có động thái tăng lãi suất đầu tiên trong hơn ba năm, với lượng tăng là 0,25 điểm phần trăm. Từ đợt tăng lãi suất đó của Fed đến nay, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 2,9%.

“Tôi tin rằng trong ngắn hạn, giá vàng sẽ ở trong trạng thái tích lũy. Mỗi khi giá giảm dưới 4.100 USD/oz, một mức đáy lại xuất hiện nhờ lực mua tăng lên. Dù vậy, cơ hội tăng giá cũng hạn chế chừng nào cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định với Reuters.

Trong lúc tiến trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển, giá dầu tiếp tục neo cao, đồng nghĩa áp lực lạm phát toàn cầu còn lớn và sức ép tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương như Fed còn lớn. Tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, giá dầu Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - duy trì gần mốc 109 USD/thùng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.057,6 tấn vàng.

Lúc 7h15 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,45% so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 4.123,5 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,7%, còn 57,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.640 đồng (mua vào) và 26.050 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.