Giới đầu tư dự báo giá vàng lập kỷ lục mới trong vòng 2 năm tới

Các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ thiết lập những mức cao kỷ lục mới trong vòng 24 tháng tới, trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua trong trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Gần đây, giá vàng thế giới đương đầu áp lực giảm do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Từ đầu tháng 10 tới nay, giá vàng chủ yếu giằng co trong vùng 4.100-4.200 USD/oz, hiện thấp hơn khoảng 25% so với mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1 năm nay.

Tuy nhiên, một số nhà quản lý quỹ tham dự một hội nghị chuyên đề kim loại quý do tờ báo Financial Times tổ chức vào giữa tuần này vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ.

Dự báo này được đưa ra khi dữ liệu sơ bộ từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua ròng trong tháng 9 đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2024, với khoảng 63 tấn vàng được ghi nhận. Đây là số liệu do WGC - một tổ chức hiệp hội của ngành công nghiệp vàng - tổng hợp dựa trên dữ liệu từ các ngân hàng trung ương và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Xu hướng mua ròng vàng bền bỉ của các ngân hàng trung ương là một động lực để các nhà quản lý quỹ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong trung và dài hạn, bên cạnh nhu cầu của các nhà đầu tư muốn tìm kiếm một “hầm trú ẩn” trong giai đoạn căng thẳng địa chính trị cũng như sự bất định kinh tế và tài chính.

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề, bà Charlotte Yonge - một nhà quản lý quỹ của công ty Troy Asset Management, dự báo vàng sẽ chạm mức cao kỷ lục mới trong vòng 12-18 tháng tới. Bà cho rằng vàng là công cụ “phòng vệ” lý tưởng trước tình trạng tài khóa của nhiều chính phủ ngày càng xấu đi, đồng thời chỉ ra nợ công của Mỹ đang tăng mạnh, bên cạnh kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ in thêm tiền “vào lần tới khi kinh tế rơi vào suy thoái”.

“Vàng không thể bị in ra theo cách đó”, bà Yonge nói.

Tương tự, ông Paul Carne, Giám đốc đầu tư tại công ty Aon Investments, nhận định giá vàng sẽ đạt những mức cao kỷ lục mới trong vòng 2 năm tới. Ông cho rằng khi đồng USD bị “vũ khí hóa” thành một công cụ để gây sức ép, nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương sẽ tìm kiếm những kênh tài sản thay thế như vàng.

Ông Peter Marrone, Chủ tịch kiêm CEO của công ty khai thác mỏ Allied Gold, cho rằng các nhà đầu tư nên tự hỏi liệu “chúng ta có đang ở giai đoạn đầu của một cuộc khủng hoảng tài chính hay không”. Ông đưa ra câu trả lời: “Dường như chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một biến cố tài chính”.

Ông Marrone nói thêm rằng các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) đang mua mạnh vàng trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô ngày càng trở nên bất định, qua đó “chuyển dịch danh mục đầu tư từ trái phiếu chính phủ sang vàng”.

Ông Ian Cockerill, CEO công ty khai mỏ vàng Endeavour Mining, nhấn mạnh rằng giá vàng đang được hỗ trợ bởi “môi trường kinh tế vĩ mô bất định, sự suy giảm niềm tin của công chúng vào các loại tiền pháp định, cùng với việc các ngân hàng trung ương tự đặt câu hỏi: ‘Làm thế nào để bảo vệ giá trị đồng nội tệ?’”

“Đây là nền tảng vô cùng vững chắc cho giá vàng. Liệu 4.000 USD/oz có phải là mức sàn hay không? Tôi không rõ. Nhưng nếu không phải, thì con số đó cũng đã rất gần với ngưỡng khởi đầu cho đợt tăng giá tiếp theo của vàng”, ông Cockerill nhận xét.

Bà Suki Cooper, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng Standard Chartered, nhấn mạnh rằng nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn “rất mạnh mẽ”, mặc dù một số ngân hàng trung ương đã bán ròng vàng trong năm nay do các quốc gia đó cần huy động tiền mặt để đáp ứng chi phí nhập khẩu năng lượng gia tăng sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.

Theo bà Yonge, các tổ chức tại các thị trường mới nổi đang tìm kiếm một “đồng tiền dự trữ” thay thế cho đồng USD, và vàng chính là ứng viên sáng giá nhất, vượt trội hơn các loại tiền tệ khác như đồng euro hay đồng yên.

Các nhà điều hành trong ngành vàng dự báo rằng hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương sẽ còn gia tăng khi niềm tin của thị trường vào đồng USD suy suy giảm và nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản thay thế.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) liên tục bổ sung dự trữ vàng trong gần 2 năm qua. Theo dữ liệu từ WGC, lượng vàng dự trữ của cơ quan này hiện đạt khoảng khoảng 2.410 tấn, chiếm 9% tổng dự trữ ngoại hối.