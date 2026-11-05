Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh

Theo xu hướng hạ nhiệt của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước tiếp tục đồng loạt giảm mạnh. Đáng chú ý, các mặt hàng xăng có mức giảm từ 2.075 đồng/lít - 2.305 đồng/lít. Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, loại nhiên liệu này đã trải qua 3 lần điều chỉnh giảm liên tiếp…

Giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm từ chiều 5/11/2025. Ảnh: Huyền Vy.

Chiều 5/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít và dầu madút ở mức 500 đồng/kg; đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 05/11/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân giảm mạnh giá các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 04/11/2026. Nguồn: MOIT.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 03/11/2026 và kỳ điều hành ngày 05/11/2026 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.