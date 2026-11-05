Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh

Theo xu hướng hạ nhiệt của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước tiếp tục đồng loạt giảm mạnh. Đáng chú ý, các mặt hàng xăng có mức giảm từ 2.075 đồng/lít - 2.305 đồng/lít. Như vậy, chỉ trong vòng 5 ngày, loại nhiên liệu này đã trải qua 3 lần điều chỉnh giảm liên tiếp…
Chiều 5/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh
giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ
bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học
ở mức 700 đồng/lít và dầu madút ở mức 500 đồng/kg; đồng thời không chi sử dụng
Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu theo Quyết định số 2931/QĐ-BCT ngày 5/11/2026
của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá
xăng dầu.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn,
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 21.156 đồng/lít (giảm 2.075
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.005 đồng/kg (giảm
1.969 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân giảm mạnh giá các mặt hàng xăng dầu, liên Bộ
cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của
các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân
chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một
trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc
bầu cử giữa nhiệm kỳ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy
mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga
với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế
giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 03/11/2026 và kỳ điều hành ngày 05/11/2026 là: 112,615
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương
đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng
E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595
USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%);
732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm
11,29%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo
phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi
ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày
05/11/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 32.001 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Campuchia: 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 47.148 VNĐ/lít; Trung Quốc:
36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 21.156
VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào: 40.344 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít
(Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 28.696 VNĐ/lít.
Như vậy, giá xăng dầu
của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
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