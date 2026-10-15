Thứ Năm, 15/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Giá xăng dầu hạ nhiệt, riêng xăng E10RON95 giảm 1.225 đồng/lít

H Huyền Vy

Sau 6 kỳ tăng liên tiếp, giá các mặt hàng xăng và dầu điêzen trong nước đã đồng loạt quay đầu giảm từ chiều 15/10, trong đó xăng E10RON95 giảm mạnh nhất tới 1.225 đồng/lít. Ngược lại, mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh giảm từ chiều 15/10/2026. Ảnh: Huyền Vy
Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh giảm từ chiều 15/10/2026. Ảnh: Huyền Vy

Chiều 15/10/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít; đồng thời chi sử dụng Quỹ đối với dầu madút ở mức 500 đồng/kg theo Quyết định số 2682/QĐ-BCT ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 200 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 0 đồng/kg. 

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)

Xăng sinh học: 0 đồng/lít;

Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

Dầu madút: 500 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 26.971 đồng/lít (giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 58 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 27.029 đồng/lít (giảm 1.225 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 29.106 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.135 đồng/kg (tăng 1.043 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 15/10/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 15/10/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ; OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2026; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục gia tăng; một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 08/10/2026 và kỳ điều hành ngày 15/10/2026 là: 142,594 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,074 USD/thùng, tương đương giảm 3,44%); 145,710 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,308 USD/thùng, tương đương giảm 5,39%); 165,114 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 1,808 USD/thùng, tương đương tăng 1,11%); 771,592 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 51,428 USD/tấn, tương đương tăng 7,14%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 14/10/2026. Nguồn:MOIT.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 14/10/2026. Nguồn:MOIT.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 15/10/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 32.471 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 34.026 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.104 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 27.029 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.646 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.298 VNĐ/lít; Lào: 40.644 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 29.106 VNĐ/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Biến động giá xăng dầu VnEconomy giá dầu điêzen VnEconomy giá dầu madút VnEconomy giá xăng dầu thế giới VnEconomy giá xăng dầu Việt Nam VnEconomy giá xăng E5RON92 VnEconomy Quỹ bình ổn giá xăng dầu VnEconomy Thị trường xăng dầu VnEconomy tình hình giá xăng dầu VnEconomy

Chủ đề

Biến động giá xăng dầu

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế

Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác kinh tế

Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển...

Doanh nghiệp gỗ lao đao vì vướng mắc thủ tục nhập khẩu và thuế VAT

Doanh nghiệp gỗ lao đao vì vướng mắc thủ tục nhập khẩu và thuế VAT

Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, những vướng mắc trong xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng nhập khẩu, phân loại gỗ sơ chế và xử lý thuế VAT đang khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí, tồn đọng vốn và gặp khó trong kế hoạch sản xuất...

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đón

VnEconomy Đón "đại bàng" có chọn lọc

Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy