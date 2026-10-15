Giá xăng dầu hạ nhiệt, riêng xăng E10RON95 giảm 1.225 đồng/lít

Sau 6 kỳ tăng liên tiếp, giá các mặt hàng xăng và dầu điêzen trong nước đã đồng loạt quay đầu giảm từ chiều 15/10, trong đó xăng E10RON95 giảm mạnh nhất tới 1.225 đồng/lít. Ngược lại, mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg…
Chiều 15/10/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều
chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ
bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít; đồng thời chi sử
dụng Quỹ đối với dầu madút ở mức 500 đồng/kg theo Quyết định số 2682/QĐ-BCT
ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng
Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trích lập Quỹ
bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học:
200 đồng/lít;
Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 0 đồng/kg.
Chi sử dụng Quỹ bình ổn
giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
Dầu
điêzen: 0 đồng/lít;
Dầu madút: 500 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn
giá đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ
biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 26.971 đồng/lít (giảm 732 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 58 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 27.029 đồng/lít (giảm 1.225
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 29.106 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.135 đồng/kg (tăng
1.043 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu
như: thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ; OPEC tiếp tục hạ dự báo
tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2026; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng
Houthi ở Yemen tiếp tục gia tăng; một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển
Hormuz; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến
giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt
hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ
điều hành giá ngày 08/10/2026 và kỳ điều hành ngày 15/10/2026 là: 142,594
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,074 USD/thùng, tương
đương giảm 3,44%); 145,710 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng
E10RON95-III (giảm 8,308 USD/thùng, tương đương giảm 5,39%); 165,114 USD/thùng
dầu điêzen 0,05S (tăng 1,808 USD/thùng, tương đương tăng 1,11%); 771,592 USD/tấn
dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 51,428 USD/tấn, tương đương tăng 7,14%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo
phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi
ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của
các nước lân cận Việt Nam ngày 15/10/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 32.471
VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 34.026 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá);
Lào: 52.104 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt
Nam: không cao hơn 27.029 VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 33.646 VNĐ/lít
(Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.298 VNĐ/lít; Lào: 40.644 VNĐ/lít; Trung Quốc:
31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 29.106
VNĐ/lít.
Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có
chung đường biên giới.
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