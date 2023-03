Giải ngân quý 1 giảm 4,5%, Hà Nội lên kế hoạch tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý 1/2023 của Cục Thống kê Hà Nội cho thấy trong quý 1/2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch năm, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

GIẢI NGÂN TRÊN 8.000 TỶ ĐỒNG

Tính riêng tháng 3, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính đạt 3.066 tỷ đồng, tăng 19,3% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 1.252 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước nhưng giảm 11,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 1.682 tỷ đồng, tăng 31,4% và tăng 15,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 132 tỷ đồng, tăng 30,3% và tăng 12%.

Tuy nhiên, "ước tính luỹ kế trong quý 1/2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch năm, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước". (Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội).

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 15,9% kế hoạch năm, giảm tới 11,2% so với cùng kỳ. Còn vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 303 tỷ đồng, đạt 17,2% và giảm 10,7%.

Chỉ có vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 4,2 nghìn tỷ đồng, đạt 15,4% kế hoạch nămvà tăng 2,7%.

Cũng trong quý 1, thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công tăng cường nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng, góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

TP. Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu đến hết tháng 6 năm nay, kết quả giải ngân đầu tư công đạt khoảng 40 - 45%; phấn đấu cả năm 2023 đạt từ 95 - 100%.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, trình HĐND thành phố phê duyệt tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2023 (dự kiến đầu tháng 7/2023) đối với 62 dự án mới đã được dự kiến nguồn vốn tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 mà đến nay chưa được phê chủ trương đầu tư.

Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với 106 dự án cấp thành phố thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án; hoàn thành trong quý 2 và quý 3/2023.

Đối với các dự án chuyển tiếp cấp thành phố cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án mới được giải ngân năm 2023, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, các sở chuyên ngành thẩm định trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, hoàn thành trong tháng 4/2023.

96 DỰ ÁN GIAO THÔNG HƠN 7.500 TỶ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

Được biết, năm 2023, TP. Hà Nội có 238 dự án đầu tư công đang được đầu tư xây dựng, gồm 219 dự án chuyển tiếp và 19 dự án mới.

Trong đó, riêng lĩnh vực giao thông có 96 dự án với mức đầu tư trong năm 2023 là 7.520 tỷ đồng, chiếm 53,1% kế hoạch vốn.

Đến nay, các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương nhằm sớm hoàn thành các hạng mục, công trình theo kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai khởi công ngày 03/12/2022, dự kiến hoàn thành năm 2027 với tổng mức đầu tư 8.113 tỷ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị hơn 2.900 tỷ đồng).

Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 có chiều dài 21,7 km, bắt đầu từ nút giao Ba La (quận Hà Đông) đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Tuyến đường được nâng cấp, mở rộng lên 50 - 60 mét, tương đương 4 - 6 làn xe; tốc độ thiết kế 80-100 km/h.

Còn dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 khởi công tháng 1/2022 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,5 km.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 43% khối lượng công việc, trong đó 90% số cột trụ đã hoàn thành và đường dẫn vượt bãi sông đang dần hoàn thiện.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau khi khớp nối với đường Vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, đồng thời sẽ giải quyết bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của Thủ đô, nhất là giảm tái lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3.

Một số dự án, công trình giao thông trọng điểm khác như xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình với tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 với tổng vốn đầu tư 3.242 tỷ đồng; dự án xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức có tổng mức đầu tư xây dựng công trình hơn 2.384 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022-2026.

Đến nay, dự án đã được thành phố phê duyệt, đấu thầu lựa chọn nhà thầu; công tác giải phóng băng đang khẩn trương thực hiện, phần đấu đảm bảo kế hoạch đề ra.