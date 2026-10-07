Giảm 50% tiền thuê đất, miễn thuế 2 năm cho mô hình kinh doanh du lịch mới
NNhư Nguyệt
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Dự thảo đề xuất doanh nghiệp được giảm tối thiểu 50% số tiền thuê đất trong 03 năm đầu cho các dự án theo mô hình kinh doanh du lịch mới; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với thu nhập từ sản phẩm mà mô hình kinh doanh du lịch mới tạo ra...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị quyết của
Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
VẪN CÒN NHIỀU HẠN CHẾ, BẤT CẬP CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực tiễn phát triển
du lịch trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng đầy
đủ yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
Một là, chính sách ưu đãi đầu tư, thuế đối với các dự án hội
nghị, triển lãm, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe và
du lịch đêm chưa thực sự phù hợp với đặc thù về vốn đầu tư, thời gian thu hồi vốn
và mức độ lan tỏa; chưa tạo động lực đủ mạnh để cải tạo, nâng cấp cơ sở hiện
có, trong khi vẫn có xu hướng tập trung mở rộng quy mô lưu trú.
Các chính sách hướng đến mục tiêu đến năm 2030 phát triển mạnh 03 cực tăng trưởng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế. Đồng thời bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú, 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.
Hai là, nhu cầu của nhóm khách nghỉ dưỡng dài ngày, người
làm việc từ xa ngày càng đa dạng nhưng chưa có cơ chế pháp lý và chính sách phù
hợp, dẫn đến khó khăn trong quản lý cư trú, lao động, thuế và cung ứng dịch vụ
cho nhóm khách này.
Ba là, doanh nghiệp du lịch còn gặp khó khăn trong đầu tư
thường xuyên cho đào tạo nghề, ngoại ngữ, kỹ năng số, xây dựng thương hiệu và mở
rộng thị trường quốc tế; cơ chế hỗ trợ, khuyến khích chưa gắn đầy đủ với chi
phí thực tế và kết quả đầu tư vào năng lực cạnh tranh.
Bốn là, sự tham gia của cộng đồng, hợp tác xã, hộ kinh doanh
vào cung cấp các sản phẩm trải nghiệm tại làng nghề, vùng nông nghiệp, điểm đến
văn hóa còn hạn chế do thiếu cơ chế phù hợp với quy mô hoạt động, đồng thời
chưa làm rõ đầy đủ trách nhiệm về an toàn, bảo hiểm, hoàn tiền và trách nhiệm của
các nền tảng cung cấp dịch vụ.
Việc ban hành Nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các nhóm
chính sách có thể thực hiện, kiểm tra và đánh giá; huy động đầu tư vào các dự
án động lực phát triển du lịch, các mô hình kinh doanh du lịch mới, phát triển
thương hiệu và sản phẩm du lịch…
KIẾN NGHỊ ƯU ĐÃI THUẾ VỚI CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, DỰ ÁN MỚI
Theo dự thảo tờ trình, cơ quan soạn thảo đưa ra nhiều ưu đãi
thuế đối với mô hình kinh doanh du lịch mới.
Cụ thể, doanh nghiệp được tính gấp đôi chi phí nghiên cứu và
phát triển khi xác định thu nhập chịu thuế.
Đặc biệt, giảm tối thiểu 50% số tiền thuê đất trong 03 năm đầu
cho các dự án theo mô hình kinh doanh du lịch mới. Miễn thuế thu nhập doanh
nghiệp trong thời hạn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp
theo đối với thu nhập từ sản phẩm mà mô hình kinh doanh du lịch mới tạo ra.
Mặt khác, miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 02 năm
và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền
lương, tiền công của chuyên gia, hộ gia đình nhận được từ sản phẩm mà mô hình
kinh doanh du lịch mới tạo ra…
Cũng theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, pháp luật hiện hành
chưa có quy định về dự án du lịch động lực. Trong khi đó, Nghị quyết 26- NQ/TW
của Bộ Chính trị và thực tiễn đòi hỏi cần có hành lang pháp lý để hình thành
các dự án có quy mô tính chất quan trọng, có khả năng phát triển đột phá, thúc
đẩy liên kết ngành, liên kết vùng, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa
đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất các ưu đãi cho dự án du lịch
động lực.
Để được hưởng ưu đãi, dự án phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hồ sơ
đầu tư, đất đai… để hình thành tổ hợp du lịch – văn hóa, thể thao, giải trí,
mua sắm, tổ hợp kinh tế đêm; hạ tầng du lịch quy mô lớn; đầu tư mới tạo ít nhất
300 việc làm trực tiếp thường xuyên…
Đặc biệt, quy định không áp dụng với dự án
casino, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, sân gôn; lưu trú, nhà hàng, bán lẻ
thông thường đứng riêng hoặc thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và hoạt động
bị loại trừ.
Các dự án này sẽ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp 10% trong 10 năm đối với thu nhập từ hoạt động đủ điều kiện; được giảm
50% số thuế phải nộp khác ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp trong 05 năm đầu
tiên.
Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi tính liên tục từ năm đầu
tiên dự án hoặc phần đầu tư mở rộng có doanh thu; thời gian miễn, giảm thuế
tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập
chịu thuế trong 03 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì tính từ năm thứ
tư…
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