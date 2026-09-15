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[Phóng sự ảnh]: Đánh thức tiềm năng du lịch wellness tại Việt Nam

S Song Hoàng - Phương Thảo

Biển xanh, đảo đẹp, kho tàng dược liệu phong phú và thế mạnh y học cổ truyền đang tạo cho Việt Nam “mảnh đất màu mỡ” để phát triển du lịch wellness. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành dòng sản phẩm mới, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vừa gia tăng giá trị cho du lịch Việt...

Nhà báo Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trao đổi cùng Thạc sỹ, bác sĩ Vũ Tiến Đạt tại hoạt động bên lề hội thảo.
Nhà báo Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trao đổi cùng Thạc sỹ, bác sĩ Vũ Tiến Đạt tại hoạt động bên lề hội thảo.

Ngày 15/9/2026Tạp chí Kinh Tế Việt Nam/VnEconomy kết hợp với Viện nghiên cứu và phát triển Bách Thảo Ngự Y tổ chức Hội thảo Wellness chữa lành tại những điểm đến xanh” nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng tích hợp dịch vụ wellness vào các cơ cở lưu trú, khu nghỉ dưỡng theo định hướng du lịch xanh. 

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, nhận định: “Du lịch wellness đòi hỏi nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu, từ quản lý spa, hướng dẫn viên hoạt động thể chất, đến chuyên gia tâm lý và dinh dưỡng. Hiện tại, cơ sở đào tạo về lĩnh vực này ở Việt Nam còn hạn chế".
Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Đào Quang Bính, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tổng Thư ký Tòa soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, nhận định: “Du lịch wellness đòi hỏi nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu, từ quản lý spa, hướng dẫn viên hoạt động thể chất, đến chuyên gia tâm lý và dinh dưỡng. Hiện tại, cơ sở đào tạo về lĩnh vực này ở Việt Nam còn hạn chế".
Theo ThS. BS. Vũ Tiến Đạt, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Bách Thảo Ngự Y, để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch wellness, doanh nghiệp du lịch và lưu trú cần đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời xác định đúng nhóm khách có nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, phục hồi năng lượng và thư giãn tinh thần...
Theo ThS. BS. Vũ Tiến Đạt, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Bách Thảo Ngự Y, để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch wellness, doanh nghiệp du lịch và lưu trú cần đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời xác định đúng nhóm khách có nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, phục hồi năng lượng và thư giãn tinh thần...
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng cho rằng, sau đại dịch, chăm sóc sức khỏe toàn diện không còn là nhu cầu nhất thời mà trở thành xu hướng định hình cách con người sống, nghỉ dưỡng và lựa chọn điểm đến. Trong bối cảnh dân số già hóa, kinh tế wellness toàn cầu được dự báo tăng trưởng bình quân 8,6% mỗi năm, đạt 8,5 nghìn tỷ USD vào năm 2027, mở ra dư địa lớn cho các quốc gia phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.
Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng cho rằng, sau đại dịch, chăm sóc sức khỏe toàn diện không còn là nhu cầu nhất thời mà trở thành xu hướng định hình cách con người sống, nghỉ dưỡng và lựa chọn điểm đến. Trong bối cảnh dân số già hóa, kinh tế wellness toàn cầu được dự báo tăng trưởng bình quân 8,6% mỗi năm, đạt 8,5 nghìn tỷ USD vào năm 2027, mở ra dư địa lớn cho các quốc gia phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.
Thạc sĩ Phạm Hoàng Mạnh Hà, giảng viên Khoa Du lịch Trường Đại học Hồng Đức, cho biết Thanh Hóa là địa phương sở hữu rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch chữa lành, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân, hiện nay thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe tại địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng...
Thạc sĩ Phạm Hoàng Mạnh Hà, giảng viên Khoa Du lịch Trường Đại học Hồng Đức, cho biết Thanh Hóa là địa phương sở hữu rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch chữa lành, tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân, hiện nay thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe tại địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng...
Các chuyên gia du lịch, chăm sóc sức khỏe cũng đưa ra nhận định, hậu đại dịch, chăm sóc sức khỏe toàn diện ngày càng trở thành ưu tiên của người dân trên toàn cầu. Trong bối cảnh dân số tại nhiều quốc gia đang già hóa, nhu cầu sống khỏe, sống lâu không chỉ thay đổi lối sống mà còn tác động rõ nét đến cách du khách lựa chọn điểm đến, trải nghiệm và cả thói quen dinh dưỡng sau mỗi chuyến đi.
Các chuyên gia du lịch, chăm sóc sức khỏe cũng đưa ra nhận định, hậu đại dịch, chăm sóc sức khỏe toàn diện ngày càng trở thành ưu tiên của người dân trên toàn cầu. Trong bối cảnh dân số tại nhiều quốc gia đang già hóa, nhu cầu sống khỏe, sống lâu không chỉ thay đổi lối sống mà còn tác động rõ nét đến cách du khách lựa chọn điểm đến, trải nghiệm và cả thói quen dinh dưỡng sau mỗi chuyến đi.
Trong khuôn khổ tọa đàm, Linh Trường Việt Y Đường chính thức được khai trương, đánh dấu bước phát triển mới trong mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.
Trong khuôn khổ tọa đàm, Linh Trường Việt Y Đường chính thức được khai trương, đánh dấu bước phát triển mới trong mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. 
Tọa lạc trong khuôn viên Eureka Linh Trường Resort, Linh Trường Việt Y Đường được đầu tư hệ thống phòng ốc bài bản, trang thiết bị hiện đại cùng vườn thảo dược đa dạng.
Tọa lạc trong khuôn viên Eureka Linh Trường Resort, Linh Trường Việt Y Đường được đầu tư hệ thống phòng ốc bài bản, trang thiết bị hiện đại cùng vườn thảo dược đa dạng.
Linh Trường Việt Y Đường được trang bị Hệ thống ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ như Buồng cộng hưởng sinh học từ trường, Bách Thảo Khang Thông, RFS và các thiết bị trị liệu tích hợp AI để xoa bóp bấm huyệt, chăm sóc kinh lạc và dưỡng sinh, tạo nên hành trình chăm sóc sức khỏe hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Linh Trường Việt Y Đường được trang bị Hệ thống ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ như Buồng cộng hưởng sinh học từ trường, Bách Thảo Khang Thông, RFS và các thiết bị trị liệu tích hợp AI để xoa bóp bấm huyệt, chăm sóc kinh lạc và dưỡng sinh, tạo nên hành trình chăm sóc sức khỏe hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

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