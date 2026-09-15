[Phóng sự ảnh]: Đánh thức tiềm năng du lịch wellness tại Việt Nam

Năm học 2026 - 2027 là năm thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW. Đây là chủ trương mới, có phạm vi triển khai lớn, đòi hỏi công tác cung ứng sách giáo khoa phải được chuẩn bị đồng bộ, chủ động, có dự báo và phương án dự phòng...