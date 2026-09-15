[Phóng sự ảnh]: Đánh thức tiềm năng du lịch wellness tại Việt Nam

Ngày 15/9/2026, Tạp chí Kinh Tế Việt Nam/VnEconomy kết hợp với Viện nghiên cứu và phát triển Bách Thảo Ngự Y tổ chức Hội thảo “Wellness chữa lành tại những điểm đến xanh” nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng tích hợp dịch vụ wellness vào các cơ cở lưu trú, khu nghỉ dưỡng theo định hướng du lịch xanh.
Sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, sau ngày 15/9, mạng 2G sẽ chính thức dừng sóng trên toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK…
Việc cố tình không thông báo tình trạng việc làm để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể dẫn đến nhiều hệ quả: chấm dứt hưởng, phải hoàn trả khoản nhận sai, bị xử phạt và trong một số trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.
Năm học 2026 - 2027 là năm thực hiện một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW. Đây là chủ trương mới, có phạm vi triển khai lớn, đòi hỏi công tác cung ứng sách giáo khoa phải được chuẩn bị đồng bộ, chủ động, có dự báo và phương án dự phòng...
Bộ Tài chính đề xuất quy định cụ thể về xử lý chuyển tiếp dự toán, kế hoạch vốn các dự án, nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 nhằm bảo đảm theo dõi, hạch toán và giải ngân liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn tiến độ thực hiện dự án...
Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ vào khối lượng công việc, các tiêu chí về vị trí việc làm, quy mô dân số, diện tích tự nhiên...để tính toán số lượng biên chế cần đáp ứng...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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