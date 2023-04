Giằng co vẫn chưa dứt, cổ phiếu bất động sản phục hồi

Các đợt bắt đáy, chốt lời chiều nay tiếp diễn khiến thị trường trồi sụt, độ rộng giằng co và VN-Index đóng cửa vẫn giảm nhẹ 0,11%. Tuy nhiên điểm tốt là cổ phiếu hồi phục ở nhiều nhóm chịu sứ ép lớn những ngày qua, như bất động sản, ngân hàng. Loạt mã bất động sản thậm chí thanh khoản cao nhất thị trường.

Nhịp hồi ngắn chiều nay chỉ đủ đưa VN-Index chớm vượt qua tham chiếu lúc hơn 2h, tăng cao nhất chỉ 0,37 điểm, sau đó lại tụt xuống. Nguyên nhân chính vẫn là thị trường không có dòng cổ phiếu dẫn dắt, các trụ phân hóa.

VHM kết phiên được kéo giật lên, co hẹp mức giảm còn 1,04% so với tham chiếu. Do đó sức ép giảm điểm từ mã này nhẹ đi. Tuy nhiên VIC lại chịu tác động đè giá mạnh hơn, giảm 2,7%. GAS trượt dốc sâu buổi chiều, giảm tới 1,39% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa dưới tham chiếu 1,28%. Như vậy GAS đảo chiều từ xanh thành đỏ.

Về mặt bằng chung, rổ VN30 chiều nay có 14 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 13 mã tụt giá. Tuy nhiên những cổ phiếu quan trọng lại tăng ít hoặc giảm, thành ra lực đẩy không đủ đưa VN-Index đảo chiều. VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,35% so với tham chiếu, cải thiện không đáng kể so với cuối phiên sáng.

Bù lại thị trường có biểu hiện tốt ở cổ phiếu. Độ rộng không thay đổi tích cực hơn: Chốt phiên sáng VN-Index có 185 mã tăng/160 mã giảm, đóng cửa là 206 mã tăng/175 mã giảm, nhưng nhóm mạnh buổi sáng vẫn duy trì được đà đi lên. Số mã đóng cửa tăng hơn 1% từ chỗ chỉ là 74 mã, kết phiên là 104 mã.

Nhóm bất động sản tăng tốt là PDR tăng 4,96%, DXG tăng 4,76%, SCR tăng 4,12%, DIG tăng 3,55%, SCR tăng 4,12%, DRH tăng 2,66%, DXS tăng 2,64%... Dĩ nhiên nhóm blue-chips như VIC, VHM, VRE tiếp tục giảm, cho thấy khả năng nâng đỡ của dòng tiền vẫn bị giới hạn và nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu thuận lợi hơn.

Top 5 cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thị trường hôm nay hầu hết đều là các mã bất động sản, với DIG dẫn đầu, đạt 568,6 tỷ đồng, DXG đạt 397 tỷ đồng, NVL đạt 330,5 tỷ, KBC đạt 213,8 tỷ đồng. Cả 4 mã này đều tăng giá tích cực.

Cổ phiếu bất động sản nhiều mã thanh khoản rất cao và giá tăng tốt.

Cổ phiếu ngân hàng chiều nay cũng hồi khá nhiều, 15/27 mã đã tăng giá, chỉ 7 mã còn đỏ. Hầu hết các ngân hàng blue-chips trong nhóm VN30 đều phục hồi so với phiên sáng, trong đó HDB tăng tới 1,33% và đảo chiều sang giá xanh, tăng 0,53% lúc đóng cửa. MBB, TPB cũng đảo chiều được, dù tăng quá kém so với tham chiếu.

Hiện tượng giằng co không phải là điều gì bất thường lúc này, vì quan điểm của nhà đầu tư đang xung đột mạnh. Trước kỳ nghỉ dài và việc FED sẽ tăng lãi suất ngay đầu tháng 5 tới, nhà đầu tư có lý do để ngại mua vào, trong khi bên cầm cổ cũng muốn giảm tỷ trọng. Tuy nhiên áp lực bán không quá lớn, dẫn tới sự cân bằng tạm thời về cung cầu, khiến thị trường biến động nhỏ.

Chiều nay thanh khoản hai sàn niêm yết chỉ tăng thêm gần 10% so với buổi sáng, đạt 4.467 tỷ đồng. HoSE tăng 12%, đạt 4.013 tỷ đồng. Khối ngoại giải ngân thêm 403,7 tỷ đồng, bán ra 508,9 tỷ đồng, tương ứng bán ròng thêm 105,2 tỷ đồng. Tính chung cả ngày vốn ngoại rút đi 298,8 tỷ. Phía bán ròng có VIC -78,5 tỷ, VHM -44,2 tỷ, VNM -42,1 tỷ, DGC -33,5 tỷ, VRE -28,2 tỷ, KBC -27,4 tỷ, SSI -22,3 tỷ. Phía mua có HPG +71,4 tỷ, STB +35,8 tỷ.