Giao dịch giằng co quanh mốc 1200 điểm, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Thị trường không lao dốc mạnh thêm trong chiều nay mà đi ngang, cho thấy áp lực bán đã tạm thời cân bằng với dòng tiền bắt đáy. Thanh khoản phiên chiều giảm nhẹ so với buổi sáng và cả ngày giá trị khớp lệnh hai sàn giảm gần 18% so với phiên trước. Dòng tiền vẫn đang chờ đợi ở các mức giá thấp khi chưa rõ nhịp điều chỉnh đã kết thúc hay chưa.

VN-Index một lần nữa “nhúng” xuống sát mức 1200 điểm. Đáy thấp nhất chiều nay chỉ số đã về 1201,63 điểm trước khi hồi nhẹ lên. Đóng cửa VN-Index giảm 12,05 điểm (-0,99%), dừng tại 1207,07 điểm.

Điều được nhiều nhà đầu tư mong chờ đỡ xuất hiện trong phiên chiều: VIC xuất hiện áp lực bán lớn đẩy giá lao thẳng xuống mức sàn. So với giá chốt buổi sáng VIC riêng chiều nay sụt giảm tới 3,76%. Cổ phiếu này được khối ngoại mua ròng khá lớn tới gần 100 tỷ đồng ròng nữa trong buổi chiều, nâng tổng giá trị mua ròng cả ngày lên 152,7 tỷ đồng. Tuy nhiên tổng lượng mua tại VIC của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm hơn 26% thanh khoản.

VIC bị ép xuống giá sàn ảnh hưởng mạnh đến VN-Index khi lấy đi gần 4,4 điểm. Tuy nhiên chỉ số chiều nay không suy yếu thêm, thậm chí đóng cửa còn nhỉnh hơn buổi sáng khoảng 1 điểm. Nguyên nhân là nhiều cổ phiếu lớn khác đã bớt xấu trong phiên chiều. VHM chẳng hạn, tăng 0,73% so với buổi sáng và lùi về được mức tham chiếu. CTG có màn dao động chóng mặt, từ 1h45 đến 2h02 tăng 2,85% và vượt tham chiếu 1,07% trước khi lùi lại cuối ngày, thành giảm 0,53%. Tuy vậy so với giá buổi sáng CTG vẫn cao hơn tới 1,22%. TCB, GAS, FPT là các trụ lớn khác có giá cải thiện. Thống kê chiều nay rổ VN30 có 13 mã tăng giá so với buổi sáng và 13 mã tụt giá, nhưng vốn hóa nhóm tăng nhỉnh hơn dẫn đến VN-Index được nâng đỡ đi ngang.

Nhìn từ độ rộng, mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay cũng khá hơn phiên sáng một chút. Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 125 mã tăng/343 mã giảm thì đóng cửa là 181 mã tăng/339 mã giảm. Phiên sáng có 164 mã giảm trên 1% thì cuối phiên là 146 mã.

Dĩ nhiên sự thay đổi này là không rõ ràng, một phần vì dòng tiền bắt đáy chỉ quan tâm đến các mức giá thấp thay vì đẩy giá lên. Điều này cũng không lạ vì không có tín hiệu rõ ràng nào là nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Mặc dù VN-Index có vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1200 điểm nhưng cổ phiếu vẫn có thể còn điều chỉnh, nhất là khi các trụ tỏ ra yếu ớt.

STB và SHB nổi bật trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Trong 146 cổ phiếu giảm hơn 1% cuối ngày, có 71 mã giảm từ 2% trở lên. Con số này vẫn tương đương phiên sáng. Ngoài VIC, khá nhiều mã xuất hiện áp lực bán mạnh đẩy thanh khoản lên ngưỡng cả trăm tỷ đồng như HCM giảm 6,33%, VCI giảm 3,64%, VND giảm 1,92%, SSI giảm 1,93%, DIG giảm 2,56%, GMD giảm 1,95%, FTS giảm 4,57%, HAG giảm 3,23%, GEE giảm 2,81%... Nhóm thanh khoản trung bình thậm chí tổn hại lớn hơn nhiều. VDS, BSI, TVS, VGC, TCD, PNJ… giảm trên 4% giá trị.

Điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy nâng đỡ giá thấp đã hạn chế được đà giảm khi nhìn theo biến động trong phiên. Thống kê toàn sàn HoSE chỉ còn hơn 60 cổ phiếu giảm so với tham chiếu và đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Ngược lại khoảng 170 mã – tương đương 46,3% số cổ phiếu có giao dịch – đã phục hồi tối thiểu 1% so với mức thấp nhất. Đây là nhóm được dòng tiền bắt đáy đỡ và đẩy lên một cách rõ ràng.

Thanh khoản khớp lệnh chiều nay ở HoSE đạt 8.669 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với phiên sáng nhưng đà lao dốc ở giá cổ phiếu đã không mạnh thêm mà có cải thiện. Sự cân bằng có thể nhìn thấy trong tình huống như vậy, chỉ là bên mua không thể hiện sức mạnh chủ động hơn.

Ở phía tăng SHB và STB gây bất ngờ lớn khi mạnh lên đột biến. STB chốt phiên sáng giảm 1,3%, nhưng từ sau 1h45 bất ngờ bùng nổ. Giá tăng khoảng 7,15% chỉ trong 15 phút sau đó chạm tới mức kịch trần. Những phút cuối STB lùi lại dưới áp lực chốt lời nhưng đóng cửa vẫn tăng 4,93% so với tham chiếu. Thanh khoản cổ phiếu này phiên chiều là trên 1.022 tỷ đồng, chiếm gần 21% tổng giao dịch cả rổ VN30 buổi chiều. SHB cũng có phiên chiều biến động mạnh. Chốt phiên sáng SHB đã tăng 0,79%, chiều nay tăng tiếp 1,93% nữa, vượt trên tham chiếu 2,72%. Tiếc rằng vốn hóa của STB và SHB là khá nhỏ, chỉ đem về 1,2 điểm cho VN-Index trong khi riêng BID giảm 1,95% cũng đã lấy đi 1,2 điểm.

Diễn biến giao dịch tích cực khác cũng xuất hiện ở nhiều cổ phiếu hơn so với buổi sáng. NVL lên kịch trần, thanh khoản ấn tượng 248,6 tỷ đồng. TPB tăng 2,65% với 216,4 tỷ; DBC tăng 168% với 147,4 tỷ; TCH tăng 1,5% với 116,5 tỷ; CTD tăng 1,83% với 104,6 tỷ… Toàn sàn có 66 cổ phiếu tăng trên 1% so với tham chiếu và nhóm này chiếm 23,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Một diễn biến đáng chú ý khác là nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua ròng tích cực 367,7 tỷ đồng trên HoSE trong khi phiên sáng còn bán ròng 195,6 tỷ. Khối này giảm mạnh quy mô bán ra tới 39% so với buổi sáng chỉ còn 611,7 tỷ đồng. Ngược lại phía mua tăng 22% lên 979,4 tỷ. Loạt cổ phiếu được tăng mua mạnh và nổi bật là FPT +156,6 tỷ, VIC +152,7 tỷ, SHB +65,8 tỷ, VRE +60,6 tỷ, BMP +42,3 tỷ. Phía bán ròng có HCM -135,3 tỷ, TPB -55 tỷ, VNM -40,4 tỷ, VHM -38,8 tỷ, PNJ -32,4 tỷ, VIX -31,6 tỷ.