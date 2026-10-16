Giới chuyên gia dự báo kinh tế Trung Quốc tăng tốc nhẹ trong quý 3/2026

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 3/2026 nhiều khả năng đã tăng nhẹ so với mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua ghi nhận trong quý 2, nhờ vào các chính sách hỗ trợ mới.
Tuy nhiên, mức tăng này có thể không đủ để chạm tới cận dưới của mục tiêu tăng trưởng cả năm mà Chính phủ nước này đề ra.
Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với những mất cân đối ngày càng sâu sắc. Trong khi hoạt động xuất khẩu - được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) - và sản lượng công nghiệp tăng mạnh, tiêu dùng và đầu tư trong khu vực tư nhân lại ảm đạm do tác động của cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.
Theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters với sự tham gia của 50 chuyên gia kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý 3 vừa qua được dự báo tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 4,3% của quý 2, nhưng thấp hơn mức dự báo 4,6% đưa ra trong cuộc khảo sát hồi tháng 7.
Tốc độ tăng trưởng được dự báo này vẫn thấp hơn cận dưới của mục tiêu tăng trưởng chính thức cả năm là 4,5-5%.
Vào cuối tháng 9, sau khi cam kết thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhằm đạt mục tiêu cả năm, Chính phủ Trung Quốc đã tung ra một loạt chính sách hỗ trợ mới, bao gồm cắt giảm lãi suất có trọng điểm và trợ cấp lãi vay mua nhà.
Trong tháng 10 này, Bắc Kinh cũng đã phân bổ 550 tỷ nhân dân tệ, tương đương 82,17 tỷ USD, từ hạn ngạch trái phiếu chính phủ chưa sử dụng, nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho chính quyền các địa phương và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng.
Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo: "Việc tốc độ tăng trưởng kinh tế có nguy cơ duy trì dưới mức 4,5% so với cùng kỳ năm trước trong hai quý liên tiếp đã gia tăng áp lực lên các nhà hoạch định chính sách trong nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 4,5-5%. Các biện pháp này có thể giúp Chính phủ Trung Quốc đạt được mục tiêu đề ra, nhưng những hạn chế về tài khóa của chính quyền các địa phương cùng động lực đầu tư yếu vẫn có thể gây trở ngại cho quá trình thực thi chính sách”.
Theo dự kiến, Chính phủ Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu GDP quý 3, cùng các số liệu về doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và đầu tư tháng 9 vào ngày thứ Hai tới (19/10). Cũng theo kết quả khảo sát của Reuters, tăng trưởng GDP quý 4 của Trung Quốc được dự báo sẽ nhích lên mức 4,5%.
Cũng theo khảo sát của Reuters, tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong cả năm 2026 được dự báo sẽ giảm xuống còn 4,5% từ mức 5% của năm ngoái, và tiếp tục suy yếu xuống còn 4,4% vào năm 2027.
So với quý trước, nền kinh tế được dự báo đã tăng trưởng 1,1% trong quý 3, cao hơn mức tăng 0,9% ghi nhận trong quý 2.
Hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc - động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế nước này trong năm nay - đang đối mặt với những trở ngại ngày càng lớn.
Dữ liệu chính thức công bố trong tuần này cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 9 đã tăng mạnh hơn dự báo nhờ xuất khẩu tăng trưởng vượt kỳ vọng. Kết quả này đưa Trung Quốc vào lộ trình vượt mức thặng dư thương mại kỷ lục 1,2 nghìn tỷ USD của năm ngoái, đồng thời có khả năng làm gia tăng căng thẳng thương mại với các đối tác lớn.
Làn sóng đầu tư AI tuy vẫn đang diễn ra mạnh mẽ nhưng có rủi ro đảo chiều. Thỏa thuận của Trung Quốc với Liên minh châu Âu (EU) về hạn chế lượng xe hybrid xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường khối này cũng có thể gây áp lực lên lĩnh vực thương mại ô tô vốn đang tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, EU cũng đang tính đến các biện pháp khác nhằm giảm bớt thâm hụt thương mại với Trung Quốc.
Trong bối cảnh như vậy, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ phải dựa nhiều hơn vào các biện pháp kích thích tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng. Áp lực giá sản xuất tăng nhanh cùng với lạm phát tiêu dùng nhích lên đang khiến ngân hàng trung ương nước này còn rất ít dư địa để thực hiện các chính sách nới lỏng tiền tệ quy mô lớn.
Các chuyên gia phân tích được Reuters khảo sát dự báo rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) và tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại cho đến hết quý 1/2027.
Cũng theo cuộc khảo sát này, lạm phát tiêu dùng tại Trung Quốc được dự báo sẽ ở mức 1% trong năm nay, thấp hơn mục tiêu khoảng 2% mà Chính phủ đề ra, và sẽ tăng nhẹ lên 1,1% vào năm 2027.
Cuộc họp của Bộ Chính trị cùng Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương thường niên diễn ra vào tháng 12 tới có thể mang đến những tín hiệu mới về các ưu tiên chính sách của Bắc Kinh trong năm tới.
Bà Michelle Lam, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực Trung Quốc tại ngân hàng Societe Generale, nhận định trong một báo cáo: "Trung Quốc sẽ không gặp nhiều khó khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 4,5-5% trong năm nay. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn nằm ở năm 2027, khi tốc độ tăng trưởng GDP có thể tiếp tục chậm lại, xuống dưới mức 4,5%".
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