Giá vàng càng giảm, Trung Quốc mua càng mạnh

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng vàng tháng thứ 23 liên tiếp trong tháng 9 vừa qua...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Với giá vàng giảm sâu trong tháng, lượng mua ròng của PBOC cũng đạt mức cao nhất 3 năm.

Theo số liệu chính thức được PBOC công bố ngày 7/10, cơ quan này mua ròng 21 tấn vàng để bổ sung vào dự trữ ngoại hối trong tháng trước, nâng mức dự trữ vàng lên 2.408 tấn. Chuỗi tháng mua ròng vàng này của PBOC bắt đầu vào tháng 11/2024.

Khối lượng mua ròng vàng của PBOC trong tháng 9 là mức cao nhất kể từ tháng 9/2023 - thời điểm cơ quan này mua ròng 24 tấn vàng, theo dữ liệu từ công ty dữ liệu tài chính Wind Info.

Theo Cơ quan Quản lý ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE), dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3,4 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 9, giảm 38,1 tỷ USD (tương đương 1,1%) so với tháng trước đó.

SAFE lý giải sự sụt giảm này là do tác động tổng hợp của biến động tỷ giá tiền tệ và giá tài sản, cụ thể là chỉ số đồng USD tăng trong khi giá các loại tài sản tài chính toàn cầu chủ chốt nhìn chung đều giảm trong tháng. Cơ quan này cũng cho biết nền kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì sự ổn định tổng thể, với các động lực tăng trưởng mới đang ngày càng mạnh mẽ, qua đó hỗ trợ sự ổn định chung của dự trữ ngoại hối.

Trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, dự trữ vàng có giá trị 323,5 tỷ USD tại thời điểm cuối tháng 9, giảm từ mức hơn 350 tỷ USD vào cuối tháng 8, nguyên nhân do giá vàng giảm.

Bất chấp giá vàng biến động mạnh trong năm nay, Trung Quốc vẫn duy trì xu hướng bền bỉ mua ròng vàng cho dự trữ ngoại hối. Khối lượng mua ròng vàng của PBOC trong tháng 9 tăng khi giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 6,6% trong tháng. Trong 9 tháng đầu năm, Trung Quốc đã mua ròng khoảng hơn 100 tấn vàng.

Mua ròng vàng cũng là xu hướng của các ngân hàng trung ương nói chung trên toàn cầu trong năm nay. Trong báo cáo cập nhật ngày 7/10 về tình hình mua bán vàng của các ngân hàng trung ương trong tháng 8, nhà nghiên cứu Marissa Salim của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết Trung Quốc và Ba Lan tiếp tục dẫn đầu xu hướng mua ròng vàng cho dự trữ chính thức trong năm nay.

“Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn duy trì xu hướng tích trữ vàng trong tháng 8, với tổng lượng mua ròng được ghi nhận là 39 tấn. Những ngân hàng trung ương mua vàng nhiều và đều đặn trong năm 2026 vẫn tiếp tục hoạt động đó trong tháng 8, dẫn đầu là Trung Quốc, theo sau là Uzbekistan và Ba Lan”, bà Salim viết.

Vị chuyên gia của WGC cho biết các ngân hàng trung ương đã báo cáo tổng lượng mua ròng vàng 170 tấn trong 8 tháng đầu năm nay. “Ba Lan vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu về lượng vàng mua vào tính từ đầu năm đến hết tháng 8, với tổng lượng mua 98 tấn”, bà nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng Ba Lan hiện nắm giữ 648 tấn vàng dự trữ, hoàn toàn có khả năng đạt mục tiêu 700 tấn vàng dự trữ trong những tháng tới.

Lực mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương đang là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng, giúp giá kim loại quý này giữ vững vùng 4.000-4.100 USD/oz bất chấp áp lực giảm lớn từ xu hướng tăng của lãi suất, lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD trong thời gian gần đây.

Tại hội nghị kim loại quý thường niên của Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA) mới đây, các đại biểu dự họp tham gia cuộc khảo sát của tổ chức này đưa ra dự báo rằng tại thời điểm này của năm tới, giá vàng sẽ dao động quanh mức 5.010 USD/oz, tăng hơn 20% so với mức hiện tại.

Theo các đại biểu dự họp, nhìn trong dài hạn, giá vàng vẫn đang được thúc đẩy bởi các yếu tố bao gồm các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ, sự phân mảnh địa chính trị định hình lại hệ thống tiền tệ toàn cầu, và nợ công gia tăng đặt ra câu hỏi về vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của trái phiếu chính phủ.