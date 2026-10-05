Giới phân tích: Áp lực lạm phát và lãi suất vẫn đè nặng giá vàng

Giá vàng đã giảm tuần thứ hai liên tiếp trong tuần vừa rồi, dưới áp lực từ mối lo lạm phát tăng, triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn và lợi suất trái phiếu leo thang...

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích cho rằng việc giá vàng vẫn giảm sau báo cáo việc làm yếu hơn dự báo của Mỹ hôm thứ Sáu là một tín hiệu đáng lo ngại.

Giảm khoảng 3,4% cả tuần, giá vàng chốt tuần ở mức 4.142 USD/oz. Phiên ngày thứ Sáu, có lúc giá vàng vượt 4.200 USD/oz khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ không đạt kỳ vọng khiến nhà đầu tư giảm mạnh đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Nhưng sau đó, sức ép từ mối lo lạm phát, khả năng Fed còn tăng lãi suất, và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã đẩy giá vàng sụt giảm trở lại.

Trao đổi với trang Kitco News, ông Simon-Peter Massabni - Giám đốc phát triển kinh doanh của nền tảng giao dịch Xs.com - nhận định rằng diễn biến đáng thất vọng này của giá vàng là một chỉ báo cho thấy giá kim loại quý này vẫn còn đang bị mắc kẹt giữa một bên là lực hỗ trợ từ sự suy yếu của nền kinh tế và một bên là lợi suất và lạm phát cao.

"Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 đã mang lại cho vàng sự hỗ trợ về mặt cơ bản xét từ góc độ chính sách tiền tệ, nhưng vẫn chưa cung cấp xác nhận kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng giá chủ đạo đang quay trở lại. Câu hỏi then chốt đối với vàng trong giai đoạn tới không chỉ đơn thuần là liệu thị trường lao động có đang suy yếu hay không, mà là liệu sự suy yếu đó có đủ mạnh để kéo lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn, hay liệu lạm phát có duy trì ở mức đủ dai dẳng để giữ lợi suất ở mức cao”, ông Massabni nói.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ đặt cược khả năng 22% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 27-28/10. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lưu ý rằng ngay cả khi đà tăng trưởng của thị trường lao động Mỹ tiếp tục chậm lại, Fed vẫn tập trung vào nhiệm vụ chống lại lạm phát cao dai dẳng. Đó là lý do vì sao đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức 86%.

Ông Bill Adams, nhà kinh tế trưởng về thị trường Mỹ tại ngân hàng Fifth Third Commercial Bank, cho rằng báo cáo việc làm đáng thất vọng của tháng 9 chưa đủ tệ để khiến Fed dịch chuyển trọng tâm ra khỏi nhiệm vụ chống lạm phát. "Các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 9, giá xăng dầu, và những diễn biến địa chính trị từ nay đến cuộc họp tiếp theo của Fed vào cuối tháng 10 sẽ có tác động lớn hơn đến quyết định lãi suất sắp tới so với báo cáo việc làm có phần ảm đạm vừa rồi”, ông nói.

Chiến lược gia trưởng về thị trường Phillip Streible của công ty Blue Line Futures cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn đang thể hiện sức bền tốt, dù tăng trưởng việc làm có yếu đi.

Cũng trong tuần vừa rồi, số liệu điều chỉnh từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đạt mức tăng trưởng hàng năm 2,2%, vượt xa kỳ vọng và cao hơn nhiều so với mức tăng 1,5% trong lần công bố đầu tiên. Mức tăng trưởng của quý 1 cũng được điều chỉnh tăng lên 2,5%.

“Nền kinh tế hiện tại không phải là tình trạng giảm phát. Tăng trưởng tiếp tục diễn ra trên diện rộng trong lĩnh vực công nghệ, và trong môi trường này, tôi không thể lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng”, ông Streible nhấn mạnh.

Giới phân tích nói rằng kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, dù có thể tạm dừng trong cuộc họp tháng 10, sẽ tiếp tục giữ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, theo đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, bởi vàng là tài sản không mang lãi suất. Tuần vừa rồi, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều đạt mức cao nhất trong vòng 24 năm.

Nhà phân tích thị trường cấp cao David Morrison của công ty Trade Nation cho rằng khó có thể khẳng định giai đoạn tồi tệ nhất đối với vàng đã qua. "Việc Fed tạm dừng thắt chặt tiền tệ trong tháng này không đồng nghĩa với việc loại bỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Lạm phát dường như vẫn là mối quan tâm hàng đầu của Fed, và mục tiêu còn lại trong nhiệm vụ kép của họ là đảm bảo mức việc làm tối đa có lẽ vẫn sẽ tạm thời xếp sau”, ông nhận định.

Dù vậy, ông Morrison cho rằng rủi ro giảm giá của vàng trong ngắn hạn không phải là quá lớn.

"Tôi tin rằng vàng lại sắp chạm đáy lần nữa, tương tự như những gì đã diễn ra vào mùa hè. Nếu không thể tạo đủ đà tăng trưởng trước sức mạnh của đồng USD, giá vàng có thể sẽ phải kiểm tra lại vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức 4.000 USD/oz. Nếu điều đó xảy ra, tôi cho rằng nhiều khả năng giá vàng sẽ đi ngang tích lũy, tạo đà khi chỉ báo kỹ thuật thiết lập lại, và sau đó sẵn sàng cho một đợt tăng giá mạnh mẽ”, ông nói.

Ông Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty FXTM, nhận định giá vàng vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn, vì đà tăng giá đang bị kìm hãm trong bối cảnh áp lạm phát lớn liên quan tới các yếu tố địa chính trị tiếp tục thúc đẩy triển vọng tăng lãi suất. Ông nói thêm rằng mức 4.200 USD/oz vẫn là ngưỡng then chốt trong tuần này.

"Nếu đóng cửa tuần vững chắc trên mức 4.200 USD/oz, giá vàng có thể hướng tới đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại mức 4.280 USD/oz. Ngược lại, nếu giá suy yếu xuống dưới mức 4.200 USD/oz, thị trường có thể chứng kiến đợt giảm quay về mốc 4.100 USD/oz", ông Otunuga nhận định.

Do không có nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố vào tuần này, giới chuyên gia kinh tế dự báo các diễn biến địa chính trị lớn sẽ chi phối biến động giá vàng thông qua gây biến động giá dầu và lợi suất trái phiếu.

Mới mở cửa sáng nay (5/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á cùng tăng nhẹ so với đóng cửa cuối tuần trước tại Mỹ.

Lúc 6h45, giá vàng giao ngay tăng 0,05%, giao dịch ở mức 4.144 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,5%, đạt 60,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 130,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.760 đồng (mua vào) và 26.170 đồng (bán ra).