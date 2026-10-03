Vàng sụt giá dù số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, hoàn tất một tuần giảm

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng là một trong những yếu tố gây áp lực giảm chính lên giá vàng trong phiên này và tuần này, khiến kim loại quý có thêm một tuần mất giá...

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/10), dù số liệu việc làm yếu hơn kỳ vọng của Mỹ tiếp tục làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng là một trong những yếu tố gây áp lực giảm chính lên giá vàng trong phiên này và tuần này, khiến kim loại quý có thêm một tuần mất giá.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 36,7 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,88%, còn 4.141,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,6 USD/oz, tương đương giảm gần 1%, còn 60,52 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1%, chốt ở mức 4.162,3 USD/oz.

Giá vàng đã tăng vào đầu phiên, khi số liệu việc làm ảm đạm hơn kỳ vọng khiến nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng vào một đợt tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào cuối tháng này. Nhưng sau đó, áp lực giảm đối với giá vàng nhanh chóng quay trở lại khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục leo thang lên những mức cao hơn.

Trong phiên, có lúc giá vàng tăng tới 4.226 USD/oz, có lúc giảm tới 4.124 USD/oz, tương đương biên độ hơn 100 USD/oz.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 29.000 công việc trong tháng 9, ít hơn nhiều so với con số dự báo 90.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Số lượng công việc mới của tháng 8 cũng được điều chỉnh giảm mạnh xuống còn 133.000 công việc, từ con số 162.000 công việc trong lần công bố đầu tiên.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, sau khi dữ liệu trên được công bố, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược 22% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10, từ mức 25% của ngày hôm trước. Tuy nhiên, xác suất tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tăng lên mức 86% từ mức dưới 80% của phiên trước.

Tuần trước, thị trường đã đặt cược khả năng lên tới gần 80% cho một động thái tăng lãi suất của Fed trong tháng 10 và hơn 90% cho một đợt tăng vào tháng 12. Nguyên nhân khiến các đặt cược này suy yếu trong tuần này là loạt số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ yếu hơn dự báo, gồm báo cáo việc làm được công bố vào ngày thứ Sáu và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) hôm thứ Tư.

Bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống, đồng USD mất giá phiên này, với chỉ số Dollar Index giảm gần 0,2%, đóng cửa ở mức 101,92 điểm.

Dịch chuyển về kỳ vọng lãi suất Fed và tỷ giá của USD trong phiên này đã đẩy giá vàng có thời điểm trong phiên tăng khoảng 1%. Nhưng sau đó, giá vàng lại chịu sự chi phối của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và sụt giảm trở lại vào cuối phiên.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 5 điểm cơ bản, đạt 5.281 USD/oz. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 2 điểm cơ bản, đạt 5,629%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 5 điểm cơ bản, đạt 4,839%.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu bán tháo mạnh trong tuần này do sự cộng hưởng của các yếu tố gồm nợ công cao, nhu cầu vay vốn lớn từ cả khu vực công và tư nhân, mối lo lạm phát tăng do tình trạng cao dai dẳng của giá năng lượng, và triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Giá dầu giảm trong phiên ngày thứ Sáu, sau khi có tin các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí với lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về xả dự trữ dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu này và giảm bớt nhu cầu nhập khẩu diesel từ Mỹ. Tuy nhiên, giá dầu Brent vẫn kết thúc tuần ở mức trên 100 USD/thùng.

Tình hình đàm phán hòa bình Mỹ - Iran hầu như không có bước tiến mới đáng kể nào trong tuần này, khiến thị trường lo ngại về khả năng giá dầu neo cao trong thời gian dài.

Với tác động từ tâm lý lo ngại như vậy, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm đồng loạt đạt mức cao nhất kể từ năm 2002 trong phiên ngày thứ Năm. Tại châu Âu, lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều nước cũng tăng lên mức đỉnh mới của hàng thập kỷ.

Đồng USD có một tuần tăng mạnh do kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất dù có thể tạm dừng trong tháng 10. Dollar Index tăng 0,94% cả tuần, nâng tổng mức tăng trong vòng 1 tháng trở lại đây lên 2,77% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Hôm thứ Năm, chỉ số đạt mức cao nhất trong khoảng 1 năm rưỡi.

Dưới sức ép từ lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD tăng, giá vàng giao ngay giảm khoảng 3,4% trong tuần này. Tuần trước, giá vàng giảm 2,1%.

“Các nhà đầu cơ vàng giá lên có lẽ đang cố tránh sự hưng phấn quá mức ở thời điểm này vì họ biết rằng lập trương chính sách của Fed vẫn ngả về cứng rắn. Trong những tháng tới, đường đi của giá vàng sẽ chịu sự chi phối chủ yếu của việc Fed sẵn sàng chấp nhận để cho thị trường việc làm suy yếu tới mức nào, khi mà trọng tâm của Fed bây giờ là giảm lạm phát”, trưởng phân tích thị trường Han Tan của công ty Bybit nhận xét với hãng tin Reuters.

Gốc rễ của vấn đề lạm phát và triển vọng Fed tăng lãi suất hiện nay chính là giá năng lượng và cuộc chiến ở Vùng Vịnh. Giới phân tích cho rằng chừng nào cuộc chiến này còn kéo dài và giá năng lượng còn cao, thị trường kim loại quý còn đương đầu áp lực giảm. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2 tới nay, giá vàng đã giảm hơn 20%.

“Biểu đồ kỹ thuật của giá vàng vẫn còn khá ảm đạm. Giá có thể giảm xuống mức thấp hơn nữa nếu chu kỳ tăng lãi suất tiếp tục”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.055,7 tấn vàng. Tuy nhiên, quỹ đã mua ròng 1,1 tấn vàng trong tuần này.

Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 4,5 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.760 đồng (mua vào) và 26.170 đồng (bán ra), bằng mức giá chốt của tuần trước.