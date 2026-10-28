Giới phân tích tiếp tục cắt giảm dự báo giá vàng năm 2026

Theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích vừa có lần thứ hai liên tiếp cắt giảm dự báo giá vàng năm 2026...

Ảnh mình họa - Ảnh: VCG/Getty/CNBC.

Những nguyên nhân dẫn tới động thái này bao gồm lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao, đồng USD mạnh và kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn dự báo giá vàng sẽ phục hồi trong năm 2027 nhờ các yếu tố hỗ trợ dài hạn.

Cuộc khảo sát với sự tham gia của 30 nhà phân tích và nhà giao dịch được Reuters thực hiện trong 3 tuần qua cho kết quả mức dự báo trung vị về giá vàng bình quân năm 2026 là 4.495 USD/oz, giảm so với mức 4.509 USD/oz được đưa ra trong đợt khảo sát cách đây 3 tháng.

Năm nay, giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 5.595 USD/oz vào tháng 1, trước khi giảm về vùng 4.000 USD/oz hiện tại.

Sự sụt giảm của giá kim loại quý này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, đồng thời củng cố sức mạnh của đồng USD, theo đó làm giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư của vàng - loại tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã tăng 4,2% từ đầu năm tới nay. Trong tháng 10 này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất 24 năm.

Bà Suki Cooper, chuyên gia phân tích tại Standard Chartered, nói với Reuters: "Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định và phục hồi trong những tháng tới, khi thị trường chuyển trọng tâm sang xu hướng phi đôla hóa và sự mất giá của các loại tiền pháp định”.

Mức tăng giảm hàng năm của giá vàng. Số liệu năm 2026 là tính từ đầu năm đến hiện tại - Nguồn: LSEG/Reuters.

Dù có sự bi quan nhất định về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn, giới chuyên gia vẫn tin giá vàng còn được hỗ trợ bởi hoạt động mua ròng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đối với vàng vật chất.

Bà Rhona O'Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, nhận định: "Nếu không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra, giá vàng nhiều khả năng sẽ được củng cố nhờ nhu cầu vàng vật chất ngày càng tăng ổn định từ Ấn Độ và Trung Quốc". Bà nói thêm rằng việc các ngân hàng trung ương vẫn liên tục mua ròng vàng "đang gửi đi một thông điệp tới thị trường về quản trị rủi ro, và điều này quan trọng hơn nhiều so với khối lượng vàng vật chất thực tế được mua".

Về bạc, các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của Reuters cho rằng giá sẽ đạt trung bình 66,75 USD/oz trong năm 2027, thấp hơn mức dự báo 70,3 USD/oz cho năm nay, nhưng vẫn cao hơn mức giá bạc hiện tại là 54 USD/oz.

Với vai trò kép vừa là kim loại quý vừa là kim loại công nghiệp, bạc chịu tác động mạnh hơn vàng trước kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng nhu cầu bạc trong lĩnh vực điện mặt trời đang có dấu hiệu suy yếu. Họ cho biết thêm rằng việc thay thế nguyên liệu bạc trong sản xuất là một yếu tố tiêu cực đối với giá bạc, và tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng sau những biến động giá mạnh trong năm nay.

Hồi tháng 1, giá bạc đã thiết lập đỉnh cao mọi thời đại 121,6 USD/oz. So với đỉnh này, giá bạc hiện đã giảm gần 56%.

Diễn biến giá bạc thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ông O'Connell nhận định: "Trong bối cảnh thị trường tấm pin năng lượng mặt trời đang dư cung và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) chịu áp lực, xét trên khía cạnh tâm lý thị trường, bạc có khả năng sẽ đạt hiệu quả lợi nhuận kém hơn so với vàng. Dù đã bắt đầu xuất hiện sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư đối với bạc, nhưng làn sóng rút vốn quy mô lớn khỏi các quỹ ETF bạc trong năm nay vẫn khiến thị trường rơi vào tình trạng dư cung”.