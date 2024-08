Giữ chặt hàng bắt đáy, thanh khoản thấp đột biến, cổ phiếu đảo chiều phục hồi

Lo ngại chính trong phiên chiều nay là khối lượng cổ phiếu bắt đáy giá thấp của phiên sụp đổ gần 49 điểm hôm đầu tuần về tài khoản sẽ chốt lời ngay. Tuy nhiên thanh khoản rất thấp cho thấy lượng cổ phiếu này đã được giữ lại. Điều này giúp hàng trăm cổ phiếu đảo chiều rất dễ dàng và VN-Index chốt phiên cũng vượt tham chiếu, lên sát đỉnh cao nhất ngày.

Thị trường không sôi động hôm nay, điểm số lẫn mặt bằng giá cũng bình thường. Dù vậy với tâm lý còn bất ổn sau những phiên giảm đột biến thì đây cũng có thể xem là tín hiệu tốt. Đặc biệt nhu cầu lướt sóng T+ đã không xuất hiện, phản ánh sự tự tin nắm giữ.

Sàn HoSE chiều nay chỉ khớp thêm được hơn 6.041 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với buổi sáng. Rổ VN30 thậm chí giảm giao dịch 5,2%, đạt 3.412 tỷ đồng. Với nền thanh khoản rất nhỏ này, độ rộng lại cho thấy có diễn biến phục hồi trên diện rộng.

Cụ thể, VN-Index giảm thêm một nhịp ngắn ngay khi bước vào đầu phiên chiều, chỉ số tại đáy mất 5,2 điểm, độ rộng rất kém với 106 mã tăng/299 mã giảm. Đến tầm 2h chiều, sàn HoSE vẫn chỉ có 174 mã tăng/247 mã giảm. Tuy nhiên chỉ trong 30 phút cuối và đợt ATC, tình thế đảo ngược với 228 mã tăng/182 mã giảm.

Diễn biến này cho thấy sự phục hồi chuyển biến từ từ, nhưng chắc chắn. Sức ép tâm lý chính trong phiên chiều nay là mối lo về khối lượng tại đáy có thể bị xả ra. Giao dịch rất thận trọng và chậm chạp, nhưng với độ gia tăng thanh khoản rất nhỏ, điều lo ngại đã không còn và càng về cuối cầu càng chủ động hơn. So với độ rộng tại đáy, cả trăm cổ phiếu đảo chiều vượt tham chiếu là một biểu hiện rõ ràng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không bùng nổ là nguyên nhân thị trường phục hồi chậm trong phiên chiều nay.

VN-Index đóng cửa tăng 0,46% tương đương 5,6 điểm, chỉ cách đỉnh cao nhất phiên trong buổi sáng khoảng 2 điểm. VN30-Index tăng 0,06% với 10 mxa tăng/14 mã giảm. Smallcap tăng 0,28%, Midcap tăng 0,41%. Diễn biến ở nhóm blue-chips là lý do tốc độ tăng của VN-Index chậm. Những trụ lớn nhất phục hồi với biên độ khá nhỏ. VHM, VIC, VRE dao động nhưng đến cuối phiên thì đứng im so với giá chốt buổi sáng. VCB nhích cao hơn khoảng 0,46%, CTG hồi nhẹ thêm 0,33% và đóng cửa vẫn đỏ. BID tương tự, dù giá lên cao hơn buổi sáng khoảng 0,65% nhưng vẫn là giảm 0,75% so với tham chiếu. HPG, MSN là các trụ khác có cải thiện nhưng không rõ nét.

Cổ phiếu có sức mạnh đáng chú ý chiều nay là BCM khi đảo chiều phục hồi tới gần 3,6%. Chốt phiên sáng BCM vẫn còn giảm mạnh nhất rổ khi để mất 2,11%, nhưng đóng cửa đã đảo chiều trên tham chiếu tới 1,41%. GVR bứt phá tăng thêm 3% nữa, chốt trên tham chiếu 3,83%. PLX riêng chiều nay tăng 2,69%, đảo chiều thành tăng 1,7% lúc đóng cửa. VNM cũng mạnh, tăng thêm 1,23% nữa, mở rộng biên độ cả ngày lên +1,51%. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 19 mã tăng cao hơn buổi sáng. Tiếc rằng các cổ phiếu khỏe nhất lại không phải là những trụ vốn hóa lớn nhất.

Nhịp phục hồi trên toàn sàn HoSE phiên chiều nhìn chung là chậm. Chốt phiên sáng sàn này mới có 47 cổ phiếu tăng hơn 1% so với tham chiếu, đại đa số thanh khoản rất nhỏ. Chiều nay số lượng mở rộng thành 96 mã và khá nhiều mã thu hút dòng tiền tốt. Trừ bộ ba VHM, VIC, VRE, đáng chú ý là TCH tăng 2,3% thanh khoản 157,9 tỷ đồng; DCM tăng 1,97% với 147,8 tỷ; HAH tăng 1,54% với 123,8 tỷ; PDR tăng 1,71% với 122,7 tỷ, HDG tăng 2,12% với 87,8 tỷ; VCI tăng 1,4% với 65,2 tỷ…

Biên độ tăng nhỏ, phục hồi chậm do sự thận trọng vẫn còn rất cao. Nhà đầu tư vừa mua vừa căn ke giá khi chưa rõ nhu cầu bán T+ lớn đến mức nào. Thêm nữa, như mới nói ở trên, không có sự bùng nổ về điểm số do biên độ tăng của nhóm trụ hạn chế. Các nhịp bùng nổ hay đảo chiều đều có ấn tượng lớn về điểm số, sau đó mới tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Một tín hiệu tốt của thanh khoản khá thấp buổi chiều là nhà đầu tư bắt đáy thành công chưa muốn bán ra ngay. Phiên đảo chiều khá mạnh hôm qua cũng như nhịp hồi chiều nay giúp nhiều cổ phiếu có lãi tốt khi hàng về tài khoản. Nếu tâm lý ăn non chiếm ưu thế, nhà đầu tư sẽ chốt lời để tránh mất lãi khi thị trường quay trở lại tiếp tục xu hướng giảm. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cả ngày hôm nay chỉ đạt gần 12.360 tỷ đồng, thấp nhất 7 phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giảm cường độ bán, chủ yếu là do không xuất hiện thêm thỏa thuận đột biến nào. Tuy thế tổng thể khối này vẫn bán ròng thêm 316,9 tỷ đồng nữa, sau khi đã xả ròng 1.044,1 tỷ đồng trong buổi sáng. VHM vẫn là cổ phiếu bị bán hàng đầu khi rút ròng 719,8 tỷ. Tiếp đó là VPB -117,8 tỷ, HPG -112 tỷ, TPB -103,1 tỷ, TCB -94,8 tỷ, MWG -81,5 tỷ, STB -77,2 tỷ… Phía mua có VNM +210,2 tỷ, FPT +36,6 tỷ, FRT +29,8 tỷ, GVR +20,9 tỷ.