Google và các đối tác chiến lược thúc đẩy ứng dụng AI thực tiễn tại Việt Nam

Thông qua sáng kiến AI Riser 2026, Google đang mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI tại Việt Nam, không chỉ dành cho lập trình viên chuyên nghiệp mà còn hướng tới sinh viên, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và hộ kinh doanh nhỏ, với 750 dự án được phát triển...

Top 3 dự án được bình chọn từ sáng kiến AI Riser Việt Nam 2026 của Google. Ảnh: Google Việt Nam.

Ngày 8/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Google tổ chức diễn đàn “Chung vai vươn mình cùng Google AI”, giới thiệu kết quả sáng kiến AI Riser Việt Nam 2026, được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm khuyến khích phát triển các ứng dụng AI phục vụ nhu cầu thực tế.

Phát động từ tháng 8, AI Riser 2026 thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến thông qua chuỗi 10 sự kiện kết nối và thực hành tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình đã tiếp nhận 750 dự án phát triển trên nền tảng Google AI Studio, với sự đồng hành của 32 giám khảo chuyên môn và 12 tổ chức đối tác.

Từ đó, ban tổ chức lựa chọn 10 dự án để trình diễn tại Demo Day, trải rộng trên 10 lĩnh vực ưu tiên bao gồm an toàn số, nâng cao năng lực kinh tế và giáo dục.

Một điểm đáng chú ý là sáng kiến AI Riser của Google không chỉ dành cho các lập trình viên chuyên nghiệp mà còn mở rộng tới đối tượng sinh viên, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và hộ kinh doanh nhỏ. Thông qua các mô hình Gemini và Google AI Studio, người tham gia có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả ý tưởng, xây dựng và thử nghiệm nguyên mẫu ứng dụng.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam. Ảnh: Google Việt Nam Dù là một giáo viên chuẩn bị tài liệu học tập để in ấn hoàn chỉnh trong vài phút, hay một kỹ sư thiết kế công cụ hỗ trợ di chuyển độc lập cho người khiếm thị, sự sáng tạo được thể hiện qua 750 bài dự thi đã chứng minh rằng nhân tài Việt Nam hoàn toàn có thể biến logic ngôn ngữ tự nhiên thành những giải pháp hữu ích, ứng dụng thực tế vì cộng đồng.

Trong 10 dự án được trình diễn tại sự kiện Demo Day ngày 8/10, có ba dự án được khán giả bình chọn bao gồm: ĐÚNG NƠI của Bành Thị Ngọc Trúc, Project InnoVerse của Nguyễn Minh Hoàng và SightBridge AI của Phạm Văn Mạnh.

Trong đó, dự án ĐÚNG NƠI được phát triển bởi một bác sĩ đang trực tiếp làm nghề được đánh giá cao khi giúp người dân 'gỡ rối' các thủ tục hành chính khi người dân đi khám chữa bệnh. Tiện ích sử dụng AI để giúp bệnh nhân và người nhà tra cứu quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), mức đồng chi trả cũng như quy định chuyển tuyến, từ đó chủ động dự tính các chi phí cần thanh toán trước khi đến viện.

Bác sĩ Bành Thị Ngọc Trúc, đại diện dự án, cho biết ĐÚNG NƠI ra đời với mong muốn mang lại sự thấu suốt và tiện lợi tối đa cho mỗi gia đình khi tiếp cận về bảo hiểm y tế.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, việc phát triển 750 dự án cho thấy khả năng chuyển hóa công nghệ thành các giải pháp phục vụ nhu cầu cụ thể.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc hợp tác phát triển năng lực số, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính, cho rằng việc trao quyền cho lực lượng lao động và thế hệ trẻ làm chủ các công cụ số có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực phát triển kinh tế - xã hội.

"Khi những đơn vị tiên phong về công nghệ toàn cầu bắt tay hợp tác cùng các tổ chức và nhân tài bản địa, chúng ta chứng kiến sự chuyển hóa nhanh chóng của AI từ những khái niệm trừu tượng thành các ứng dụng cụ thể, phục vụ thiết thực cho lớp học, doanh nghiệp nhỏ và người dân trên khắp cả nước”, ông Thịnh chia sẻ.

Bên cạnh AI Riser, Google cho biết các chương trình hợp tác với cơ quan chính quyền, tổ chức và hiệp hội tại Việt Nam đã giúp hơn 100.000 người tiếp cận các khóa đào tạo công nghệ từ nền tảng đến nâng cao.

Quy mô đào tạo này bổ sung cho các hoạt động phát triển ứng dụng, tạo thêm lực lượng có khả năng sử dụng và khai thác các công cụ công nghệ trong thực tế.