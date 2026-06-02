Google đã hỗ trợ 500 startup Việt mở rộng quy mô thương mại

Thông tin được Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ tại sự kiện công bố sáng kiến hợp tác giữa Google Cloud và hai trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, cùng các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á…

Ngày 1/6, Google Cloud công bố mở rộng hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB), Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore (EnterpriseSG) và Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia (Komdigi) nhằm xây dựng một hành lang đổi mới sáng tạo dành cho các startup về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đông Nam Á, kết nối trực tiếp với hệ sinh thái công nghệ tại Thung lũng Silicon.

Việc tiếp tục hợp tác với NIC và SIHUB sẽ giúp nhiều nhà sáng lập Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái AI tích hợp toàn diện duy nhất trong ngành, dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng đầu cùng mạng lưới các trung tâm công nghệ toàn cầu. Qua đó, chúng tôi trao quyền để họ xây dựng, thương mại hóa và mở rộng các giải pháp tiên phong, góp phần thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của Việt Nam, đồng thời đưa nguồn nhân lực AI và nền kinh tế số của Việt Nam vươn tầm quốc tế. Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam

Sáng kiến được triển khai thông qua chương trình Google for Startups Accelerator: Đông Nam Á và công bố tại Google for Startups Sprint, sự kiện kết nối startup với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý trong khu vực. Tại sự kiện, Google cũng giới thiệu nhiều startup về AI trưởng thành từ mạng lưới Google for Startups – cộng đồng gồm hàng nghìn nhà sáng lập tại hơn 85 quốc gia.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, trong bốn năm qua các chương trình Google for Startups đã hỗ trợ hơn 500 startup Việt Nam mở rộng quy mô thương mại.

“Chúng tôi chứng kiến tác động này thông qua những doanh nghiệp đã tốt nghiệp chương trình như BenKon và Vbee, với các sản phẩm AI đang phục vụ nhiều khách hàng B2B thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đơn cử như Buymed, doanh nghiệp đã phát triển từ một nền tảng thương mại điện tử trong nước thành đơn vị dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực HealthTech (Công nghệ Y tế); Reforged Labs, công ty đã chuyển hướng thành công để khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ sáng tạo ứng dụng AI; cùng GIMO và TopCV, những đơn vị đang tích cực hỗ trợ các chương trình chuyển đổi số quốc gia”, ông Marc Woo cho biết.

Đối với chương trình Google for Startups Accelerator: Đông Nam Á, sẽ hướng tới hỗ trợ các startup phát triển và thương mại hóa các sản phẩm AI tác nhân (agentic AI), đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Kể từ năm 2018, các chương trình tăng tốc này đã giúp hơn 200 startup giai đoạn đầu tại Đông Nam Á xây dựng các sản phẩm mới, gọi vốn được 6,6 tỷ USD và tạo ra 11.300 việc làm. Nhiều startup trong số đó đã mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế hoặc trở thành những tên tuổi đáng chú ý trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, y tế số, logistics, giáo dục và trí tuệ nhân tạo. Tại Việt Nam, các startup như Buymed (Thuocsi), TopCV, Vbee, BenKon, Reforged Labs hay GIMO đều từng tham gia các chương trình hỗ trợ của Google.

KẾT NỐI TRỰC TIẾP STARTUP AI VIỆT NAM VỚI HỆ SINH THÁI CỦA THUNG LŨNG SILICON

Ông Sami Kizilbash, Giám đốc Hệ sinh thái Nhà phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Google Cloud, cho biết chương trình mới sẽ hỗ trợ các startup AI từ giai đoạn hạt giống đến Series B tại sáu quốc gia Đông Nam Á, đồng thời tận dụng các mô hình hợp tác công - tư để thúc đẩy quá trình phát triển hệ sinh thái AI trong khu vực.

"Chúng tôi hướng tới xây dựng các cộng đồng thực hành, góp phần đưa các thị trường Đông Nam Á trở thành những điểm kết nối đáng tin cậy cho các giải pháp AI đã được kiểm chứng và tạo ra tác động thực tiễn đối với nền kinh tế và xã hội", ông Sami Kizilbash nhấn mạnh.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là việc thiết lập cơ chế kết nối trực tiếp giữa startup Đông Nam Á với hệ sinh thái công nghệ và đầu tư tại Thung lũng Silicon.

Theo đó, các startup tham gia sẽ có cơ hội tham dự chương trình đào tạo chuyên sâu tại bang California (Mỹ), bao gồm các phiên làm việc kỹ thuật tại các cơ sở của Google ở Mountain View và San Francisco, đồng thời tiếp cận mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung tại Sand Hill Road và Palo Alto. Hoạt động này nhằm giúp startup kiểm chứng năng lực sản phẩm theo tiêu chuẩn toàn cầu, hoàn thiện chiến lược thương mại hóa và xây dựng các mối quan hệ cần thiết để mở rộng ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh cơ hội kết nối quốc tế, các startup tham gia còn được tiếp cận hệ sinh thái AI của Google Cloud, bao gồm hạ tầng xử lý AI, các mô hình Gemini thế hệ mới, nền tảng dữ liệu và các công cụ phát triển tác nhân AI dành cho doanh nghiệp.

Thông qua Google for Startups Cloud Program, các startup đủ điều kiện có thể nhận tới 350.000 USD tín dụng điện toán đám mây để phục vụ quá trình phát triển, huấn luyện và vận hành các ứng dụng AI.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được tham gia các chương trình thử nghiệm sớm đối với những công nghệ AI mới nhất của Google, đồng thời nhận hỗ trợ chuyên sâu từ các nhóm kỹ sư Google Cloud và các nhà nghiên cứu thuộc Google DeepMind tại Singapore.

"HÀNH LANG" KẾT NỐI HAI CHIỀU CHO VIỆT NAM

Các hoạt động đào tạo cũng sẽ được triển khai tại nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực, bao gồm cơ sở Hòa Lạc và Hà Nội của NIC, trụ sở SIHUB tại Thành phố Hồ Chí Minh và Garuda Spark Innovation Hub tại Indonesia.

Chương trình Google for Startups Accelerator: Đông Nam Á mới được xây dựng dựa trên các sáng kiến của Google, đã hỗ trợ hơn 200 startup trong khu vực gọi vốn thành công 6,6 tỷ USD kể từ năm 2018.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, cho biết sáng kiến ‘AI for the Future’ do NIC và Google triển khai đã hỗ trợ hơn 500 startup Việt Nam. Đối với chương trình sắp tới sẽ là cầu nối giữa các startup công nghệ tiên phong trong những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam với các đối tác tại Singapore và Thung lũng Silicon. Thông qua việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như AI tác nhân và AI hiện thân (embodied AI) sẽ một phần chuyển hoá những thành tựu nghiên cứu thành giải pháp mới trong doanh nghiệp và sản xuất công nghiệp. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng năng suất thị trường.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Luận, Giám đốc SIHUB, cho rằng sáng kiến này tạo ra một hành lang kết nối hai chiều, vừa hỗ trợ startup Việt Nam mở rộng ra thị trường quốc tế, vừa giúp các doanh nghiệp công nghệ trong khu vực tiếp cận thị trường Việt Nam

"Thông qua chương trình Google for Startups Accelerator: Đông Nam Á, chúng tôi đang hỗ trợ các tài năng công nghệ khởi nghiệp của Việt Nam phát triển những giải pháp AI tác nhân tiên tiến cho các lĩnh vực như công nghệ tài chính và logistics thông minh, đồng thời tạo điều kiện để kết nối với các đối tác và chuyên gia hàng đầu. Qua đó phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững trên thị trường toàn cầu”, bà Luận nhấn mạnh.

Theo các đối tác tham gia chương trình, việc hình thành một mạng lưới hợp tác AI xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Đông Nam Á trở thành điểm đến đáng tin cậy cho các giải pháp AI đã được kiểm chứng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghệ trong khu vực trên thị trường toàn cầu.

Hiện tại, cổng đăng ký đã mở cho khóa đầu tiên gồm 25 startup tham gia vào chương trình Google for Startups Accelerator: Đông Nam Á kéo dài ba tháng, không yêu cầu đổi cổ phần (equity-free), dự kiến bắt đầu vào tháng 8 năm 2026.