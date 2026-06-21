Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng người sử dụng công cụ mới của Google

Theo số liệu do Google công bố, tính đến năm 2025, Việt Nam hiện nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng người dùng NotebookLM lớn nhất toàn cầu, đồng thời dẫn đầu về số lượt xem các sổ tay tài liệu được chia sẻ công khai (Dữ liệu nội bộ của Google tính đến tháng 7/2025).
Kết quả này phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu, tổng hợp và xử lý thông tin trong bối cảnh khối lượng dữ liệu số tăng nhanh.
Khác với nhiều chatbot AI phổ biến hiện nay, NotebookLM được phát triển như một “cộng sự nghiên cứu” cá nhân hóa. Công cụ này chỉ phân tích và đưa ra phản hồi dựa trên các nguồn tài liệu do người dùng chủ động tải lên như tệp văn bản, tài liệu PDF hoặc liên kết web mà không đưa bất kì nguồn thông tin ngoài nào vào.
Theo ông Steven Johnson, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Sản phẩm NotebookLM, mục tiêu cốt lõi của nền tảng ngay từ khi ra mắt không phải là thay thế con người trong nghiên cứu hay sáng tạo nội dung, mà là hỗ trợ người dùng nâng cao tư duy phân tích và khai phá tri thức.
“Chúng tôi muốn xây dựng một công cụ có thể hỗ trợ hiệu quả cho việc phân tích, viết lách và khám phá dữ liệu, đồng thời giúp người dùng tạo ra những công trình nghiên cứu sâu sắc và mang lại nhiều giá trị hơn,” ông Johnson cho biết.
Từ tháng 6/2026, Google bắt đầu triển khai loạt nâng cấp mới cho NotebookLM, tập trung vào khả năng tư duy lập luận, vận hành tự động và đa dạng hóa định dạng đầu ra nhằm hỗ trợ người dùng xử lý các dự án nghiên cứu phức tạp.
Đáng chú ý, NotebookLM sẽ được nâng cấp trên nền tảng Gemini 3.5 và công nghệ Antigravity, giúp cải thiện độ chính xác của thông tin, đồng thời tăng cường khả năng minh bạch hóa quy trình xử lý và suy luận của hệ thống.
Mỗi sổ tay trên NotebookLM cũng được tích hợp một môi trường điện toán đám mây bảo mật, cho phép công cụ tự viết và chạy mã lập trình để thực hiện các tác vụ phân tích chuyên sâu. Bên cạnh đó, hệ thống được bổ sung hơn 100 kỹ năng phần mềm nhằm hỗ trợ người dùng khai thác hiệu quả hơn nguồn dữ liệu của mình.
Theo Google, trong các thử nghiệm so sánh trực tiếp với phiên bản trước, NotebookLM nâng cấp đạt kết quả vượt trội ở cả 5 tiêu chí đánh giá cốt lõi. Riêng khả năng phân tích tài liệu dung lượng lớn đạt tỷ lệ ưu thế gần 70%, trong khi hiệu suất nghiên cứu web chuyên sâu và tìm kiếm nguồn tài liệu cao hơn tới 78,2%.
Một thay đổi đáng chú ý khác là khả năng tạo nội dung với nhiều định dạng đầu ra hơn. Thay vì chỉ tóm tắt hoặc trả lời câu hỏi, NotebookLM hiện có thể tạo báo cáo PDF tích hợp biểu đồ, bảng tính ngân sách, bộ slide thuyết trình, tài liệu Word, tệp dữ liệu có cấu trúc và hình ảnh.
Các định dạng được hỗ trợ bao gồm PDF, DOCX, Markdown, CSV, JSON, XLSX, PPTX cùng các tệp hình ảnh như PNG, JPG và GIF. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa trực tiếp các nội dung sau khi được tạo.
Không chỉ hỗ trợ xử lý thông tin, NotebookLM còn mở rộng khả năng tìm kiếm và xây dựng nguồn dữ liệu đầu vào. Nếu trước đây công cụ phát huy hiệu quả nhất khi người dùng đã có sẵn tài liệu, giờ đây NotebookLM có thể chủ động đề xuất và tìm kiếm thêm nguồn tham khảo từ Google Search, bao gồm cả tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Google cho biết người dùng vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các nguồn thông tin được đưa vào sổ tay, đồng thời mọi dữ liệu đều được trích dẫn rõ ràng để đảm bảo tính minh bạch. Các tính năng mới có thể hỗ trợ nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ nhà nghiên cứu, chuyên gia kỹ thuật đến chủ doanh nghiệp nhỏ.
Chẳng hạn, các nhà phân tích dữ liệu có thể kết hợp nhiều bộ dữ liệu từ các quốc gia khác nhau, yêu cầu NotebookLM viết mã phân tích và tự động tạo báo cáo trực quan. Trong khi đó, các quản lý dự án có thể chuyển đổi tài liệu kỹ thuật phức tạp thành hướng dẫn đơn giản hoặc bộ slide trình bày cho đội ngũ.
Đối với các doanh nghiệp nhỏ, công cụ này có thể hỗ trợ đánh giá hiệu quả chiến dịch tiếp thị, phân tích tương quan giữa doanh số và chi phí quảng cáo để đưa ra quyết định mở rộng kinh doanh.
Các nâng cấp mới đang được triển khai trên nền tảng web cho người dùng Google AI Ultra và khách hàng doanh nghiệp Workspace có gói AI Ultra Access hoặc AI Expanded Access. Google cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhiều nhóm người dùng hơn trong thời gian tới.
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