Grab điểu chỉnh phí, bồi hoàn tài xế sau rà soát của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Từ ngày 10/11, sau điều chỉnh phí sử dụng ứng dụng, tài xế GrabBike dự kiến nhận được 60,59% - 85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán; tỷ lệ này đối với tài xế GrabCar là 59,68% - 84,31%...

Ảnh minh hoạ: Quỳnh Trần

Ngày 5/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết Grab đã đề xuất triển khai 6 nhóm giải pháp nhằm điều chỉnh chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và tăng cường minh bạch thông tin sau khi cơ quan này vào cuộc, sau khi tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế về thu nhập thực tế.

GIẢM KHẤU TRỪ, NÂNG TỶ LỆ DOANH THU TÀI XẾ THỰC NHẬN

Theo đó, từ ngày 10/11, Grab sẽ điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn.

Cụ thể, với GrabBike, phí nền tảng đối với chuyến xe từ 0 - 2 km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng; chuyến trên 2 km đến 6 km giảm từ 3.000 đồng xuống 2.000 đồng. Các chuyến trên 6 km giữ nguyên mức phí 3.000 đồng.

Đối với GrabCar, phí nền tảng của chuyến xe từ 0 - 3 km giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng; chuyến trên 3 km đến 4 km giảm từ 5.000 đồng xuống 4.000 đồng. Các chuyến trên 4 km tiếp tục áp dụng mức phí từ 5.000 - 9.000 đồng như hiện nay.

Ngoài ra, Grab sẽ triển khai chương trình giảm 10% tổng giá cước đối với các chuyến xe có quãng đường từ 10 km trở lên, trong thời gian từ ngày 26/2 đến hết ngày 31/12/2027, theo các điều kiện áp dụng.

Ngoài ra, từ ngày 10/11, Grab điều chỉnh giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế.

Đồng thời, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng mà Grab được hưởng, chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ, được giới hạn không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Với GrabBike, tổng phí Grab được hưởng giảm từ mức tối đa 40,60% xuống còn 7% - 32%. Tổng khoản khấu trừ, bao gồm phí Grab được hưởng và thuế thu hộ, giảm từ mức tối đa 48% xuống còn 14,41% - 39,41%.

Đối với GrabCar, tổng phí Grab được hưởng giảm từ mức tối đa 39,81% xuống còn 7% - 32%. Tổng khoản khấu trừ giảm từ mức tối đa 48% xuống còn 15,69% - 40,32%.

Như vậy, sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike dự kiến nhận được 60,59% - 85,59% tổng giá trị hành khách thanh toán; tỷ lệ này đối với tài xế GrabCar là 59,68% - 84,31%.

Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

So với mức thực nhận thấp nhất trước điều chỉnh là 52%, tỷ lệ doanh thu tối thiểu của tài xế GrabBike tăng 8,59%, còn GrabCar tăng 7,68%. Ngoài khoản doanh thu này, tài xế còn có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ theo từng chương trình của Grab.

BỒI HOÀN GẦN 4 TỶ ĐỒNG, DÀNH HƠN 900 TỶ ĐỒNG THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ TÀI XẾ

Đáng chú ý, Grab cũng ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt 35% trên doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế.

Do đó, doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng cho các chuyến xe này.

Việc bồi hoàn được triển khai từ ngày 5/11/2026. Với tài xế còn hoạt động, tiền sẽ được tự động cộng vào ví. Đối với tài xế đã ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ thông báo qua tin nhắn và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11 để nhận tiền.

Theo giải trình của Grab, các chuyến xe phát sinh mức khấu trừ vượt ngưỡng do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Bên cạnh khoản bồi hoàn, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng và hỗ trợ tài xế trong quý 4/2026. Các chương trình bao gồm thưởng doanh thu trong khung giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt.

Doanh nghiệp cũng dành thêm 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch và chi phí sạc điện đối với xe điện.

Trong khi đó, khoảng 1.808 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý 4/2026.

Tổng cộng, với 5 nhóm giải pháp về giảm phí, bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại hành khách, Grab dự kiến dành khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí.

Cùng với điều chỉnh chính sách giá và phí, từ ngày 10/11/2026, Grab sẽ nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver để hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe.

Ứng dụng cũng được bổ sung các kênh liên hệ giữa Grab và tài xế như trò chuyện trực tuyến, tổng đài và biểu mẫu tra soát, giúp đối tác dễ dàng kiểm tra, đối chiếu và yêu cầu giải thích về các khoản thu cũng như số tiền thực nhận.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiếp nhận phản ánh của một số tài xế về chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab. Các tài xế cho rằng giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi chi phí đầu vào và các khoản phí phải trả cho nền tảng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập thực tế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về việc thực hiện các giải pháp đã đề xuất. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan này sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh Grab, cơ quan quản lý cũng đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận một số tồn tại trong việc hiển thị giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng, như phí chưa được công khai riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ thu phí được lựa chọn mặc định.

Các doanh nghiệp đã được yêu cầu khắc phục, bảo đảm người tiêu dùng được cung cấp đầy đủ thông tin và có quyền chủ động lựa chọn đối với các dịch vụ có thu phí trước khi xác nhận giao dịch.