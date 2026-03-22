Doanh thu đạt 255 triệu USD, Việt Nam là thị trường lớn thứ 5 của Grab

Doanh thu của hãng gọi xe công nghệ Grab tại Việt Nam trong năm vừa qua đạt 255 triệu USD, tăng gần 12% so với năm 2024…

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Grab (trụ sở tại Singapore) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3,37 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động.

Malaysia tiếp tục là thị trường lớn nhất của Grab trong giai đoạn 2022–2025. Riêng năm 2025, quốc gia này mang về 1,04 tỷ USD doanh thu, là thị trường duy nhất vượt mốc 1 tỷ USD của doanh nghiệp.

Các thị trường trọng điểm tiếp theo lần lượt là Singapore với 727 triệu USD, Indonesia đạt 715 triệu USD, Philippines đạt 316 triệu USD và Thái Lan đạt 288 triệu USD.

Tại Việt Nam – thị trường lớn thứ năm của Grab, doanh thu năm 2025 đạt 255 triệu USD, tăng 11,8% so với mức 228 triệu USD của năm 2024, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn được duy trì ổn định.

Nguồn: Grab.

Đáng chú ý, quy mô doanh thu của Grab đã tăng mạnh trong vòng 5 năm qua. Từ 469 triệu USD năm 2020 và 675 triệu USD năm 2021, công ty lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD vào năm 2022 với 1,43 tỷ USD, sau đó tăng lên 2,36 tỷ USD vào năm 2023 và tiếp tục bứt phá trong năm 2025.

Xét theo cơ cấu hoạt động, mảng giao hàng tiếp tục đóng góp doanh thu lớn nhất với 1,8 tỷ USD. Dịch vụ di chuyển đứng thứ hai với 1,22 tỷ USD, tiếp đến là dịch vụ tài chính đạt 347 triệu USD, trong khi các mảng khác đóng góp 4 triệu USD.

Về hiệu quả kinh doanh, Grab ghi nhận lợi nhuận 200 triệu USD trong năm 2025, cải thiện 358 triệu USD so với năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ sự cải thiện của EBITDA điều chỉnh, gia tăng thu nhập tài chính ròng và chi phí trả bằng cổ phiếu giảm. EBITDA điều chỉnh cả năm đạt 500 triệu USD, tăng 187 triệu USD so với mức 313 triệu USD của năm 2024.

Năm 2026, Grab đặt mục tiêu doanh thu trong khoảng 4,04–4,10 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng 20–22%. Kế hoạch này cho thấy doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục duy trì đà mở rộng, trong bối cảnh cạnh tranh tại thị trường Đông Nam Á ngày càng gia tăng.