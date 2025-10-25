Xanh SM và Grab "đua nóng” trên đường phố Việt Nam

Một khảo sát mới đây do hãng nghiên cứu thị trường Q&Me thực hiện vào tháng 9/2025 đã cung cấp cái nhìn rõ nét giữa hai cái tên đang dẫn đầu phân khúc gọi xe tại Việt Nam: Grab và Xanh SM. Nghiên cứu này không chỉ đo lường hiệu suất thực tế qua các cuộc gọi thử nghiệm mà còn phỏng vấn trực tiếp người dùng để tìm hiểu thói quen lựa chọn ứng dụng của họ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả tổng hợp, Grab hiện vẫn chiếm ưu thế rõ rệt về tốc độ phản hồi và mức độ phổ biến. Tuy nhiên, Xanh SM lại được đánh giá có giá cả cạnh tranh và thời gian đến trung bình nhanh hơn, đặc biệt tại Hà Nội.

So sánh giá cả của Grab và XanhSM trong cùng một chuyến đi - Nguồn: QanMe

Tại cả hai thành phố lớn, Grab ghi điểm ở khả năng phản hồi nhanh chóng: 83% chuyến được xác nhận trong vòng 30 giây tại Hà Nội. Một con số cho thấy hạ tầng tài xế và thuật toán phân bổ xe hiệu quả của hãng xe tới từ Singapore. Ở TP. Hồ Chí Minh, Grab tiếp tục duy trì lợi thế tương tự, nhờ mạng lưới đối tác rộng và thói quen sử dụng lâu năm của người dân.

Về mặt nhận diện thương hiệu, Grab vẫn là ứng dụng phổ biến nhất. Người dùng tại TP. Hồ Chí Minh đặc biệt trung thành với nền tảng này, coi đây là lựa chọn mặc định nhờ sự ổn định và phạm vi dịch vụ rộng (từ gọi xe, giao hàng đến thanh toán).

Với những thương hiệu ra đời sau, cạnh tranh bằng giá thường sẽ là chìa khóa không thể bỏ qua của bất cứ hãng nào. Xanh SM đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm nhờ chi phí hợp lý và chất lượng phương tiện đồng đều. Kết quả khảo sát cho thấy, ứng dụng này có giá trung bình thấp hơn Grab trong phần lớn các hành trình được kiểm tra. Đặc biệt tại Hà Nội, Xanh SM đang đẩy mạnh chiến lược “giá mềm” để chiếm thị phần.

Đáng chú ý, thời gian đến trung bình của tài xế Xanh SM ngắn hơn Grab, nhất là ở các khu vực trung tâm Hà Nội. Điều này cho thấy mật độ và khả năng phân bổ đội xe điện của hãng đang phát huy hiệu quả, giúp khách hàng rút ngắn thời gian chờ đợi.

Không chỉ cạnh tranh bằng giá, Xanh SM còn định vị khác biệt với cam kết 100% xe điện, gắn liền với xu hướng “xanh hóa giao thông” mà Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy. Đây cũng là yếu tố tạo thiện cảm với nhóm khách hàng trẻ và người tiêu dùng chú trọng môi trường.

Nếu như tại TP. Hồ Chí Minh, Grab vẫn là “vua đường phố” nhờ độ phủ thương hiệu và thói quen sử dụng lâu năm của người dân, thì tại Hà Nội, Xanh SM đang thu hẹp đáng kể khoảng cách. Người dùng phía Bắc đánh giá cao giá rẻ, xe sạch, tài xế lịch sự - những yếu tố giúp hãng “sinh sau đẻ muộn” này tạo dấu ấn riêng.

Nhưng nhìn chung cả hai nền tảng đều đang đẩy mạnh đổi mới, trong đó Grab chọn đầu tư nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ (GrabFood, GrabPay…), trong khi Xanh SM tập trung mở rộng đội xe điện, giảm giá và nâng chất lượng phục vụ.

So sánh mức độ phổ biến của hai nền tảng - Nguồn: QanMe

Giới quan sát nhận định, Xanh SM đang thực sự trở thành đối trọng của Grab nếu duy trì lợi thế về chi phí và tốc độ, đặc biệt khi xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng mạnh. Tuy nhiên, Grab vẫn đang sở hữu độ tin cậy và quy mô vượt trội, khiến cuộc đua giành vị thế số 1 vẫn còn nhiều bất ngờ phía trước.

Để đảm bảo tính khách quan, nhóm nghiên cứu của QandMe đã tiến hành các cuộc gọi thử song song từ hai ứng dụng Xanh SM và Grab tại cùng một địa điểm, cùng thời điểm, hướng đến cùng một điểm đến. Mỗi thành phố gồm 10 địa điểm đại diện, chia theo 5 khu vực khác nhau, và được thực hiện trong 4 khung giờ trong ngày nhằm phản ánh đầy đủ biến động của nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, 2.479 người dùng được phỏng vấn tại các khu vực khảo sát để đánh giá mức độ phổ biến, tần suất sử dụng và sự hài lòng với từng nền tảng.

Các chỉ số được phân tích gồm tính khả dụng (tần suất đặt xe thành công), giá cước (so sánh giá cho cùng hành trình), thời gian đến dự kiến (tốc độ tài xế tiếp cận khách hàng), mức độ phổ biến (ứng dụng được người dùng lựa chọn thường xuyên hơn).