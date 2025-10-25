Xanh SM và Grab "đua nóng” trên đường phố Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Ngô Huyền
25/10/2025, 10:25
Hai hãng gọi xe đang chạy đua về tốc độ, chi phí và chất lượng trải nghiệm khách hàng…
Một khảo sát mới đây do hãng nghiên cứu thị trường Q&Me thực hiện vào tháng 9/2025 đã cung cấp cái nhìn rõ nét giữa hai cái tên đang dẫn đầu phân khúc gọi xe tại Việt Nam: Grab và Xanh SM. Nghiên cứu này không chỉ đo lường hiệu suất thực tế qua các cuộc gọi thử nghiệm mà còn phỏng vấn trực tiếp người dùng để tìm hiểu thói quen lựa chọn ứng dụng của họ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Theo kết quả tổng hợp, Grab hiện vẫn chiếm ưu thế rõ rệt về tốc độ phản hồi và mức độ phổ biến. Tuy nhiên, Xanh SM lại được đánh giá có giá cả cạnh tranh và thời gian đến trung bình nhanh hơn, đặc biệt tại Hà Nội.
Tại cả hai thành phố lớn, Grab ghi điểm ở khả năng phản hồi nhanh chóng: 83% chuyến được xác nhận trong vòng 30 giây tại Hà Nội. Một con số cho thấy hạ tầng tài xế và thuật toán phân bổ xe hiệu quả của hãng xe tới từ Singapore. Ở TP. Hồ Chí Minh, Grab tiếp tục duy trì lợi thế tương tự, nhờ mạng lưới đối tác rộng và thói quen sử dụng lâu năm của người dân.
Về mặt nhận diện thương hiệu, Grab vẫn là ứng dụng phổ biến nhất. Người dùng tại TP. Hồ Chí Minh đặc biệt trung thành với nền tảng này, coi đây là lựa chọn mặc định nhờ sự ổn định và phạm vi dịch vụ rộng (từ gọi xe, giao hàng đến thanh toán).
Với những thương hiệu ra đời sau, cạnh tranh bằng giá thường sẽ là chìa khóa không thể bỏ qua của bất cứ hãng nào. Xanh SM đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm nhờ chi phí hợp lý và chất lượng phương tiện đồng đều. Kết quả khảo sát cho thấy, ứng dụng này có giá trung bình thấp hơn Grab trong phần lớn các hành trình được kiểm tra. Đặc biệt tại Hà Nội, Xanh SM đang đẩy mạnh chiến lược “giá mềm” để chiếm thị phần.
Đáng chú ý, thời gian đến trung bình của tài xế Xanh SM ngắn hơn Grab, nhất là ở các khu vực trung tâm Hà Nội. Điều này cho thấy mật độ và khả năng phân bổ đội xe điện của hãng đang phát huy hiệu quả, giúp khách hàng rút ngắn thời gian chờ đợi.
Không chỉ cạnh tranh bằng giá, Xanh SM còn định vị khác biệt với cam kết 100% xe điện, gắn liền với xu hướng “xanh hóa giao thông” mà Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy. Đây cũng là yếu tố tạo thiện cảm với nhóm khách hàng trẻ và người tiêu dùng chú trọng môi trường.
Nếu như tại TP. Hồ Chí Minh, Grab vẫn là “vua đường phố” nhờ độ phủ thương hiệu và thói quen sử dụng lâu năm của người dân, thì tại Hà Nội, Xanh SM đang thu hẹp đáng kể khoảng cách. Người dùng phía Bắc đánh giá cao giá rẻ, xe sạch, tài xế lịch sự - những yếu tố giúp hãng “sinh sau đẻ muộn” này tạo dấu ấn riêng.
Nhưng nhìn chung cả hai nền tảng đều đang đẩy mạnh đổi mới, trong đó Grab chọn đầu tư nâng cao trải nghiệm người dùng và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ (GrabFood, GrabPay…), trong khi Xanh SM tập trung mở rộng đội xe điện, giảm giá và nâng chất lượng phục vụ.
Giới quan sát nhận định, Xanh SM đang thực sự trở thành đối trọng của Grab nếu duy trì lợi thế về chi phí và tốc độ, đặc biệt khi xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng mạnh. Tuy nhiên, Grab vẫn đang sở hữu độ tin cậy và quy mô vượt trội, khiến cuộc đua giành vị thế số 1 vẫn còn nhiều bất ngờ phía trước.
Để đảm bảo tính khách quan, nhóm nghiên cứu của QandMe đã tiến hành các cuộc gọi thử song song từ hai ứng dụng Xanh SM và Grab tại cùng một địa điểm, cùng thời điểm, hướng đến cùng một điểm đến. Mỗi thành phố gồm 10 địa điểm đại diện, chia theo 5 khu vực khác nhau, và được thực hiện trong 4 khung giờ trong ngày nhằm phản ánh đầy đủ biến động của nhu cầu thực tế.
Bên cạnh đó, 2.479 người dùng được phỏng vấn tại các khu vực khảo sát để đánh giá mức độ phổ biến, tần suất sử dụng và sự hài lòng với từng nền tảng.
Các chỉ số được phân tích gồm tính khả dụng (tần suất đặt xe thành công), giá cước (so sánh giá cho cùng hành trình), thời gian đến dự kiến (tốc độ tài xế tiếp cận khách hàng), mức độ phổ biến (ứng dụng được người dùng lựa chọn thường xuyên hơn).
Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ...
JPMorgan đã bắt đầu nghiên cứu mô hình cho vay dựa trên tiền mã hóa từ tháng 7, nhưng việc áp dụng rộng rãi có thể chưa diễn ra trước năm 2026...
Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số đã mở ra không gian kết nối trí tuệ, khơi dậy tinh thần sáng tạo, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống người dân, mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình hội nhập.
9h sáng nay, 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội…
Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: