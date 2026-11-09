Hà Nội công khai dự án cải tạo chung cư thuộc diện phá dỡ

Theo danh mục được công bố, trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn Thành phố đợt 1 là Khu tập thể Trương Định (nhà A, B, C, D, E, H1, H2, H3, H4, H5) và khu vực lân cận. Tổng diện tích đất khu vực lập quy hoạch 14.648,52 m2. Trong đó, diện tích đất lập quy hoạch khu vực cải tạo, xây dựng lại Khu tập thể Trương Định: 13.756,98 m2; diện tích đất khu vực mở các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định: 891,54m2.
Về hiện trạng sử dụng nhà chung cư, Sở Xây dựng cho biết có 10 tòa tập thể cũ và một số công trình nhà dân cư liền kề nằm tiếp giáp, đan xen. Tòa tập thể cao 2 tầng, công trình lân cận từ 2-5 tầng. Số lượng căn hộ thuộc nhà chung cư khoảng 257 căn, chưa bao gồm những căn hộ nhà ở xung quanh.
Khu tập thể thuộc diện phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở (Văn bản số 1110/UBND-KTHTĐT ngày 21/4/2026 của UBND phường Tương Mai). Công trình dự kiến có 30 tầng nổi, diện tích xây dựng 3.609,6 m2; tổng diện tích sàn 121.007,75 m2. Phần hầm gồm 3 tầng, diện tích xây dựng: 9.282,15 m2; tổng diện tích sàn 27.846,45 m2. Mật độ xây dựng 26,24%. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026-2029.
Sơ bộ tổng mức đầu tư sẽ được tổng hợp trên cơ sở thông tin do UBND các phường đề xuất (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, lãi vay trong thời gian xây dựng). Trong quá trình thực hiện bước tiếp theo các đơn vị được giao lập, thẩm định có trách nhiệm rà soát, cập nhật các số liệu về quy hoạch, quy mô đầu tư cụ thể của dự án được chấp thuận để chuẩn xác tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp quản lý chi phí và hiệu quả đầu tư của dự án.
Liên quan đến công tác này, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình phát triển và công tác quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản trên địa bàn TP. Hà Nội (thời kỳ giám sát từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2026), cho biết đối với cải tạo chung cư cũ, đến thời điểm tổng hợp, TP.Hà Nội có 2.185 nhà chung cư.
Các khu/nhà có nhà thuộc diện phá dỡ theo quy định Luật Nhà ở gồm: 15 khu chung cư; 13 nhà chung cư độc lập. Trong đó, khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D là khu tập thể Thành Công; khu tập thể Giảng Võ; khu tập thể Ngọc Khánh, khu tập thể Ban vật giá CP và tập thể Bộ Tư pháp). 11 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp C, đã có kết luận thuộc diện phá dỡ: khu tập thể 3 tầng đường Lê Hồng Phong; khu tập thể 5 tầng đường Ngô Thì Nhậm, TDP2 Quang Trung; khu tập thể K5 (3 nhà), đường Ao Sen; khu tập thể Học viện Quân y, TDP 8 Phúc La (mới là TDP6); khu tập thể Công ty cổ phần Len Hà Đông, TDP4 Vạn Phúc....
Ngoài ra, còn có 2 nhà chung cư độc lập nguy hiểm cấp D là Tập thể 148-150 Sơn Tây và 51 Huỳnh Thúc Kháng. 11 nhà chung cư độc lập nguy hiểm cấp C đã có kết luận kiểm định thuộc liện phá dỡ: 15C Trần Khánh Dư; 121 Lê Duẩn (112 Trần Hưng Đạo); 39 Lý Thường Kiệt; 11 Vọng Đức; A1 Trần Quốc Toản; A2 Trần Quốc Toản; 16 Trần Hưng Đạo; 23 Hàng Bài; 23 Hàng Tre...
Tiềm năng tăng trưởng, khả năng khai thác và đặc quyền sống độc bản - ba giá trị hội tụ trong bộ sưu tập 136 căn nhà phố bên sông Treville Garden, kiến tạo một tài sản giàu triển vọng tại trung tâm Văn Giang.
Tại khu Đông TP.HCM với hai mặt giáp sông nước, Imperia Sensa Park hướng đến một môi trường sống nơi sự kết nối đô thị, không gian xanh và hệ sinh thái tiện ích cùng hiện diện trong một tổng thể hài hòa.
Đằng sau những khu nghỉ dưỡng danh tiếng như The Ocean Villas Da Nang, The Ocean Resort Quy Nhon, Ixora Ho Tram by Fusion,… là 16 năm bền bỉ kiến tạo của VinaLiving với tư duy xuyên suốt: Lấy trải nghiệm sống và giá trị dài hạn làm trọng tâm.
Không định vị giá trị bằng kỳ vọng, Trellia Vista tại Mizuki Park Nam Sài Gòn tăng sức hút bằng những giá trị thực đã và đang hiện hữu. Hành trình kiến tạo Trellia Vista đang được viết tiếp bằng chuyển động chân thực trên công trường.
Khi quỹ đất ven sông ngày càng thu hẹp, những dự án sở hữu lợi thế cảnh quan mặt nước cùng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ trở thành điểm nhấn trên thị trường bất động sản. Tại Nam Sài Gòn, Khải Hoàn Prime là một trong những dự án thu hút sự chú ý nhờ vị trí ven sông, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng và mức giá được giới thiệu ở khoảng 66 triệu đồng/m2.
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận sẽ điều hành thanh khoản một cách chủ động, cung ứng nguồn vốn thanh khoản cho thị trường để hỗ trợ việc giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới. Động thái này được kỳ vọng giúp mặt bằng lãi suất hạ nhiệt trong thời gian tới.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...