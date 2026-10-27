Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm đất đai

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký Tờ trình gửi HĐND TP về việc ban hành Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn Thành phố...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Theo Tờ trình, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều công trình xây dựng sai phép, không phép, sai quy hoạch, sai thiết kế chưa được xử lý dứt điểm. Mặc dù các công trình xây dựng vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, nhưng trên thực tế, nhiều chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng vào ở.

Tình trạng này đã gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội như: quá tải về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đơn thư khiếu kiện kéo dài cho người mua nhà không được cấp sổ đỏ... Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết về “Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số dự án trên địa bàn TP.Hà Nội” là cần thiết và cấp bách.

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CÔNG TRÌNH PHẢI PHÁ DỠ

Theo đó, tại dự thảo Nghị định dự kiến được HĐND TP. Hà Nội xem xét vào ngày 28/10 tại kỳ họp chuyên đề, nêu rõ quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các dự án gồm: CT6 Kiến Hưng; Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh; CT5 Tân Triều; Dự án Khu nhà ở Xa La; Dự án nhà ở tại CT11, CT12, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ; Dự án tòa nhà hỗn hợp VP3 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm; Dự án tòa nhà hỗn hợp VP5 tại khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm; Dự án tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6; Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH1, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm; Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH2, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm; Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH3, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm; Dự án Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại lô đất HH4, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

Đối với dự án, công trình khác, sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét, cho phép áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết.

Bên cạnh việc xác định phạm vi áp dụng, Dự thảo Nghị định quy định công trình, hạng mục công trình, phần công trình xây dựng không đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng tại các công trình, dự án phải phá dỡ trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, công trình, phần công trình cao tầng không đáp ứng một, hoặc một số tiêu chí: Đã xây dựng hoàn thành, đưa vào vận hành, sử dụng trên thực tế; Đảm bảo an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không ảnh hưởng các công trình lân cận;

Các khối tháp của công trình có ít nhất ba mặt đứng đảm bảo khoảng cách theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch tại thời điểm xây dựng công trình, dự án áp dụng đối với quy hoạch cải tạo khu vực cũ trong đô thị, theo đó khoảng cách giữa cạnh dài của các khối tháp phải đảm bảo không nhỏ hơn 17,5 m và khoảng cách giữa đầu hồi của các khối tháp với đầu hồi hoặc cạnh dài của các khối tháp khác phải đảm bảo không nhỏ hơn 10,5 m. Trường hợp các công trình có cạnh dài và đầu hồi tương đương nhau (chênh lệch không quá 10%) thì mặt công trình tiếp giáp với đường giao thông lớn nhất được tính là cạnh dài của dãy nhà;

Không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông.

Thứ hai, Công trình cao tầng không đáp ứng tiêu chí “Bảo đảm chỉ tiêu tối thiểu của quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan về hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (bao gồm: cấp nước, cấp điện, đỗ xe) và hạ tầng xã hội thiết yếu (bao gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, sinh hoạt cộng đồng) của khu vực theo quy hoạch hoặc theo phương án bổ sung khắc phục được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”, và không có phương án khắc phục khả thi;

Thứ ba, công trình nhà ở thấp tầng không đáp ứng tiêu chí: Không nằm trên vị trí đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

CHÍNH SÁCH VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Từ khung pháp lý đó, Dự thảo cũng đề ra cơ chế, chính sách đặc thù với tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp. Cụ thể, trường hợp phải di dời: Người mua căn hộ, nhà ở thuộc đối tượng phải di dời nhận tiền bồi thường của chủ đầu tư và bàn giao căn hộ, nhà ở cho chủ đầu tư trong thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường. Giá tiền bồi thường căn hộ, nhà ở do Hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của các cơ quan có thẩm quyền.

Chính sách hỗ trợ đối với cư dân là chủ sở hữu căn hộ, công trình thuộc đối tượng phải di dời: người mua căn hộ, nhà ở thuộc đối tượng phải di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở do Chủ đầu tư thực hiện, phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận và được tạm cư tại chỗ cho đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền có thông báo thực hiện phương án phá dỡ, chuyển đổi công năng của công trình.

Người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm tại các dự án do chủ đầu tư thực hiện.

Cư dân có thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng được hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh với mức tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng, chi trả một lần do chủ đầu tư thực hiện.

Trường hợp không phải di dời: Người mua căn hộ, nhà ở không phải nộp các chi phí phát sinh từ việc khắc phục hậu quả của Chủ đầu tư; tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng, thỏa thuận khác với Chủ đầu tư; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật và Chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.