Hải Phòng giao hơn 2,5ha đất thực hiện dự án 1.777 căn nhà ở xã hội

Ngày 19/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Hải Phòng vừa quyết định giao 25.870,2m2 đất tại phường Lê Chân cho Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Bình Phát thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội XH1, XH2, có quy mô 1.777 căn hộ.
Mục tiêu của dự án là xây dựng mới khu nhà ở xã hội với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, gồm nhà ở xã hội dạng chung cư, nhà ở thương mại liền kề, công viên cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Việc đầu tư xây dựng dự án nhằm phát triển nhà ở xã hội của Hải Phòng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các hộ dân chung cư cũ trên địa bàn phường Lê Chân.
Dự án khu nhà ở xã hội XH1, XH2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân trước đây, (nay là phường Lê Chân), được triển khai theo Đề án di dời cư dân kết hợp chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn Hải Phòng. Dự án có quy mô 1.777 căn hộ chung và 35 căn nhà ở thương mại liền kề.
Theo Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 15/10/2026, khu đất 25.870,2m2 được giao cho doanh nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nằm gần khu vực quy hoạch Cầu Rào 3. Trong đó, đất nhà ở chiếm 18.571,5m2 gồm 3.307,9m2 đất xây dựng 35 căn nhà ở liền kề cao và 15.263,6m2 đất nhà ở chung cư (nhà ở xã hội). Diện tích đất cây xanh là 6.789 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 459 m² và đất giao thông 50,7 m2.
Dự án được giao đất theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất. Doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới được giao và triển khai dự án theo quy hoạch được phê duyệt.
Dự án khu nhà ở xã hội XH1, XH2 tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (nay là phường Lê Chân) đã được UBND TP. Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Bình Phát theo quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 2/4/2026.
Trước đó, ngày 14/9/2022, UBND TP. Hải Phòng có quyết định số 2988/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Bình Phát làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại số 384 Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền (nay là phường Ngô Quyền). Dự án có diện tích 1,9ha với 3 toà chung cư 29 tầng (1.294 căn hộ nhà ở xã hội) và 38 căn nhà ở thương mại 5 tầng đã hoàn thành bàn giao nhà từ năm 2024.
Như vậy, Công ty Cổ phần Hóa chất Vật liệu điện Bình Phát đã được UBND TP. Hải Phòng chấp thuận làm chủ đầu tư 2 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố với tổng quy mô 3.071 căn chung cư nhà ở xã hội và 73 căn nhà ở thương mại.
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