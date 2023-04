Hà Nội hướng dẫn chi tiết tuyển sinh học sinh đầu cấp năm học 2023

Hội nghị hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS, năm học 2022-2023; hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10, năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vừa diễn ra ngày 6/4.

KHÔNG YÊU CẦU PHỤ HUYNH CUNG CẤP GIẤY XÁC NHẬN CƯ TRÚ

Tại hội nghị này, Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm lưu ý rằng trong quá trình tổ chức tuyển sinh vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024, các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú; đồng thời bảo mật thông tin cá nhân của học sinh theo đúng quy định.

Khi cần xác minh thông tin này, các nhà trường lập danh sách gửi công an phường nơi trường đóng. Nếu đơn vị nào từ chối hoặc gây chậm trễ trong việc thực hiện xác minh thông tin cư trú, cha mẹ học sinh có thể thông tin tới số máy điện thoại đường dây nóng của Công an Thành phố.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Sở và Công an Thành phố đã có tờ trình UBND Thành phố về phương án thực hiện Điều 14 của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024.

Theo phương án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố hướng dẫn cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó có thông tin về cư trú của học sinh, gồm mã định danh, nơi thường trú, nơi cư trú.

Các nhà trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo mã định danh cá nhân của học sinh.

Các nhà trường có trách nhiệm tập hợp danh sách các học sinh dự tuyển năm học 2023-2024 cần phải xác minh thông tin cư trú để chủ động phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn để rà soát, xác thực.

Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo công an cấp huyện, công an cấp xã phối hợp với các nhà trường trong quá trình tuyển sinh phát sinh các trường hợp cần xác minh, làm rõ thông tin cư trú thì khẩn trương phối hợp thực hiện, đảm bảo thời gian tuyển sinh theo quy định. Trường hợp có sai lệch thông tin thì phải chủ động phối hợp xác minh, nếu phải cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân, hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân phải đi lại làm thủ tục...

LƯU Ý ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀO LỚP 10

Sở Giáo dục và Đào tạo đã nêu chi tiết cách thức đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 của các loại hình trường THPT chuyên, không chuyên, công lập tự chủ tài chính và tư thục.

Theo đó, với lớp 10 THPT công lập không chuyên, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng dự tuyển vào 3 trường THPT công lập xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Trong đó, NV1 và NV2 phải thuộc cùng một khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Nếu học sinh chỉ đăng ký 2 nguyện vọng vào hai trường THPT công lập, phải đăng ký NV1 thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV2 thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng vào một trường THPT công lập, có thể đăng ký vào trường THPT thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Một số trường hợp đặc biệt: Học sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 không chuyên tại trường THPT: THPT Chu Văn An (tiếng Anh), THPT Sơn Tây; THPT Việt Đức (lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2, hệ 7 năm), Phổ thông dân tộc nội trú: NV1 thuộc các trường hợp trên, NV2 (nếu có) phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Học sinh đăng kí dự tuyển học lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) được đăng ký dự tuyển NV1 và NV2 vào 2 trong 3 trường THPT (Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức), NV3 (nếu có) thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Đối với học sinh chỉ có nguyện vọng học lớp 10 tại các trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc THPT tư thục tuyển sinh theo phương án có sử dụng kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024 thì học sinh phải tham dự kỳ thi để có điểm xét tuyển mới được xét tuyển vào trường.

Khi đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên, học sinh phải căn cứ vào nguyện vọng và khả năng học tập môn chuyên, lịch thi các môn chuyên để đăng ký cho phù hợp. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng chuyên đã đăng ký. Học sinh được chọn tối đa 2 trong 4 trường sau để đăng ký dự tuyển: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây…