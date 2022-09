Hà Nội “mạnh tay” xử nghiêm hàng loạt cơ sở karaoke vi phạm quy định phòng cháy

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, trên địa bàn quận có 15 cơ sở karaoke được cấp phép, trước mắt, lực lực chức năng kiểm tra 8 cơ sở ở phường Phúc Tân. Trong đó, lực lượng Công an tập trung kiểm tra các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, lối thoát hiểm, an ninh trật tự, giấy phép kinh doanh…



Công tác kiểm tra trực tiếp tại cơ sở karaoke số 245 (Phúc Tân) cho thấy, cơ sở có 10 phòng, trong đó, 3 phòng đạt tiêu chuẩn, 7 phòng đóng cửa, chủ quán đã dán thông báo, dỡ hệ thống loa. Tại cơ sở karaoke ở số 243, 241 (Phúc Tân), tổ công tác nhận thấy, còn 2 phòng hát chưa đạt chuẩn đang trong quá trình tháo dỡ.



Theo UBND quận Hoàn Kiếm, trên phố Phúc Tân có 26 phòng hát karaoke được cấp phép nhưng thực tế ghi nhận tới 46 phòng, vượt nhiều so với giấy phép được cấp. Trước đó, các cơ sở này đã được tuyên truyền, yêu cầu tạm đóng cửa phòng hát chưa được cấp phép. Tuy nhiên, hiện nay, mới có 6 phòng đã tháo dỡ toàn bộ thiết bị bên trong, 40 phòng hát còn lại đã tháo dỡ nhưng chưa triệt để theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, trước thực tế trên, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm yêu cầu, chủ cơ sở còn tồn tại vi phạm phải ký cam kết từ ngày 19/9 đến ngày 26/9 xử lý triệt để các vi phạm như: Tháo dỡ toàn bộ loa, tăng âm, thiết bị cách âm... ra khỏi phòng hát để trở thành phòng sinh hoạt bình thường.

Sau đó, lực lượng chức năng sẽ tái kiểm tra các cơ sở trên, nếu tiếp tục phát hiện vi phạm, sẽ đề nghị UBND quận rút giấy phép kinh doanh hoặc thu hồi giấy phép an ninh trật tự để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trong tháng 9, lực lượng chức năng của quận sẽ tiếp tục kiểm tra các quán karaoke còn lại trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh vi phạm nếu có.

Cũng như Hà Nội hiện nay các địa phương trên cả nước cũng đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Được biết, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh về văn hóa, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn (thực hiện xong trước ngày 20/9/2022), kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tất cả các vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định (nghiên cứu thu hồi các loại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật).