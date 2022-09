TP.HCM đình chỉ 26 cơ sở karaoke, vũ trường vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy

Sự việc diễn ra theo sau các vụ cháy vũ trường, quán karaoke gần đây, đặc biệt là vụ cháy kinh hoàng quán karaoke ở Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương làm chết 33 người…

Ngày 14//2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM (PC07) cho biết, trong đợt tổng kiểm tra vừa qua, đơn vị đã phối hợp cùng công an của 22 quận, huyện, thành phố kiểm tra 460 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường về các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Rất nhiều cơ sở trong số các cơ sở được kiểm tra, đã vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, các cơ sở này vi phạm quy định về bố trí, sắp xếp các vật tư, vật dụng cản trở lối thoát hiểm; thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa bảo đảm an toàn; lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền… PC07 và các đơn vị phối hợp đã xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở này với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã ra các quyết định đình chỉ 26 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa TP.HCM. Các vi phạm được xác định là chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà đã đưa vào hoạt động kinh doanh.

Hát karaoke là một nhu cầu giải trí của nhiều người dân; song, nhiều cơ sở chưa bảo đảm về an toàn phòng cháy chữa cháy...

Trước đó, ngày 09/9/2022, Ủy ban nhân đan TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn phụ trách triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với các quán bar, vũ trường, karaoke và các cơ sở kinh doanh tương tự.

Chính quyền TP.HCM yêu cầu Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát, phân loại các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn. Trong đó, chú ý đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar cùng các cơ sở kinh doanh tương tự để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng yêu cầu phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở hoạt động không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, Đồng thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư quán bar, vũ trường, karaoke chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động.

Chính quyền TP.HCM yêu cầu, từ ngày 9/9 đến hết 30/9/2022, các địa phương phải tổ chức đợt cao điểm kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn với tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke và các cơ sở kinh doanh tương tự trên địa bàn.

Vào đêm 06/9/2022, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 33 người và gần 20 người bị thương (nhảy lầu, phỏng…). Đây là vụ hỏa hoạn khủng khiếp và tồi tệ nhất trong vòng 20 năm qua ở phía Nam, sau các vụ cháy: Tòa nhà ITC Saigon năm 2002 (làm chết trên 60 người), vụ cháy và chìm nhà hàng Dìn Ký ở Bình Dương năm 2011 (làm chết 16 người), vụ cháy chung cư Carina ở TP.HCM năm 2018 (làm chết 13 người).

Thảm họa về vụ cháy kinh hoàng đêm 06/9/2022 tại Bình Dương, đã gióng lên hồi chuông báo động về sự thiếu quản lý, buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng đối với các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ karaoke.

Ngay sau vụ cháy quán karaoke ở Thuận An, Bình Dương, chiều ngày 08/9/2022, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong chuyến công tác tại Bình Dương, đã đến kiểm tra hiện trường và làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công an Bình Dương.

Ngày 09/9/2022, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các sở quản lý văn hóa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cầu các sở văn hóa, thể thao và du lịch tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke theo sự phân cấp của Chính phủ, được quy định tại điều 9, điều 19 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Bộ này cũng yêu cầu thực hiện rà soát theo thẩm quyền việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.