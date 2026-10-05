Hà Tĩnh chấp thuận dự án tổ hợp dược phẩm hơn 326 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu liên hợp các nhà máy sản xuất dược phẩm và các sản phẩm phụ trợ VKD Vũng Áng 2 tại phường Hoành Sơn.

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Dự án do Công ty Cổ phần VKD Vũng Áng 2 làm nhà đầu tư, có diện tích khoảng 44.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 326 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ phát triển tổ hợp sản xuất dược liệu, dược phẩm, thuốc dùng ngoài, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và nước uống đóng chai/lon. Đồng thời, dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu, kiểm nghiệm; trung tâm nguyên liệu và chiết xuất công nghệ cao, hướng đến nghiên cứu các sản phẩm y dược, mỹ phẩm từ sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu.

Về công suất, tổ hợp dự kiến sản xuất khoảng 7 triệu sản phẩm/năm dược liệu chiết xuất và dược phẩm; 2 triệu sản phẩm/năm thuốc dùng ngoài, mỹ phẩm; 7 triệu sản phẩm/năm thực phẩm chức năng và khoảng 30 triệu chai/lon nước uống/năm. Dự án cũng đầu tư hệ thống kho, nhà xưởng với diện tích khoảng 10.500 - 15.000 m2 và cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 gồm các nhà máy sản xuất thành phẩm, trung tâm nghiên cứu và kiểm nghiệm, trung tâm nguyên liệu và chiết xuất công nghệ cao cùng văn phòng, hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong vòng 18 tháng kể từ ngày được cho thuê, bàn giao đất.

Giai đoạn 2 đầu tư hệ thống kho GSP kết hợp nhà xưởng, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2030.