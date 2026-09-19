Hà Tĩnh kết nối startup với chuyên gia, nhà đầu tư

Gần 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham dự diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026”, hướng tới tăng khả năng thương mại hóa các ý tưởng, sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 18/9, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026”, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, chuyên gia, nhà đầu tư cùng gần 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và dự án khởi nghiệp tiêu biểu.

CHUYỂN TỪ HỖ TRỢ PHONG TRÀO SANG TẠO GIÁ TRỊ

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm kết nối các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo với chuyên gia, nhà đầu tư và thị trường, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu phát triển của địa phương.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua địa phương đạt nhiều kết quả trong phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng cùng các lĩnh vực công nghiệp luyện kim, sản xuất ô tô - xe máy điện, năng lượng, logistics, nông nghiệp và kinh tế số đang tạo ra nhiều cơ hội cho các dự án đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh vẫn hạn chế về quy mô, nguồn lực đầu tư, liên kết và khả năng thương mại hóa. Nhiều dự án còn gặp khó trong hoàn thiện công nghệ, xây dựng mô hình kinh doanh, tiếp cận vốn và mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh định hướng chuyển từ “hỗ trợ phong trào” sang “hỗ trợ tạo giá trị”, lấy doanh nghiệp và thị trường làm trung tâm. Startup được hỗ trợ theo chuỗi, từ hình thành ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm đến thương mại hóa, gọi vốn và mở rộng thị trường.

Tỉnh ưu tiên thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; đồng thời tăng cường kết nối với viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và mạng lưới chuyên gia.

ĐƯA Ý TƯỞNG ĐẾN GẦN HƠN VỚI THỊ TRƯỜNG

Tại diễn đàn, ông Bùi Đức Anh, Giám đốc đầu tư tại Kasikorn Business-Technology Group (KBTG), chia sẻ góc nhìn nhà đầu tư về thị trường, mô hình kinh doanh và gọi vốn.

Theo ông, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến ý tưởng mà còn đánh giá đội ngũ sáng lập, quy mô thị trường, kết quả kinh doanh, lợi thế sản phẩm, mô hình kinh doanh và tính minh bạch về tài chính, pháp lý.

Startup cần chứng minh năng lực bằng dữ liệu thực tế như doanh thu, số lượng khách hàng và khả năng mua lại. Đồng thời, các dự án cần lựa chọn đúng nguồn vốn, đúng thời điểm và chuẩn bị năng lực bán hàng, quản trị tài chính, dữ liệu kinh doanh.

Đối với Hà Tĩnh, chuyên gia cho rằng những bài toán thực tiễn tại khu kinh tế, khu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ công có thể trở thành “đầu bài” cho startup.

Ông Bùi Đức Anh, Giám đốc đầu tư KBTG, chia sẻ góc nhìn nhà đầu tư về thị trường, mô hình kinh doanh và gọi vốn. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đặc biệt, tại Khu kinh tế Vũng Áng, các lĩnh vực như môi trường, an toàn, tự động hóa, năng lượng, logistics và công nghiệp hỗ trợ có thể mở ra cơ hội cho những sản phẩm, giải pháp công nghệ có khả năng nhân rộng.

Trong khi đó, Tiến sĩ Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT IP Group, Thành viên Ban Cố vấn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), tập trung chia sẻ về quá trình đưa sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại.

Tiến sĩ Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT IP Group, Thành viên Ban Cố vấn NIC, chia sẻ kinh nghiệm đưa sáng kiến và giải pháp kỹ thuật thành sản phẩm thương mại. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Theo chuyên gia, startup cần kết hợp công nghệ, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu thị trường và quản trị sản phẩm; từng bước hoàn thiện từ nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất đến thương mại hóa. Đối với sản phẩm nông nghiệp, việc nghiên cứu thị trường, hoàn thiện sản phẩm và bảo vệ tài sản trí tuệ càng có ý nghĩa quan trọng.

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên đối thoại trực tiếp giữa startup với chuyên gia, nhà đầu tư. Các dự án có cơ hội tham vấn về mô hình kinh doanh, huy động và sử dụng vốn, lợi thế cạnh tranh, bảo hộ sản phẩm và phương thức tiếp cận thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình, không gian trưng bày và trải nghiệm công nghệ giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp như camera AI, UAV, robot, sản phẩm STEM và công nghệ số.

Không gian trưng bày giới thiệu nhiều công nghệ mới như camera AI, UAV, robot, sản phẩm STEM và các giải pháp công nghệ số. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thông qua kết nối giữa startup, chuyên gia, nhà đầu tư và thị trường, diễn đàn tạo thêm cơ hội để các dự án khởi nghiệp Hà Tĩnh tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm đối tác, nguồn vốn và từng bước đưa sản phẩm từ ý tưởng ra thị trường.