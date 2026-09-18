Chủ Nhật, 20/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hà Tĩnh sắp có khu đô thị du lịch sinh thái vốn hơn 17.200 tỷ đồng

N Nguyễn Thuấn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm với tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, quy mô khoảng 180,12 ha. Dự án được định hướng hình thành khu đô thị hiện đại, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ tại khu vực Thiên Cầm...

Biển Thiên Cầm. Ảnh: Đình Nhất
Biển Thiên Cầm. Ảnh: Đình Nhất

Theo quyết định được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm có quy mô khoảng 180,12 ha, gồm hệ thống nhà ở, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Trong đó, dự án dự kiến phát triển 2.372 căn nhà ở thương mại, gồm 1.795 căn nhà ở liền kề và 577 căn biệt thự; 975 căn hộ nhà ở xã hội và 141 lô đất tái định cư.

Bên cạnh các sản phẩm nhà ở, dự án còn được định hướng phát triển nhiều hạng mục dịch vụ, nghỉ dưỡng quy mô lớn như khách sạn 5 sao, quần thể du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và sân golf.

Tổng vốn đầu tư dự án là 17.211,661 tỷ đồng, bao gồm sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án cùng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo định hướng được phê duyệt, Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm hướng tới hình thành một không gian đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nhà ở, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng của khu vực Thiên Cầm, đồng thời bổ sung các sản phẩm lưu trú, vui chơi, giải trí và dịch vụ phục vụ người dân, du khách.

Với quy mô vốn hơn 17.200 tỷ đồng, dự án cũng được định hướng trở thành một trong những dự án đô thị, du lịch có quy mô lớn tại khu vực Thiên Cầm, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động du lịch của Hà Tĩnh.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm triển khai dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung đã được phê duyệt. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối với khu vực và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để triển khai dự án, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh được giao tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến từ quý III/2026 đến quý I/2027.

Sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục liên quan, dự án sẽ được triển khai theo quy mô, mục tiêu và tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đầu tư VnEconomy đầu tư du lịch nghỉ dưỡng VnEconomy dự án Hà Tĩnh VnEconomy hạ tầng xã hội VnEconomy Hà Tĩnh VnEconomy Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm VnEconomy quy hoạch đô thị VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hà Tĩnh kết nối startup với chuyên gia, nhà đầu tư

Hà Tĩnh kết nối startup với chuyên gia, nhà đầu tư

Gần 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham dự diễn đàn “Từ ý tưởng đến thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026”, hướng tới tăng khả năng thương mại hóa các ý tưởng, sản phẩm đổi mới sáng tạo.

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy