Hà Tĩnh sắp có khu đô thị du lịch sinh thái vốn hơn 17.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm với tổng vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, quy mô khoảng 180,12 ha. Dự án được định hướng hình thành khu đô thị hiện đại, kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ tại khu vực Thiên Cầm...

Biển Thiên Cầm. Ảnh: Đình Nhất

Theo quyết định được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm có quy mô khoảng 180,12 ha, gồm hệ thống nhà ở, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Trong đó, dự án dự kiến phát triển 2.372 căn nhà ở thương mại, gồm 1.795 căn nhà ở liền kề và 577 căn biệt thự; 975 căn hộ nhà ở xã hội và 141 lô đất tái định cư.

Bên cạnh các sản phẩm nhà ở, dự án còn được định hướng phát triển nhiều hạng mục dịch vụ, nghỉ dưỡng quy mô lớn như khách sạn 5 sao, quần thể du lịch nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị quốc tế và sân golf.

Tổng vốn đầu tư dự án là 17.211,661 tỷ đồng, bao gồm sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án cùng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo định hướng được phê duyệt, Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm hướng tới hình thành một không gian đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nhà ở, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng của khu vực Thiên Cầm, đồng thời bổ sung các sản phẩm lưu trú, vui chơi, giải trí và dịch vụ phục vụ người dân, du khách.

Với quy mô vốn hơn 17.200 tỷ đồng, dự án cũng được định hướng trở thành một trong những dự án đô thị, du lịch có quy mô lớn tại khu vực Thiên Cầm, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động du lịch của Hà Tĩnh.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm triển khai dự án theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và các nội dung đã được phê duyệt. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải được đầu tư đồng bộ, bảo đảm kết nối với khu vực và phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để triển khai dự án, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh được giao tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến từ quý III/2026 đến quý I/2027.

Sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục liên quan, dự án sẽ được triển khai theo quy mô, mục tiêu và tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận.