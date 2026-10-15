Hà Tĩnh đón dự án dệt may hơn 2.373 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án TC APPAREL (VIETNAM) tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), xã Việt Xuyên, với tổng vốn đầu tư hơn 2.373 tỷ đồng, tương đương 90 triệu USD.
Dự án tập trung sản xuất sợi, trang phục, thùng carton, túi plastic và phát triển các dịch vụ phụ trợ như cho thuê nhà xưởng, nhà kho, sản xuất và phân phối hơi nước. Trong tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư góp hơn 1.001 tỷ đồng, chiếm 42,22%; vốn huy động khoảng 1.371 tỷ đồng.
Theo thiết kế, dự án có công suất 8,5 triệu sản phẩm may mặc, 6.400 tấn sợi, 5,5 triệu thùng carton và 9 triệu túi plastic mỗi năm. Ngoài ra, dự án dự kiến sản xuất 57.600 tấn hơi mỗi năm, đồng thời cung cấp khoảng 53.633 m² nhà xưởng, nhà kho và văn phòng cho thuê.
Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, văn phòng và các nhà xưởng vào vận hành trước tháng 1/2029. Giai đoạn 2 hoàn thành 3 nhà xưởng còn lại, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước tháng 5/2030. Thời hạn hoạt động của dự án đến hết ngày 29/8/2073.
Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Dự án cũng được yêu cầu áp dụng công nghệ tiên tiến, tăng cường tự động hóa, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng và bảo đảm hệ thống xử lý chất thải đáp ứng các quy định về môi trường.
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