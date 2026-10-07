Ninh Bình sắp có nhà máy dược hơn 1.171 tỷ đồng

UBND tỉnh Ninh Bình vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy đạt GMP sản xuất thực phẩm chức năng và thuốc tại Cụm công nghiệp Kim Bình, với tổng vốn đầu tư hơn 1.171 tỷ đồng.
Theo Quyết định số 3619/QĐ-UBND, dự án do Công ty Cổ phần EMJ Hà Nam làm nhà đầu tư, có tổng vốn 1.171,60 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 421 tỷ đồng, chiếm khoảng 36%; khoảng 750 tỷ đồng còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
Dự án hướng tới xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, với các nhóm sản phẩm gồm thuốc dùng cho người, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế và vật tư y tế.
Theo quy mô được phê duyệt, mỗi năm nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 1,25 triệu hộp thuốc tân dược và 700.000 hộp thực phẩm chức năng. Công suất mỹ phẩm đạt từ 850.000 đến 1,1 triệu hộp/năm; thiết bị y tế tiêu hao và vật tư y tế cơ bản từ 250.000 đến 500.000 hộp/năm.
Dự án được triển khai trong 60 tháng, từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2031. Trong 24 tháng đầu, nhà đầu tư thực hiện giai đoạn 1, gồm xây dựng 1 xưởng sản xuất, trạm xử lý nước thải và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan.
Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 35, nhà đầu tư tổ chức sản xuất, kinh doanh đối với các hạng mục đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào hoạt động. Giai đoạn 2 được triển khai từ tháng thứ 36 đến tháng thứ 60, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại và đưa toàn bộ dự án vào vận hành.
UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó, toàn bộ nước thải phải được thu gom, xử lý đạt cột A theo QCVN 40:2025/BTNMT trước khi xả ra môi trường.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình được giao phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường của dự án. Trường hợp vi phạm quy định về xả thải, nhà đầu tư phải dừng ngay hoạt động, chịu chi phí khắc phục và bồi thường thiệt hại theo quy định.
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