Thêm một nhà đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng với tổng vốn hơn 3.354 tỷ đồng

Ngày 13/10, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6, Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Bản đồ các vị trí của Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh NGô Anh Văn (chụp từ bản đồ).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật, cho thuê công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ).

Dự án có quy mô khoảng 154 ha tại xã Bà Nà, với vốn đầu tư hơn 3.354 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 800 tỉ đồng; vốn huy động hơn 2.554 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Theo phương án phân kỳ đầu tư: trong năm 2026, dự án thực hiện hoàn thiện chấp thuận chủ trương đầu tư; triển khai quy hoạch, khảo sát, đo đạc; chuẩn bị và triển khai giải phóng mặt bằng.

Năm 2027, tiếp tục giải phóng mặt bằng và các thủ tục về đất, rừng; khởi công, triển khai hạ tầng trên phần diện tích đủ điều kiện theo quy định của thành phố.

Năm 2028, tập trung san nền, làm đường giao thông nội bộ và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính.

Năm 2029, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng; đưa từng phần đủ điều kiện vào khai thác và tăng cường thu hút nhà đầu tư thứ cấp, nghiệm thu và hoàn thành toàn bộ dự án vào quý 4/2029.

Như vậy, đến nay Khu thương mại tự do Đà Nẵng (quy mô khoảng 1.881ha với 7 vị trí khu chức năng) hiện có 5 vị trí đã có nhà đầu tư bao gồm: Tại vị trí số 3 tại phường Hải Vân, quy mô 500ha. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang; tổng vốn đầu tư của dự án hơn 8.119 tỉ đồng.

Vị trí số 4 quy mô 335 ha ở xã Bà Nà có Dự án khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ; tổng vốn đầu tư của dự án 5.338 tỉ đồng.

Vị trí số 2 có diện tích 75 ha tại phường Hải Vân. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng; tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.568 tỉ đồng.

Vị trí số 5 tại xã Bà Nà có diện tích khoảng 90 ha. Chủ đầu tư là Sun Group; tổng vốn đầu tư 808 tỉ đồng.

Vị trí số 6 (là Dự án trên vừa được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận) có quy mô khoảng 154 ha tại xã Bà Nà, với vốn đầu tư hơn 3.354 tỉ đồng; chủ đầu tư là Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam.