Hà Tĩnh sắp có trung tâm logistics hơn 472 ha, vốn đầu tư 39.600 tỷ đồng

Theo Quyết định số 231/QĐ-KKT của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh, có trụ sở tại Hà Nội.
Dự án được triển khai tại khu vực hậu cảng Sơn Dương, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, với tổng diện tích khoảng 472,63 ha, trong đó diện tích lấn biển dự kiến 158,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án là 39.600 tỷ đồng, gồm 5.940 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư, phần còn lại là vốn huy động. Thời hạn hoạt động 70 năm.
Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối logistics gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương. Các hạng mục chính gồm kho hàng tổng hợp, kho và bãi container, bãi hàng tổng hợp, khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng, khu quản lý điều hành, bãi xe cùng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đạt công suất khoảng 50 triệu tấn hàng hóa thông qua mỗi năm, cung cấp các dịch vụ lưu giữ, bảo quản, phân loại, gom hàng, đóng gói, phân phối và trung chuyển hàng hóa, đồng thời khai thác kho bãi và mặt bằng dịch vụ.
Dự án dự kiến triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 2027 - 2030 tập trung xây dựng kè bảo vệ, lấn biển, san nền và hạ tầng kỹ thuật khung trên toàn bộ phạm vi dự án. Giai đoạn 2031 - 2033 triển khai khoảng 200 ha kho bãi và khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng. Từ năm 2034, dự án tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa toàn bộ trung tâm vào khai thác năm 2036.
Với quy mô vốn đầu tư lớn, Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, nâng cao năng lực lưu chuyển hàng hóa và tăng cường kết nối giữa hệ thống cảng biển với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế Vũng Áng.
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