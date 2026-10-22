Hà Tĩnh thêm dự án công nghiệp 2.800 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất hóa chất và kho chứa hóa chất cho Công ty cổ phần hóa chất Hà Tĩnh. Dự án được triển khai tại các lô D7 đến D16 và một phần lô D17 thuộc lô CN3, Khu công nghiệp Phú Vinh, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 5844782645, dự án có diện tích sử dụng đất 96.523 m2, tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng, thời hạn hoạt động đến hết ngày 30/9/2060.
Mục tiêu của dự án là sản xuất hóa chất cơ bản, các sản phẩm hóa chất khác và xây dựng hệ thống kho, bồn chứa phục vụ hoạt động sản xuất. Khi hoàn thành, nhà máy có tổng công suất sản xuất hóa chất 380.000 tấn/năm, hệ thống kho, bồn chứa với tổng dung tích 71.000 m2.
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động trong thời hạn 48 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chia thành 2 giai đoạn.
Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong 28 tháng, tập trung xây dựng và lắp đặt các dây chuyền sản xuất phèn nhôm, FeCl₂, FeCl₃, CuSO₄.5H₂O; đồng thời đầu tư hệ thống kho, bồn chứa, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ cần thiết.
Giai đoạn 2 hoàn thành trong thời hạn 48 tháng, gồm đầu tư dây chuyền sản xuất axit sulfuric, xút NaOH – Clo, các sản phẩm phục vụ xử lý nước cấp, nước thải và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ của dự án.
Về công nghệ, nhà máy dự kiến áp dụng các quy trình sản xuất axit sulfuric từ lưu huỳnh nguyên tố; sản xuất phèn nhôm bằng phương pháp trung hòa nhôm hydroxit với axit sulfuric; sản xuất FeCl₂, FeCl₃ từ các nguyên liệu tương ứng; sản xuất đồng sunfat ngậm 5 phân tử nước và xút NaOH.
Cùng với việc triển khai dự án theo đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ cam kết, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường, trong đó có lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định.
Theo yêu cầu của Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương, nhà đầu tư cần ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, các khâu thiết kế, xây dựng, vận hành kho, bồn chứa phải đáp ứng yêu cầu an toàn đối với hóa chất có tính ăn mòn, độc tính, đồng thời bảo đảm các phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất.
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