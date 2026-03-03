Hà Tĩnh đón dự án sản xuất xe máy điện hơn 13.000 tỷ đồng

Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh có công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm, dự kiến sản xuất đại trà từ quý II/2026, góp phần thúc đẩy thu hút công nghiệp công nghệ cao vào Khu kinh tế Vũng Áng.

Ngày 28/2, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 13.254 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 64 ha tại một phần lô đất thuộc quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm các lô CN4, CN5 – Khu kinh tế Vũng Áng (thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng). Theo thiết kế, nhà máy có công suất 2 triệu xe mỗi năm.

Mục tiêu của dự án là sản xuất các dòng xe máy điện, xe đạp điện; đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất.

Dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai trong năm 2026 với công suất 1 triệu xe mỗi năm. Giai đoạn 2, dự kiến từ cuối năm 2026, sẽ nâng công suất lên 2 triệu xe mỗi năm.

Theo tiến độ đề ra, việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư và xây dựng nhà xưởng sẽ được thực hiện trong quý I/2026; sản xuất đại trà dự kiến bắt đầu từ quý II/2026.

Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh tiếp tục cụ thể hóa định hướng thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn vào Khu kinh tế Vũng Áng; qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.