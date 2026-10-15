Khánh Hòa kỳ vọng khai thác hiệu quả thị trường khách Trung Quốc

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang đã ký ban hành Nghị quyết số 325/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam…

Ảnh minh họa: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Nhân Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, Chính phủ thí điểm áp dụng miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông có giá trị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (không bao gồm người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao) theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, với mục đích du lịch theo đoàn (từ 02 người trở lên) đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.

Địa điểm và phạm vi du lịch được áp dụng chính sách miễn thị thực là tại tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, khách du lịch Trung Quốc phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này. Chính sách được thực hiện từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

Khánh Hòa từng là điểm đến ưa thích của du khách Trung Quốc. Theo Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, năm 2019 tỉnh đón hơn 2,5 triệu lượt, chiếm 75% khách quốc tế. Năm 2026, khách Trung Quốc hiện vẫn chưa phục hồi về mức trước đại dịch Covid-19 và đứng sau các thị trường Hàn Quốc, Nga.

Khánh Hòa từng là điểm đến ưa thích của du khách Trung Quốc. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến thị trường khách Trung Quốc chậm phục hồi là do du khách hiện nay chuyển từ du lịch theo tour đoàn sang du lịch tự túc, đề cao trải nghiệm, trong khi sản phẩm của Khánh Hòa vẫn tập trung chủ yếu vào nghỉ dưỡng biển, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu mới.

Bên cạnh đó là sự cạnh tranh từ Thái Lan, Singapore, Malaysia với lợi thế về chính sách thị thực thông thoáng, xúc tiến mạnh và sản phẩm đa dạng. Một nguyên nhân khác khiến lượng khách Trung Quốc đến Khánh Hòa liên tục giảm trong thời gian gần đây là do sự khó khăn trong kết nối hàng không.

Dữ liệu đặt vé 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy hành khách từ 94 thành phố ở Trung Quốc đã mua vé đến Cam Ranh nhưng tỷ lệ nối chuyến đã tăng từ 16% lên 36% so với cùng kỳ năm trước, khiến mỗi hành khách mất thêm 4 - 6 giờ để đến được Khánh Hòa. Riêng khách từ Bắc Kinh và Thượng Hải phải bay vòng do chưa có đường bay thẳng.

Thời gian qua, ngành du lịch Khánh Hòa đã chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, kết nối trực tiếp với thị trường Trung Quốc. Mới đây, đoàn famtrip gồm đại diện các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành nước bạn đã khảo sát các điểm du lịch, cơ sở lưu trú tại Khánh Hòa, đồng thời làm việc với doanh nghiệp địa phương để tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng nguồn khách.

Du khách Trung Quốc tham quan Tháp Bà Ponagar. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Qua khảo sát, đoàn đã đánh giá cao sức hấp dẫn của du lịch xứ Trầm Hương. Ông Trần Hải Bân, Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế China Peace - chi nhánh Quảng Châu, nhận xét: "Khánh Hòa có nhiều bãi biển đẹp, nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo, ẩm thực phong phú, trái cây ngon, rất phù hợp với thị hiếu khách Trung Quốc". Cùng nhận định, ông Quan Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Chongqing Dragon, cho rằng Khánh Hòa là điểm đến lý tưởng để tổ chức các tour tránh đông cho nhiều đối tượng, lứa tuổi.

Tuy nhiên, đại diện các hãng lữ hành, hàng không Trung Quốc cũng cho biết, để thu hút khách trở lại, du lịch Khánh Hòa cần thay đổi về sản phẩm và cách tiếp cận. Bà Trương Vi Vi, Giám đốc Kinh doanh Hãng hàng không China West Air, cho biết giới trẻ Trung Quốc hiện ưa chuộng du lịch tự túc, đặt phòng qua các đại lý du lịch trực tuyến.

Do đó, Khánh Hòa cần có đường bay thường lệ, chính sách thị thực thuận lợi hơn, đồng thời đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Về sản phẩm, bên cạnh lợi thế về dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao, du lịch Khánh Hòa cần nâng tầm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe và hoạt động về đêm.

Trên cả nước, theo Cục Thống kê, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với hơn 3,95 triệu lượt trong 9 tháng, tăng 1,5%. Tại Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, nhiều khu vực đã trở nên quen thuộc với du khách Trung Quốc, đến mức chỉ cần lên bất kỳ một hội nhóm, diễn đàn nào cũng có thể tìm được quán ăn ngon, địa điểm mua sắm hấp dẫn và những trải nghiệm đáng thử tại Việt Nam.

Trên cả nước, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với hơn 3,95 triệu lượt trong 9 tháng. Ảnh: Nha Trang - Khánh Hòa

Dữ liệu đặt phòng của China Trading Desk cho thấy, cả TP.HCM và Hà Nội đều góp mặt trong danh sách những điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc trong mùa 2026. Còn theo dữ liệu riêng về khách quốc tế đến Việt Nam của Trip.com, các điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc trong năm 2026 gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc, trong đó Đà Nẵng – Hội An và Sa Pa là những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất theo năm.

Năm 2026, những chuyến đi xa tới châu Âu không còn xếp hàng đầu và ngày càng nhiều du khách xứ tỷ dân ưa chuộng các hành trình ngắn ngày tại châu Á. Các chuyên gia dự báo, du lịch chặng ngắn từ Trung Quốc đến Đông Nam Á sẽ vẫn mạnh mẽ trong mùa thu năm nay, do việc phục hồi các tuyến bay quá cảnh tại Trung Đông sẽ mất nhiều thời gian. Ngay cả khi các hãng hàng không có thể phục hồi nhanh công suất khai thác, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc du khách khôi phục niềm tin.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn thị trường Trung Quốc trong những tháng cuối năm, các chuyên gia nhận định Việt Nam nói chung và từng điểm đến nói riêng cần đồng thời theo đuổi hai mục tiêu là tăng lượng khách và nâng cao giá trị chi tiêu.

Về thu hút khách, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá tại thị trường hơn 1,4 tỉ dân, đa dạng hóa các kênh truyền thông và tăng cường kết nối hàng không. Về chất lượng, ngành du lịch cần tập trung phát triển những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách Trung Quốc như nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm, golf, MICE và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, quảng bá tại thị trường hơn 1,4 tỉ dân. Ảnh: New Life Travel

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, các chuyên gia cho rằng thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt. Không chỉ đóng góp lớn về quy mô, đây còn là thị trường có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều địa phương, doanh nghiệp và toàn ngành du lịch nếu được khai thác theo hướng bền vững, chú trọng cả số lượng lẫn chất lượng khách.