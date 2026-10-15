Du lịch TP.HCM: Mỗi thông điệp quảng bá phải lấy cơ sở từ sản phẩm

Ngày 14/10, Sở Du lịch TP.HCM công bố chương trình truyền thông, quảng bá “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”. Chương trình gắn quảng bá thương hiệu điểm đến với đa dạng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế…

Mơ Show tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ảnh: Vibrant Ho Chi Minh City

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là chuẩn hóa Bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City”, tạo sự thống nhất trong hoạt động quảng bá của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đối tác. Các sản phẩm, trải nghiệm TP.HCM được giới thiệu theo 5 nhóm chủ đề, gồm: du lịch ẩm thực, du lịch y tế, du lịch văn hóa, di sản và làng nghề, du lịch sông nước, biển đảo và sinh thái.

Việc phân nhóm nhằm làm rõ thế mạnh của điểm đến, đồng thời giúp doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm phù hợp để tham gia các hoạt động quảng bá và kết nối dịch vụ. Đáng chú ý, Sở Du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua nền tảng discoverhcmc.com.

Các tiện ích của nền tảng bao gồm bản đồ trải nghiệm tương tác giúp tra cứu tuyến, điểm, sự kiện và dịch vụ theo sở thích; công cụ gợi ý lịch trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên thời gian lưu trú, ngân sách và nhu cầu của du khách. Nền tảng đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ đối tác theo dõi lượt tương tác, lượt check-in và thời điểm khách quan tâm. Các thông tin này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả tham gia, điều chỉnh hoạt động quảng bá và tổ chức dịch vụ phù hợp.

Sở Du lịch TP.HCM công bố chương trình truyền thông, quảng bá “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”. Ảnh: Vibrant Ho Chi Minh City

Bên cạnh đó, chương trình “Hành trình check-in TP.HCM – 360 độ sống động” sẽ kết nối hệ thống di tích, bảo tàng, công trình kiến trúc, không gian ven sông, biển đảo, làng nghề, địa điểm ẩm thực và du lịch sinh thái. Để khuyến khích người dân, du khách khám phá và chia sẻ trải nghiệm về thành phố, hoạt động check-in được gắn với nội dung giới thiệu và câu chuyện của từng địa điểm. Tiện ích Vibrant Pass tích hợp thao tác quét mã QR tại điểm đến, tích lũy điểm thưởng, nhận huy hiệu và tiếp cận ưu đãi.

Song song, các đại sứ truyền thông, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung du lịch tham gia các chương trình trải nghiệm thực tế để tìm hiểu, giới thiệu 5 nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố đến công chúng. Việc giới thiệu điểm đến chú trọng thông tin chính xác, cảm nhận thực tế và những chỉ dẫn hữu ích để du khách có thể tham khảo khi lựa chọn chuyến đi.

Một trong những điểm nhấn đặc sắc của ngành du lịch Thành phố trong năm 2026 là việc triển khai Giải thưởng Du lịch TP.HCM–Vibrant Award. Hướng đến trở thành giải thưởng thường niên, giải tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến có đóng góp tích cực cho du lịch thành phố; khuyến khích nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển những sản phẩm có bản sắc. Dự kiến giải thưởng có 32 hạng mục thuộc 10 nhóm, lễ trao giải tổ chức vào tháng 1/2027.

Chương trình khuyến khích người dân, du khách khám phá và chia sẻ trải nghiệm về thành phố. Ảnh: Vibrant Ho Chi Minh City

Cùng với chương trình truyền thông du lịch, từ nay đến cuối năm, Sở Du lịch tiếp tục triển khai Cuộc thi sáng tạo video clip “TP.HCM – Chạm vị ẩm thực, Kể chuyện muôn phương”; Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Du lịch TP.HCM lần thứ 4 (HIST 2026) và Cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch thành phố.

Về liên kết tour tuyến, không gian du lịch được mở rộng hiện đang tạo điều kiện để TP.HCM hình thành những hành trình kết nối giữa các khu vực, thay vì phát triển từng điểm đến riêng lẻ. Trước mắt, nhiều tuyến điểm liên kết 3 khu vực có thể triển khai ngay, nhất là các sản phẩm dành cho du khách ngắn ngày.

Từ trung tâm thành phố, du khách có thể kết nối đến các bãi biển như Hồ Tràm, Long Hải hoặc các khu nghỉ dưỡng thiên nhiên như Bình Châu, Côn Đảo. Hay từ khu vực trung tâm, các chương trình tham quan làng nghề, vườn trái cây, khu sinh thái ven sông tại Bình Dương cũng có thể được tổ chức trong một ngày.

Đối với phân khúc khách công vụ, TP.HCM có thể đón khách tham dự hội thảo, sau đó kết hợp các hoạt động tham quan, nghỉ ngơi tại những khu vực biển hoặc sinh thái lân cận. Đây là hướng kết hợp giữa du lịch công vụ với nghỉ dưỡng, tham quan, giúp mở rộng trải nghiệm trong cùng một hành trình.

Bên cạnh những chương trình du lịch sẵn có, các tuyến sản phẩm theo chủ đề cũng đang được nghiên cứu hình thành. Trong đó có du lịch công nghiệp và trải nghiệm làng nghề tại Bình Dương; du lịch tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng tại Bà Rịa – Vũng Tàu; tuyến du lịch y tế kết nối hệ thống bệnh viện chất lượng cao tại TP.HCM với các khu nghỉ dưỡng ven biển.

TP.HCM–Vibrant Award tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, sản phẩm, dịch vụ và sáng kiến có đóng góp tích cực cho du lịch thành phố. Ảnh: Vibrant Ho Chi Minh City

Thông qua chuỗi hoạt động này, ngành du lịch kỳ vọng huy động sự tham gia sâu rộng hơn của doanh nghiệp và cộng đồng, thúc đẩy hình thành những sản phẩm mới, từng bước chuyển từ quảng bá hình ảnh đơn thuần sang tạo dựng giá trị trải nghiệm, nâng sức cạnh tranh của du lịch TP.HCM trên thị trường trong nước và quốc tế.

Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ngành du lịch thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, nguồn lực phong phú hơn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Sự hội tụ của đô thị, văn hóa, công nghiệp, sinh thái và biển đảo mở ra cơ hội nâng cao vị thế du lịch thành phố trong khu vực.

Ông Bình nhấn mạnh, truyền thông cần được xác định là một phần của chiến lược phát triển du lịch, gắn chặt với phát triển sản phẩm và thị trường. Trong đó, chất lượng thực tế của điểm đến chính là yếu tố quyết định sức thuyết phục của hoạt động quảng bá. “Mỗi thông điệp quảng bá phải có cơ sở từ sản phẩm, dịch vụ và sự tận tâm trong phục vụ. Mỗi trải nghiệm tốt của du khách sẽ góp phần củng cố uy tín thương hiệu”, ông Bình chia sẻ.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vibrant Ho Chi Minh City

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cũng nêu rõ, đổi mới truyền thông phải lấy niềm tin của du khách làm thước đo. Vì vậy, ngành du lịch thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị quản lý điểm đến và đối tác,… đồng hành bằng những sản phẩm chất lượng, ưu đãi thiết thực, thông tin rõ ràng và dịch vụ chu đáo.

Trong 9 tháng của năm 2026, du lịch TP.HCM đã đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế và gần 40 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt hơn 280.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để ngành du lịch thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 330.000 tỷ đồng trong năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.