Hà Tĩnh tôn vinh 20 doanh nghiệp, 11 doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Với đóng góp khoảng 60% GRDP, gần 63% tổng thu ngân sách giai đoạn 2021–2025, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế Hà Tĩnh. Tại chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững...

Chương trình tôn vinh 20 doanh nghiệp và 11 doanh nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 9/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026 nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Chương trình nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP LỚN CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của địa phương, đặc biệt là tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo đó, giai đoạn 2021–2025, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), gần 63% tổng thu ngân sách và khoảng 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh; tạo việc làm cho khoảng 118.500 lao động.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP tăng 12,36%, đứng thứ hai cả nước; thu ngân sách đạt 19.906 tỷ đồng, bằng 105% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Hoạt động thành lập mới và khôi phục sản xuất, kinh doanh cũng ghi nhận tín hiệu khả quan, với 2.135 doanh nghiệp thành lập mới và 416 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự sự kiện. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng, cộng đồng doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 526 tỷ đồng để xây dựng gần 6.000 căn nhà cho người có công, hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những kết quả này cho thấy vai trò của doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua quy mô sản xuất, kinh doanh, nguồn thu ngân sách hay số lượng việc làm tạo ra, mà còn ở sự đồng hành với địa phương trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, các chủ trương lớn đang mở ra thêm cơ hội huy động, khơi thông nguồn lực từ các thành phần kinh tế. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của từng khu vực doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và đổi mới quản trị; doanh nghiệp tư nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, bảo vệ môi trường, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Cùng với đó, các doanh nghiệp lớn cần tăng cường kết nối, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Doanh nghiệp địa phương cần chú trọng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng thương hiệu và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh.

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, TẠO ĐỘNG LỰC CHO DOANH NGHIỆP

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, Hà Tĩnh xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tập trung phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, nông nghiệp và nông thôn. Tỉnh cũng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất, đào tạo nhân lực, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường.

Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được xác định là những nhiệm vụ cần quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị cần bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính đáng trong quá trình hoạt động.

Đối với đội ngũ doanh nhân, tỉnh mong muốn các doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa kinh doanh. Việc chăm lo đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm xã hội cần tiếp tục được chú trọng, gắn với mục tiêu phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phát biểu. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Anh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của chính quyền, các sở, ngành và địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn các kiến nghị chính đáng tiếp tục được lắng nghe, xử lý kịp thời, đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, tăng cường liên kết, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh cam kết đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Các doanh nhân, doanh nghiệp được vinh danh tại chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố quyết định, trao Cúp và Giấy chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 cho 20 doanh nghiệp và 11 doanh nhân có thành tích xuất sắc.