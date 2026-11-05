Hải Phòng hạ giá khởi điểm 2 khu đất đấu giá tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Tổng giá khởi điểm 2 khu đất đấu giá tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm được phê duyệt lại thấp hơn giá khởi điểm trước đây hơn 587 tỷ đồng…

2 khu đất đấu giá thực hiện dự án được hạ giá khởi điểm trong Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Ảnh: ĐH.

Theo quyết định số 4570/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 của UBND TP. Hải Phòng, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất diện tích 188.869,57 m2 để thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp đa chức năng tại khu vực hồ Tân Hoa trong Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (phường Thủy Nguyên) là hơn 4.015,568 tỷ đồng. Dự án này đã được UBND TP. Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư từ 11/6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 12.238 tỷ đồng.

Trong khu đất có hơn 32.496 m2 đất chung cư hỗn hợp, giá khởi điểm hơn 2.206,765 tỷ đồng (tương đương 67,91 triệu đồng/m2) và hơn 26.032 m2 đất nhà ở liên kế, giá khởi điểm hơn 1.735,466 tỷ đồng (tương đương 66,67 triệu đồng/m2), hơn 5.521 m2 đất công trình dịch vụ (văn hóa, thể thao, y tế và bãi đỗ xe cao tầng) có giá khởi điểm hơn 73,336 tỷ đồng, tương đương 13,28 triệu đồng/m2.

Phần diện tích còn lại hơn 124.818 m2 là đất cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và mặt nước hồ, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan theo quy hoạch và bàn giao các công trình cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quản lý sau khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Ngoài tiền trúng đấu giá, nhà đầu tư phải nộp hơn 1 tỷ đồng bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và hơn 11,5 tỷ đồng tương đương chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội và hoàn trả chi phí san lấp mặt bằng và các chi phí khác đã sử dụng từ ngân sách nhà nước (nếu có).

Trước đó, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp đa chức năng tại khu vực hồ Tân Hoa vào ngày 10/9/2026 với giá khởi điểm là hơn 4.308,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, phiên đấu giá quyền sử dụng khu đất không thành công nên UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định phê duyệt phương án đấu giá với giá khởi điểm giảm so với giá khởi điểm lần đầu hơn 292 tỷ đồng.

Tương tự, ngày 30/10/2026, UBND TP. Hải Phòng cũng đã có quyết định phê duyệt lại phương án đấu giá, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng hơn 26.314m2 đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại lô I.7/CTHH-01 trong Khu đô thị mới Bắc sông Cấm với giá khởi điểm hơn 454 tỷ đồng, thấp hơn giá khởi điểm lần trước (diễn ra vào ngày 23/9/2026 nhưng không thành công) tới hơn 330 tỷ đồng.

Theo phương án đấu giá mới đây, trong khu đất có hơn 7.036 m2 đất công trình hỗn hợp cao tầng có ở (căn hộ chung cư, thương mại dịch vụ) giá khởi điểm hơn 372,08 tỷ đồng (tương đương 52,88 triệu đồng/m2), hơn 2.252 m2 đất công trình hỗn hợp cao tầng (khách sạn, thương mại dịch vụ) có giá khởi điểm hơn 15,837 tỷ đồng (tương đương 7,03 triệu đồng/m2), hơn 6.372 m2 đất công trình hỗn hợp thấp tầng (trưng bày sản phẩm, cửa hàng tiện ích, thương mại dịch vụ) có giá khởi điểm hơn 66,132 tỷ đồng (tương đương 10,38 triệu đồng/m2).

Dự án còn có hơn 10.653 m2 đất cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật người trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn thiện các công trình theo quy hoạch và bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý sau khi nghiệm thu.

Ngoài tiền trúng đấu giá, nhà đầu tư phải nộp hơn 3,1 tỷ đồng bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa và hơn 1,3 tỷ đồng tương đương chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội và hoàn trả chi phí san lấp và các chi phí khác đã sử dụng từ ngân sách nhà nước (nếu có).

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hải Phòng được giao tổ chức thực hiện đấu giá lại hai khu đất trên, thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong tháng 11/2026.