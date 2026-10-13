Hải Phòng chấp thuận thêm 10 dự án “thí điểm” phát triển nhà ở thương mại

Hải Phòng đã đưa thêm 10 khu đất (đợt 2) tổng diện tích hơn 61ha vào thí điểm phát triển nhà ở thương mại…

Khu đất số 64-66 Trần Khánh Dư (phường Ngô Quyền) là một trong ba dự án nhà ở thương mại thí điểm đợt 1. Ảnh: ĐH.

HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua danh mục 10 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Tổng diện tích 10 khu đất thí điểm đợt 2 là hơn 61ha, tổng mức đầu tư dự kiến 11.346 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thủy sản Đồ Sơn có 3 dự án, tổng diện tích hơn 49,16ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 8.100 tỷ đồng. Trong đó, dự án khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng (phường Đồ Sơn) có diện tích 412.645m2, vốn đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng. Dự án nhà ở thương mại trên đường Nguyễn Hữu Cầu có diện tích 75.454,1m2, vốn đầu tư 900 tỷ đồng. Dự án tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại, dịch vụ tại số 262 Nguyễn Hữu Cầu có diện tích 3.559,9m2, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thương mại Vượng Tiến đăng ký 2 dự án tại đường Lê Hồng Phong (phường Gia Viên) gồm tổ hợp chung cư tại thửa 02/B1 16 26BC và tòa nhà chung cư cao cấp tại thửa 02A/B1 16 26BC, mỗi dự án có diện tích 940m2 vốn đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng.

Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam cũng có 2 dự án tại đường Lê Hồng Phong, gồm tòa nhà chung cư cao tầng tại thửa 03/B1 16 26BC và tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ tại thửa 03A/B1 16 26BC, mỗi dự án có diện tích 940m2, vốn đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng.

Các dự án còn lại gồm chung cư cao cấp Hoàng Gia của Công ty TNHH Hoàng Gia Hải Phòng tại số 275 Lạch Tray (phường Gia Viên) diện tích 5.355,3m2, vốn đầu tư dự kiến 1.260 tỷ đồng. Dự án khu nhà ở thương mại của Công ty Cổ phần Đầu tư MEGASTAR tại tổ dân phố Tất Xứng (phường Hồng An) diện tích 103.264,7m2, vốn đầu tư 893,5 tỷ đồng. Dự án phát triển nhà ở thương mại của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Phương Mai tại lô HH 33-11, phường Hải An, diện tích 6.969,09m2, vốn đầu tư dự kiến 92,5 tỷ đồng.

Trong số 10 dự án trên, dự án tổ hợp chung cư tại thửa 02/B1 16 26BC, đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên do Công ty TNHH Thương mại Vượng Tiến đăng ký thực hiện là dự án duy nhất thực hiện theo hình thức nhà đầu tư nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Còn lại 9 dự án đều thực hiện theo hình thức nhà đầu tư đang có quyền sử dụng đất.

Theo tiến độ triển khai, các dự án (7 dự án) của 3 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thuỷ sản Đồ Sơn, Công ty TNHH Thương mại Vượng Tiến và Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam dự kiến hoàn thành trong quý 4/2032. Dự án chung cư cao cấp Hoàng Gia thực hiện trong giai đoạn 2026- 2029. Dự án khu nhà ở thương mại MEGASTAR dự kiến hoàn thành trong quý 3/2034. Dự án của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Phương Mai hoàn thành sau 30 tháng kể từ khi có được chấp thuận đầu tư.

Trước đó, tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/4/2026, HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua danh mục 3 khu đất thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại (đợt 1), tổng diện tích hơn 6,2ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.286 tỷ đồng. Đó là dự án tại số 64–66 Trần Khánh Dư, phường Ngô Quyền, diện tích 5.440 m2, vốn đầu tư dự kiến hơn 75 tỷ đồng. Dự án tại số 746 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, diện tích 26.108 m2, vốn đầu tư 1.075 tỷ đồng. Dự án tại phường Chu Văn An, diện tích 30.648,6 m2, vốn đầu tư 136 tỷ đồng.