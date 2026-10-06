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Hải Phòng đưa thêm 25 khu đất vào đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Hải Phòng đưa thêm 25 khu đất diện tích 259,859ha vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư…

Khu đất 1,26ha tại phường An Biên (bến xe Niệm Nghĩa cũ) đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bệnh viện đa khoa quy mô 500 giường. Ảnh: NK.
Khu đất 1,26ha tại phường An Biên (bến xe Niệm Nghĩa cũ) đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bệnh viện đa khoa quy mô 500 giường. Ảnh: NK.

HĐND TP Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất giai đoạn 2025–2026 và phê duyệt danh mục giai đoạn 2026–2030, trong đó, bổ sung thêm 25 khu đất với tổng diện tích khoảng 259,859 ha vào danh mục để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Trong số 25 khu đất được bổ sung vào danh mục, có 13 khu đất được đề xuất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai, với tổng diện tích khoảng 217,96 ha. Trong 13 khu đất này, khu đất có diện tích lớn nhất là 42,11 ha tại xã Cẩm Giàng dự kiến thực hiện dự án Khu dân cư thương mại Đông Giao. Tại xã Kiến Hải có 2 khu đất, một khu diện tích 42ha, một khu diện tích 14,7ha đều để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại tại trung tâm xã.

Các khu đất quy mô lớn tiếp theo gồm khoảng 27,01 ha tại xã Mao Điền để thực hiện dự án Khu dân cư mới xã Cẩm Đông, khu đất 18,42 ha tại xã Tân Kỳ để thực hiện dự án Khu dân cư mới xã Tân Kỳ, khu đất 18 ha tại xã Việt Khê để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới thôn An Nội, An Ngoại kết hợp bãi đỗ xe, khu đất 16,01 ha tại xã Thống Nhất để thực hiện Khu dân cư Thống Nhất giai đoạn 2 và khu đất 13,03 ha tại xã Vĩnh Lại để thực hiện Khu dân cư Hàng Vĩ.

Bên cạnh nhóm khu dân cư và nhà ở, HĐND TP. Hải Phòng còn bổ sung 12 khu đất thuộc danh mục đề xuất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai, với tổng diện tích khoảng 41,899 ha. Khu đất có diện tích lớn nhất trong nhóm này là 30ha tại thôn Pháp Cổ 1 (xã Việt Khê) dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn cấp thành phố. Tại phường Kiến An có 4,58ha để thực hiện dự án Trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Tại phường An Biên có khu đất khoảng 1,26 ha (vốn là bến xe Niệm Nghĩa cũ) để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa quy mô 500 giường.

Đợt này, Hải Phòng đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án bãi đỗ xe công cộng như 1,18ha tại phường Hồng Bàng (bến xe Lạc Long cũ), 0,835ha tại phường Lê Chân thực hiện các dự án bãi đỗ xe cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, khu đất 0,76ha tại tổ dân phố Đình Ngọ (phường An Phong) để thực hiện dự án tổ hợp thương mại – dịch vụ, khu đất 0,314ha tại phường Gia Viên để thực hiện dự án bãi đỗ xe và các công trình dịch vụ thương mại phụ trợ.

Theo nghị quyết của HĐND TP. Hải Phòng, 25 khu bổ sung vào danh mục thu hồi đất đều có có kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2026–2030, với tiến độ dự kiến 180 ngày.

Ngoài ra, HĐND TP. Hải Phòng cũng đưa 2 khu đất ra khỏi danh mục là khu đất 21ha tại phường Tứ Minh (để thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ ven Sông Sặt) và khu đất 4,82 ha tại xã Thái Tân (để thực hiện Khu dân cư Đống Tịnh). Các khu đất này được đưa vào danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND (ngày 25/7/2025) của HĐND TP Hải Phòng (mới) và Nghị quyết số 90/NQ-HĐND (ngày 18/10/2024) của HĐND tỉnh Hải Dương (cũ).

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