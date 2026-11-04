Hải Phòng: MIK Group động thổ dự án thành phố cao tầng tại đảo Vũ Yên

Theo MIK Group, sau hơn một thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này đã tạo được dấu ấn trên thị trường bất động sản tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên và nhiều địa bàn trọng điểm khác với dòng sản phẩm căn hộ cao tầng M Series và I Series.
Trong đó, M Series tập trung vào phân khúc hạng sang đề cao bản sắc riêng và trải nghiệm cá nhân hoá như các dự án The Matrix One, The Magnolia. Còn I Series hướng đến phân khúc căn hộ cao cấp như các dự án Imperia Smart City, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Ocean City, Imperia Sky Park, Imperia Sensa Park…
Qua nhiều năm phát triển, I Series trở thành dòng căn hộ chủ lực của MIK Group, chiếm 70-80% tổng quy mô căn hộ cao tầng của doanh nghiệp này với khoảng 17.000 căn hộ đã được đưa ra thị trường và dự kiến tiếp tục phát triển khoảng 200.000 căn trong giai đoạn tới.
Hải Phòng được xác định là bước tiếp theo trong hành trình mở rộng của MIK Group bởi địa phương này là trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc có thế mạnh về công nghiệp, cảng biển và logistics. Được bao bọc bởi 3 con sông Cấm, Bạch Đằng, Ruột Lợn, đảo Vũ Yên của Hải Phòng có lợi thế về vị trí, quỹ đất và cảnh quan sông nước để phát triển khu đô thị quy mô lớn như những đô thị cảng quốc tế Yokohama (Nhật Bản), Harbor City (Hongkong) và One Sydney Harbor (Austrailia)...
MIK Group cho biết khác với phần lớn các dự án nhà ở cao tầng tại Hải Phòng hiện nay (thường được phát triển theo mô hình chung cư riêng lẻ, hệ tiện ích chủ yếu phục vụ cư dân từng toà nhà hoặc phạm vi dự án), The Harbor Skyline sẽ mang đến một mô hình thành phố cao tầng trên đảo với nhà ở, cảnh quan, tiện ích và các khu sinh hoạt cộng đồng được quy hoạch đồng bộ.
Cụ thể, dự án có quy mô gần 50ha, cung cấp nhiều loại hình căn hộ từ studio, 1 phòng ngủ , 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến duplex và Penthouse nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mặt bằng căn hộ được bố trí các khu vực chức năng, tối ưu công năng sử dụng và khả năng đón ánh sáng. Hệ tiện ích nội khu kết hợp cảnh quan và các khu sinh hoạt chung, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, rèn luyện sức khoẻ, vui chơi và kết nối cộng đồng. Cư dân còn có thể tiếp cận hệ thống tiện ích của khu đô thị Royal Island.
"Chúng tôi kỳ vọng The Harbor Skyline sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới tại đảo Vũ Yên, đồng thời mang đến một không gian sống hiện đại, phóng khoáng, nơi cư dân được tận hưởng hệ tiện ích đa dạng và hình thành một cộng đồng gắn kết”, ông Nguyễn Dũng Minh, Tổng Giám đốc MIK Home, bày tỏ.
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