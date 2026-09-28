Khi sự thịnh vượng bắt đầu thay đổi cách sống của người Hải Phòng

Đà phát triển kinh tế đang định hình một Hải Phòng khác. Khi cơ hội và sự thịnh vượng ngày càng hiện hữu, người thành công tại đây sẽ muốn sống như thế nào?

Trong bản đồ bất động sản hạng sang Việt Nam, TP.HCM và Hà Nội lâu nay là hai tâm điểm quen thuộc, gần đây có thêm Đà Nẵng. Hải Phòng hiếm khi được đặt trong cùng cuộc trò chuyện, dù quy mô dân số sau sáp nhập đã lớn hơn Đà Nẵng và vị thế kinh tế đã vượt khỏi khuôn khổ một trung tâm công nghiệp địa phương.

Những đô thị cảng biển đã trưởng thành như Marina Bay (Singapore), Yokohama (Nhật Bản) hay Hamburg (Đức) cho thấy sức mạnh thương mại không còn là toàn bộ bản sắc đô thị. Bên cạnh hạ tầng kinh tế là công viên, mặt nước, văn hóa, dịch vụ và khu dân cư chất lượng cao. Với Hải Phòng, khoảng cách giữa sức mạnh kinh tế và trải nghiệm sống vẫn còn đáng kể; vì thế, câu chuyện tiếp theo không chỉ là thu hút đầu tư mà còn là chuyển sự thịnh vượng thành môi trường sống đủ sức giữ chân cư dân.

Các số liệu cho thấy nền tảng cho chuyển dịch này đã hình thành. Đến tháng 4/2026, các khu công nghiệp và khu kinh tế Hải Phòng thu hút 1.047 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 44,3 tỷ USD. Cuối năm 2025, hơn 344.000 lao động làm việc tại các khu vực này, trong đó có 6.444 người nước ngoài. Quy mô kinh tế ước khoảng 30 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu vượt 50 tỷ USD. Đằng sau những con số ấy là cộng đồng doanh nhân, nhà quản lý, kỹ sư và chuyên gia ngày càng đông, kéo theo kỳ vọng cao hơn về quy hoạch, cảnh quan, sự riêng tư, chất lượng vận hành và tính bền vững của nơi ở.

MỘT KHOẢNG TRỐNG ĐÁNG CHÚ Ý

Hải Phòng không thiếu các dự án được định vị cao cấp. Tuy nhiên, giữa tốc độ phát triển của cảng biển, công nghiệp và hạ tầng với nguồn cung không gian sống hạng sang đúng nghĩa vẫn tồn tại độ trễ. Giá trị “cao cấp” không chỉ nằm ở quy mô, diện tích hay số lượng tiện ích, mà còn ở những yếu tố khó nhìn thấy hơn như mật độ xây dựng, khoảng xanh, sự riêng tư và chất lượng quản lý.

Trong bối cảnh đó, ANmaison là một dự án đáng chú ý. Dự án tiếp nối kinh nghiệm phát triển nhà ở, văn phòng và bất động sản công nghiệp của Frasers Propoerty, với mạch tư duy chung: lấy nhu cầu con người, chất lượng không gian, khả năng vận hành lâu dài và tính bền vững làm nền tảng.

Một chuẩn sống quốc tế đang trở thành khát vọng của giới tinh hoa đất Cảng.

MỘT DẠNG KHAN HIẾM KHÁC

ANmaison nằm trên khu đất khoảng 13,6 ha tại 226 Lê Lai, Ngô Quyền, khu vực được xem là quỹ đất trung tâm cuối cùng của Hải Phòng. Giai đoạn đầu dự kiến cung cấp 280 căn nhà thấp tầng gồm dinh thự và nhà liền kề. Lợi thế của vị trí này nằm ở khả năng nâng cấp môi trường sống mà không phải đánh đổi kết nối với trung tâm, công việc và mạng lưới quan hệ đã hình thành.

Khi quỹ đất lớn có hạ tầng hoàn thiện ngày càng khó tái tạo, sự kết hợp giữa vị trí trung tâm, mật độ xây dựng thấp và cảnh quan xanh tạo nên một dạng khan hiếm về chất lượng sống. Điều này phù hợp với nhóm cư dân đã sở hữu bất động sản nhưng đang tìm kiếm một chuẩn sống cao hơn.

Giá trị ấy nằm ở khả năng dung hòa hai nhịp sống: bên ngoài là Hải Phòng của cảng biển và tốc độ kinh tế cao; bên trong là mặt nước, cây xanh, lối đi bộ và khoảng lùi khỏi nhịp đô thị. Với doanh nhân địa phương hay chuyên gia quốc tế, đó là cơ hội giữ kết nối trung tâm mà vẫn có sự riêng tư và chất lượng vận hành.

PHÍA SAU MỘT BẢN VẼ ĐẸP

Giá trị của kinh nghiệm quốc tế không nằm ở việc tái tạo hình ảnh Singapore hay Tokyo, mà ở khả năng vận dụng những nguyên tắc đã được kiểm chứng về quy hoạch dài hạn, chất lượng xây dựng, cảnh quan và tính bền vững để phù hợp với khí hậu, văn hóa và nhịp sống địa phương.

Tại ANmaison, cách tiếp cận này thể hiện từ kiến trúc nhà phố Modern Indochine hai mặt tiền, tổ chức ánh sáng, thông gió và khoảng riêng tư đến hệ cảnh quan được mở rộng thành nhiều lớp trải nghiệm. Dãy nhà AN Garden với vườn riêng, kết nối đến không gian trải nghiệm chung The First Lounge, công viên Central Park với cảnh quan tuyệt mỹ từ lối dạo, mặt nước, hồ bơi tạo thành một hệ sinh thái cho vận động, thư giãn và gặp gỡ.

Không gian cũng được tổ chức để nhiều thế hệ duy trì nhịp sống riêng nhưng vẫn kết nối. Với gia đình đa thế hệ, chất lượng sống nằm ở sự cân bằng giữa riêng tư và gắn kết.

Tinh thần chuẩn sống Resort Living hiện diện tại ANmaison.

Từ đó, “resort living” tại ANmaison được hiểu không phải là đưa hình thức của một khu nghỉ dưỡng vào thành phố, mà là đưa nhịp nghỉ dưỡng vào đời sống thường nhật: một buổi sáng dưới hàng cây, một chiều chậm lại bên sân vườn, hay một cuối tuần không cần rời thành phố để tìm khoảng thở.

Hải Phòng từ lâu đã có những lý do đủ mạnh để người ta tìm đến. Chương tiếp theo của thành phố có thể được viết bằng một yêu cầu khó hơn: tạo nên những nơi chốn đủ tốt để người ta muốn trở về và đủ an yên để họ lựa chọn ở lại.