Vốn FDI vào Hải Phòng tăng, khu công nghiệp mở hướng mới tiếp cận nhà đầu tư

Dòng vốn FDI đang gia tăng, nhưng cuộc cạnh tranh thu hút dự án tại miền Bắc không còn xoay quanh quỹ đất. Nguồn cung khu công nghiệp mở rộng khiến nhà đầu tư có thêm lựa chọn, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với cả địa phương và chủ đầu tư về hạ tầng, logistics, hệ sinh thái sản xuất và khả năng đưa dự án vào vận hành.

Trong bối cảnh nguồn cung khu công nghiệp tại các trung tâm sản xuất phía Bắc tiếp tục mở rộng, cuộc cạnh tranh thu hút dòng vốn FDI đang chuyển sang giai đoạn mới. Bên cạnh vị trí và chi phí, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến mức độ sẵn sàng của hạ tầng, khả năng kết nối logistics, hệ sinh thái nhà cung ứng và các tiêu chuẩn về môi trường của các Khu công nghiệp. Trước sự thay đổi này, các chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) đang đẩy mạnh tiếp cận trực tiếp các thị trường nguồn vốn, thay vì chỉ chờ doanh nghiệp tìm đến.

FDI DỊCH CHUYỂN, CẠNH TRANH GIỮA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP GIA TĂNG

Dịch chuyển chuỗi cung ứng, đa dạng hóa địa điểm sản xuất đang tiếp tục định hình lại dòng vốn công nghiệp tại châu Á. Việt Nam nằm trong nhóm thị trường được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để mở rộng năng lực sản xuất, kéo theo nhu cầu về đất công nghiệp và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Tại Hải Phòng, xu hướng này diễn ra song song với đà tăng trưởng mạnh của khu vực công nghiệp và sự mở rộng không gian phát triển của thành phố. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu hút khoảng 3,26 tỷ USD vốn FDI, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến tháng 7, thành phố có 1.869 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 53,2 tỷ USD; riêng các Khu công nghiệp, khu kinh tế có 1.062 dự án với tổng vốn khoảng 45 tỷ USD.

Quy mô FDI tại Hải Phòng 7 tháng đầu năm 2026 (Số liệu theo Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ Hải Phòng).

Quy mô dòng vốn ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nguồn cung mới, khi nhà đầu tư thứ cấp không chỉ tìm kiếm quỹ đất dựa trên giá thuê hay vị trí, mà còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hạ tầng, khả năng cung cấp điện, nước, xử lý nước thải, kết nối giao thông và mức độ thuận lợi khi đưa nhà máy vào vận hành.

Đây cũng là dư địa để các Khu công nghiệp mới tham gia sâu hơn vào thị trường, trong đó có Khu công nghiệp An Phát 5 (Lương Điền - Ngọc Liên), nằm trong Khu kinh tế chuyên biệt phía Tây Hải Phòng đã ghi nhận sự quan tâm của hơn 10 nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026.

KHU CÔNG NGHIỆP CHUYỂN TỪ QUẢNG BÁ QUỸ ĐẤT SANG TÌM KIẾM NHÀ ĐẦU TƯ

Hoạt động kết nối với các thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc được đẩy mạnh trong năm nay. Thành phố Hải Phòng đã tăng cường làm việc với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư vào chế biến chế tạo, cảng biển, kinh tế số và năng lượng xanh. Tính đến cuối tháng 3/2026, doanh nghiệp Trung Quốc có 823 dự án tại Hải Phòng, với tổng vốn đăng ký hơn 13,26 tỷ USD. Hàn Quốc đang giữ vị trí dẫn đầu về quy mô đầu tư tại Hải Phòng, với tổng vốn gần 15,5 tỷ USD từ hơn 320 dự án đang hoạt động, phần lớn tập trung vào điện tử, ô tô và các ngành công nghệ.

Khu công nghiệp An Phát 5 được giới thiệu tại Diễn đàn Hợp tác Chuỗi giá trị Sản xuất Xanh Hàn Quốc - Việt Nam do TP. Hải Phòng tổ chức, tháng 6/2026.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp An Phát 5, trong bối cảnh nguồn cung Khu công nghiệp ngày càng mở rộng và yêu cầu của nhà đầu tư ngày càng cao, không chỉ An Phát mà các chủ đầu tư hạ tầng đang chủ động thay đổi cách thức xúc tiến đầu tư. Thay vì chờ doanh nghiệp tìm đến, các Khu công nghiệp tăng cường tham gia diễn đàn đầu tư, hội nghị chuyên ngành và trực tiếp kết nối tại các thị trường có nguồn vốn tiềm năng, qua đó tìm hiểu sớm nhu cầu về ngành nghề, quy mô, tiêu chuẩn nhà xưởng và tiến độ triển khai dự án. Đây là cách để các Khu công nghiệp chủ động tiếp cận đúng nhóm nhà đầu tư trong bối cảnh dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển và quyết định lựa chọn địa điểm sản xuất ngày càng dựa trên nhiều tiêu chí hơn.

KHU CÔNG NGHIỆP AN PHÁT 5 (LƯƠNG ĐIỀN - NGỌC LIÊN) CHỦ ĐỘNG TIẾP CẬN CÁC THỊ TRƯỜNG SẢN XUẤT CHÂU Á

Tại Hải Phòng, An Phát Complex là một trong những doanh nghiệp bất động sản tiên phong đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tham gia các Hội nghị, Diễn đàn kinh tế lớn trong khu vực như: Diễn đàn Hợp tác chuỗi giá trị sản xuất xanh Hàn Quốc - Việt Nam tại Seoul, Hội thảo đầu tư quốc tế với chủ đề “Việt Nam - Điểm tựa chiến lược trong làn sóng biến động toàn cầu” tại Thâm Quyến, Trung Quốc cùng CBRE, Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng, ITWA Vietnam 2026,...

Hoạt động xúc tiến tập trung vào các nhóm ngành có nhu cầu mở rộng sản xuất như điện tử, công nghiệp hỗ trợ, tự động hóa và linh kiện. Với An Phát Complex, việc tăng cường kết nối trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp giúp chủ đầu tư cập nhật sớm nhu cầu thị trường và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Khu công nghiệp An Phát 5 có quy mô 150 ha, kết nối Quốc lộ 38 và Quốc lộ 5. Tọa lạc tại khu vực có mật độ kết nối giao thông cao của miền Bắc, Khu công nghiệp An Phát 5 hưởng lợi từ mạng lưới liên kết giữa các trung tâm sản xuất, cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế. Với khoảng cách khoảng 40 km (40 phút) tới Hà Nội, 55km (1 giờ) đến sân bay Nội Bài, 12 km (20 phút) tới sân bay quốc tế Gia Bình, 65 km (1 giờ 30 phút) tới cảng quốc tế Hải Phòng và chỉ 1 tiếng di chuyển đến các trung tâm sản xuất lớn như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, giúp các nhà máy sản xuất tại An Phát 5 có thêm nhiều lựa chọn về phương thức và tuyến vận chuyển. Lợi thế này góp phần rút ngắn thời gian giao nhận, tăng tính linh hoạt trong tổ chức logistics và hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu dòng vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu kết nối đồng thời với thị trường nội địa và quốc tế.

Khu công nghiệp An Phát 5 đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng.

Theo tiến độ, hạ tầng thiết yếu của dự án đã cơ bản hoàn thiện; toàn bộ hạ tầng dự kiến hoàn thành trong năm 2026, hướng tới vận hành đồng bộ từ quý 1/2027. Khu công nghiệp An Phát 5 đã sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư, trong khi hoạt động xúc tiến được triển khai đồng thời tại các thị trường sản xuất trọng điểm như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông... của châu Á. Đây là cơ sở để dự án tiếp tục tìm kiếm các đối tác mới, đặc biệt trong nhóm điện tử, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất công nghệ cao, khi nhu cầu về không gian sản xuất tại Hải Phòng nói riêng và miền Bắc Việt Nam nói chung tiếp tục gia tăng.