Hải Phòng nâng vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển lên mức hơn 9.256 tỷ đồng

Hải Phòng quyết định bổ sung hơn 7.201 tỷ đồng vốn điều lệ, đưa tổng mức vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển thành phố đến hết năm 2030 là 9.256 tỷ đồng…

Hải Phòng dành 4.246 tỷ mua nhà ở xã hội phục vụ di dời chung cư cũ xuống cấp. Ảnh: NK.

HĐND TP. Hải Phòng thông qua Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, nâng vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố từ hơn 2.054 tỷ đồng lên hơn 9.256 tỷ đồng đến năm 2030, tăng hơn 7.201 tỷ đồng so với mức được phê duyệt trước đó nhằm tăng nguồn lực cho vay đầu tư phát triển và thực hiện chức năng quỹ nhà ở địa phương.

Trong tổng vốn điều lệ hơn 9.256 tỷ đồng, có hơn 5.000 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển và 4.256 tỷ đồng thực hiện mục tiêu, chức năng Quỹ nhà ở địa phương.

Phần vốn điều lệ bổ sung hơn 7.201 tỷ đồng trong giai đoạn từ 1/8/2026 đến hết năm 2030, gồm hơn 6.981 tỷ đồng từ ngân sách Hải Phòng về đầu tư công và 220 tỷ đồng từ các nguồn hợp pháp khác của Quỹ.

Trong số vốn bổ sung, hơn 3.481 tỷ đồng dành cho Quỹ nhà ở địa phương và hơn 3.499 tỷ đồng dành cho nhiệm vụ Quỹ Đầu tư phát triển. Phần 220 tỷ đồng còn lại dự kiến được trích từ quỹ đầu tư phát triển hình thành từ lợi nhuận sau thuế hằng năm.

Trước khi tăng vốn, vốn điều lệ thực có để thực hiện nhiệm vụ Quỹ Đầu tư phát triển là hơn 1.280 tỷ đồng. Quỹ đã chấp thuận cho vay theo các hợp đồng tín dụng đã ký với tổng số tiền hơn 1.134 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay đến thời điểm hiện nay là 720 triệu đồng.

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc bổ sung vốn nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, nâng khả năng chủ động về vốn, đáp ứng nhu cầu ứng vốn trong giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh Quỹ được giao thêm nhiệm vụ thực hiện mục tiêu, chức năng của Quỹ nhà ở địa phương.

Riêng kế hoạch tạo lập quỹ nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến 4.256 căn, với tổng nhu cầu vốn 4.256 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2028 là 1.680 căn, tương ứng 1.680 tỷ đồng. Giai đoạn 2028 - 2030 là 2.576 căn, tương ứng 2.576 tỷ đồng.

Cùng với tăng vốn, HĐND thành phố thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ giai đoạn 2026 - 2030 gồm 8 nhóm nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp, y tế - giáo dục, nhà ở, giao thông, năng lượng - môi trường, văn hóa - du lịch và các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác theo định hướng kinh tế - xã hội của thành phố.

Danh mục tập trung vào hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, robot, năng lượng tái tạo, đóng mới và sửa chữa tàu biển; bệnh viện, trường học; nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà lưu trú công nhân và chuyên gia.

Quỹ cũng được định hướng cho các dự án giao thông, phương tiện sử dụng năng lượng xanh, sạch; năng lượng tái tạo, cấp nước sạch, xử lý nước thải, chất thải; chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị xanh, thông minh; công nghệ thông tin, viễn thông, cảng biển, logistics và hạ tầng thương mại.

Theo rà soát, giai đoạn 2026-2030 có 12 dự án mới thuộc các lĩnh vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội, cơ sở sản xuất, giáo dục và y tế, với tổng mức đầu tư hơn 6.588 tỷ đồng. Nhu cầu vốn đối với các dự án này hơn 4.151 tỷ đồng.

UBND TP. Hải Phòng cho rằng việc nâng vốn điều lệ và mở rộng danh mục đầu tư, cho vay sẽ tăng nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và nhà ở xã hội của địa phương giai đoạn 2026 - 2030.